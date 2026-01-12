"3 đúng" trong lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Hai, 12/01/2026
An Minh
12/01/2026, 14:30
Thế hệ CEO kế cận của Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để đưa doanh nghiệp vươn ra khu vực và toàn cầu, với điều kiện tiên quyết là “nghĩ lớn” phải luôn đi cùng “làm chuẩn”...
Tại Diễn đàn CEO Circle Forum 2026 - diễn đàn kết nối cấp cao giữa các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và giới chuyên gia, ông Nguyễn Tuấn Hải, Chủ tịch Tập đoàn Alphanam, đã chia sẻ nhiều bài học cốt lõi dành cho các CEO trẻ trên hành trình khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.
Theo ông Hải, thế hệ CEO kế cận của Việt Nam, đang đứng trước cơ hội lớn để vươn ra khu vực và toàn cầu, với điều kiện tiên quyết là “nghĩ lớn” luôn phải đi cùng “làm chuẩn”, kiên định các chuẩn mực quản trị và đạo đức kinh doanh ngay từ bên trong tổ chức. Tầm nhìn của người lãnh đạo không đến từ cảm hứng tức thời, mà được hình thành qua tri thức, trải nghiệm và tinh thần học tập suốt đời.
Trên nền tảng tầm nhìn, ông nhấn mạnh kỷ luật thực thi, quản trị rủi ro và sự thận trọng khi doanh nghiệp bắt đầu mở rộng quy mô. Một yếu tố quan trọng khác là biết gắn chiến lược doanh nghiệp với định hướng phát triển chung của đất nước, coi đây là “thời cơ” để lựa chọn hướng đi phù hợp và phát triển bền vững.
Từ kinh nghiệm thực tiễn, Chủ tịch Alphanam khẳng định lãnh đạo luôn ghi nhớ 3 đúng: chọn đúng người, đúng việc và đúng thời điểm. Đồng thời, các CEO trẻ cần đặc biệt chú trọng lựa chọn mô hình kinh doanh có khả năng mở rộng, kỷ luật trong lập và thực thi kế hoạch, cũng như xây dựng hệ thống quản trị và quản trị rủi ro ngay từ giai đoạn khởi đầu.
"Nếu như trong hàng nghìn hàng vạn việc phải làm của CEO mà chúng ta chỉ cần luôn nhớ được ba điều này và làm tốt được ba điều này thì chắc chắn rằng sẽ thành công", ông Hải nói.
Bên cạnh câu chuyện tầm nhìn và lựa chọn, Chủ tịch Alphanam nhấn mạnh nhiều đến tính kỷ luật trong lập và thực thi kế hoạch, coi đây là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững khi mở rộng quy mô. Ông cho rằng nếu không xây dựng và thực hiện được kế hoạch, khó có thể trở thành "một công ty lớn một cách bền vững". Trong nội dung về quản trị, ông nhấn mạnh vai trò của tuân thủ và quản trị rủi ro, đặc biệt ở nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Việc tuân thủ trở thành nguyên tắc để ra đời và tồn tại của một doanh nghiệp," ông nói và cho rằng quản trị rủi ro là việc "dành cho các vị trí cao nhất".
Trong khuôn khổ sự kiện CEO Circle Forum 2026, cũng diễn ra phiên đối thoại với chủ đề "Nghĩ lớn trong một thế giới không ổn định".
Ở góc nhìn ngành ngân hàng, ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB), nhấn mạnh “Nghĩ lớn” cần đi cùng “Nghĩ xa, nghĩ dài”, tránh bị cuốn vào công việc sự vụ, và phải xây nền tảng để tồn tại bền vững. Với ngân hàng, hai ưu tiên “giữ bằng mọi giá” là vốn và thanh khoản, bởi niềm tin là điều cốt lõi của hệ thống.
"Thực ra nó cũng liên quan rất nhiều đến trải nghiệm của tôi. Đó là khi làm công việc hàng ngày của mình, xử lý các vấn đề hàng ngày, thì đôi khi chúng ta bị cuốn theo công việc, sự vụ và mình không nhìn thấy bức tranh tổng thể là con đường cuối cùng mình muốn hướng đến của doanh nghiệp là cái gì.
