Pyn Elite báo hiệu suất thua xa VN-Index trong tháng 12/2025

Pyn Elite Fund vừa báo cáo hiệu suất tháng 12 trong đó nhấn mạnh trong tháng 12, chỉ số VN-Index tăng 5,5% và khép lại năm ở mức cao kỷ lục 1.784 điểm. Trong bối cảnh đó, quỹ PYN Elite chỉ tăng 2,9%, chủ yếu nhờ diễn biến giá tích cực của HDB và STB.

Pyn Elite Fund vừa báo cáo hiệu suất tháng 12 trong đó nhấn mạnh trong tháng 12, chỉ số VN-Index tăng 5,5% và khép lại năm ở mức cao kỷ lục 1.784 điểm. Đà tăng này vẫn chủ yếu được dẫn dắt bởi các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Vingroup.

Trong khi đó, thanh khoản trên thị trường vốn của hệ thống ngân hàng bắt đầu có dấu hiệu thắt chặt: tính đến ngày 24/12, tăng trưởng dư nợ tín dụng đã xấp xỉ 18%, vượt rõ rệt so với mức tăng trưởng tiền gửi 14%. Khoảng cách ngày càng nới rộng này đã khiến mặt bằng lãi suất tăng lên trong những tuần gần đây.

Quỹ PYN Elite tăng 2,9%, chủ yếu nhờ diễn biến giá tích cực của HDB và STB. Riêng STB còn được hỗ trợ thêm bởi việc bổ nhiệm Tổng giám đốc điều hành mới – một nhân sự có uy tín trong ngành, từng là Chủ tịch Hội đồng quản trị LPBank và đã triển khai nhiều cải cách quan trọng. Sự thay đổi chiến lược ở vị trí lãnh đạo được xem là tín hiệu mạnh mẽ cho thấy STB đang bước vào giai đoạn cuối của quá trình tái cơ cấu kéo dài nhiều năm.

Danh mục top 10 cổ phiếu của quỹ gồm STB tỷ trọng 17,4%, FPT 12%, MWG 9,8%, MBB 8,5%, HVN 5,7%, ACV 5,1% , OCB, VIB, TCX, HDG.

Pyn Elite Fund lựa chọn cổ phiếu HVN cho tháng 1/2026. Hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines (HVN) ghi nhận một năm 2025 tăng trưởng tích cực. Số lượng hành khách đạt khoảng 25,7 triệu lượt, tăng 11% so với cùng kỳ. Trong năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu phục vụ trên 29 triệu hành khách, tương ứng mức tăng khoảng 13%.

HVN tiếp tục mở rộng mạng bay quốc tế và đã khai trương 14 đường bay mới trong năm qua, trong đó có đường bay thẳng tới Copenhagen, đánh dấu tuyến bay trực tiếp đầu tiên của hãng tới khu vực Bắc Âu. Sân bay quốc tế Long Thành mới tại Thành phố Hồ Chí Minh đã bước vào giai đoạn chạy thử kỹ thuật và dự kiến sẽ chính thức khai thác thương mại toàn diện vào giữa năm 2026.

Khi đi vào hoạt động, Long Thành sẽ tạo bước chuyển căn bản cho hạ tầng hàng không khu vực, nâng công suất thêm 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa mỗi năm.

Trước đó, Pyn Elite Fund vừa có báo cáo hiệu suất năm 2025 trong đó nhấn mạnh chỉ số VN-Index của Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam đã khép lại năm 2025 với mức tăng ấn tượng 40,9%, đánh dấu một trong những năm bùng nổ nhất của thị trường.

Trong bối cảnh đó, Quỹ PYN Elite ghi nhận mức lợi nhuận 17,4% trong năm 2025. Đồng euro mạnh lên trong năm lẽ ra sẽ làm suy giảm đáng kể hiệu quả đầu tư của quỹ, song tác động này đã được hạn chế thông qua các biện pháp phòng hộ tỷ giá đối với cặp euro/đô la Mỹ.

Không chỉ PYN Elite, hầu hết các quỹ đầu tư chủ động lớn đang hoạt động tại thị trường chứng khoán Việt Nam trong năm 2025 đều duy trì tỷ trọng rất thấp, thậm chí không nắm giữ cổ phiếu VIC. Hệ quả là các quỹ này đều ghi nhận mức sinh lời thấp hơn đáng kể so với chỉ số VN-Index, vốn được “kéo” mạnh bởi nhóm cổ phiếu Vingroup.

Ở chiều ngược lại, các quỹ hoán đổi danh mục (Exchange Traded Fund – ETF) lại có kết quả tích cực hơn, thậm chí trong một số trường hợp vượt chỉ số. Nguyên nhân là do cổ phiếu thuộc Tập đoàn Vingroup có những giai đoạn tăng giá quá nhanh, khiến tỷ trọng của các mã này trong danh mục ETF tự động tăng lên, vượt cả tỷ trọng của chúng trong rổ chỉ số tham chiếu. Điều này tiếp tục nhấn mạnh vai trò đặc biệt của Vingroup trong bức tranh lợi nhuận của thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2025.