Nhưng khi mình đặt câu hỏi là cuối cùng 5 - 10 năm tới mình muốn doanh nghiệp mình trở thành ai, làm cái gì và đứng ở vị trí nào, thì lập tức nó sẽ định hình lại con đường đi của doanh nghiệp và tạo niềm cảm hứng cho tất cả mọi người trong doanh nghiệp. Đối với tôi, nghĩ lớn và nghĩ xa gắn rất chặt với quá trình phát triển của một người với vai trò CEO", Tổng Giám đốc OCB chia sẻ.
Ông Lê Trí Thông, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm CEO của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), mở rộng khái niệm “Nghĩ Lớn” theo nhiều chiều: Dài (trường tồn), Cao (tầm nhìn), Rộng (tư duy và sự rộng mở), nhưng nhấn mạnh điểm then chốt là “Hợp/Vừa” – tránh “lớn quá” so với nội lực, biết quản trị sự “cuồng” để đi chắc.
"Một cái bẫy của những người quản lý, đặc biệt là ở những công ty thành công, chính là sự 'vĩ cuồng' - nghĩ quá lớn so với thực tế. Chúng ta cần quản lý sự vĩ cuồng đó để giấc mơ phù hợp với nội lực doanh nghiệp, giúp chúng ta đi từng bước chắc chắn. Chữ 'Vừa' phải luôn song hành cùng chữ 'Lớn'", ông Thông nhấn mạnh.
Trong khuôn khổ diễn đàn CEO Circle Forum, Top 36 và Top 9 NextGen CEO 2025 cũng đã được vinh danh. Đây là kết quả của quá trình thẩm định minh bạch và khách quan từ Hội đồng Thẩm định - Cố vấn, quy tụ các chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực kinh tế, tài chính, quản trị, công nghệ, pháp lý và đổi mới sáng tạo.
Ngoài ra, chương trình còn vinh danh Top 3 Beyond Next Gen CEO, do Ban Tổ chức bình chọn, đại diện cho nhóm lãnh đạo giàu kinh nghiệm, những người không chỉ đạt thành tựu trong sự nghiệp mà còn dành nhiều tâm huyết để "nâng chuẩn", dẫn dắt và truyền cảm hứng cho thế hệ kế tiếp.
Trong không khí phấn khởi của Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI, Đảng và Nhà nước đã trang trọng trao Danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới cho Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - nữ doanh nhân thời kỳ đổi mới với hoạt động liên tục, sôi nổi trên nhiều phương diện.
Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI tổng kết phong trào thi đua giai đoạn 2021–2025, xác định định hướng giai đoạn 2026–2030, nhấn mạnh yêu cầu đổi mới, thực chất và lan tỏa tinh thần cống hiến vì quốc gia, dân tộc.
Với sự lãnh đạo của Đảng, Chính phủ, sự đồng hành của chính quyền Thành phố và nỗ lực không ngừng của cộng đồng doanh nhân, doanh nghiệp Thủ đô sẽ tiếp tục nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, phát triển mạnh mẽ, xứng đáng với vai trò “Kinh tế tư nhân – động lực quan trọng của nền kinh tế Thủ đô và đất nước”…
Câu lạc bộ tư nhân trên khắp châu Á đang phát triển mạnh mẽ, mang đến cho các thương hiệu xa xỉ cơ hội tiếp cận với những cá nhân có giá trị tài sản ròng cao (HNWIs) khi họ chuyển từ sản phẩm sang trải nghiệm...
Trong bối cảnh thế giới trước những “cơn gió ngược”, kinh tế Việt Nam vẫn nổi lên như một điểm sáng. Để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển vào năm 2045, việc thúc đẩy sức mạnh nội tại và khai thông “huyết mạch” vốn cho kinh tế tư nhân trở thành ưu tiên chiến lược…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Doanh nghiệp niêm yết
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: