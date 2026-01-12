"3 đúng" trong lãnh đạo và quản trị doanh nghiệp

Thế hệ CEO kế cận của Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để đưa doanh nghiệp vươn ra khu vực và toàn cầu, với điều kiện tiên quyết là “nghĩ lớn” phải luôn đi cùng “làm chuẩn”...

Tại Diễn đàn CEO Circle Forum 2026 - diễn đàn kết nối cấp cao giữa các nhà lãnh đạo doanh nghiệp và giới chuyên gia, ông Nguyễn Tuấn Hải, Chủ tịch Tập đoàn Alphanam, đã chia sẻ nhiều bài học cốt lõi dành cho các CEO trẻ trên hành trình khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp.

Theo ông Hải, thế hệ CEO kế cận của Việt Nam, đang đứng trước cơ hội lớn để vươn ra khu vực và toàn cầu, với điều kiện tiên quyết là “nghĩ lớn” luôn phải đi cùng “làm chuẩn”, kiên định các chuẩn mực quản trị và đạo đức kinh doanh ngay từ bên trong tổ chức. Tầm nhìn của người lãnh đạo không đến từ cảm hứng tức thời, mà được hình thành qua tri thức, trải nghiệm và tinh thần học tập suốt đời.

Trên nền tảng tầm nhìn, ông nhấn mạnh kỷ luật thực thi, quản trị rủi ro và sự thận trọng khi doanh nghiệp bắt đầu mở rộng quy mô. Một yếu tố quan trọng khác là biết gắn chiến lược doanh nghiệp với định hướng phát triển chung của đất nước, coi đây là “thời cơ” để lựa chọn hướng đi phù hợp và phát triển bền vững.

Từ kinh nghiệm thực tiễn, Chủ tịch Alphanam khẳng định lãnh đạo luôn ghi nhớ 3 đúng: chọn đúng người, đúng việc và đúng thời điểm. Đồng thời, các CEO trẻ cần đặc biệt chú trọng lựa chọn mô hình kinh doanh có khả năng mở rộng, kỷ luật trong lập và thực thi kế hoạch, cũng như xây dựng hệ thống quản trị và quản trị rủi ro ngay từ giai đoạn khởi đầu.

"Nếu như trong hàng nghìn hàng vạn việc phải làm của CEO mà chúng ta chỉ cần luôn nhớ được ba điều này và làm tốt được ba điều này thì chắc chắn rằng sẽ thành công", ông Hải nói.

Bên cạnh câu chuyện tầm nhìn và lựa chọn, Chủ tịch Alphanam nhấn mạnh nhiều đến tính kỷ luật trong lập và thực thi kế hoạch, coi đây là nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững khi mở rộng quy mô. Ông cho rằng nếu không xây dựng và thực hiện được kế hoạch, khó có thể trở thành "một công ty lớn một cách bền vững". Trong nội dung về quản trị, ông nhấn mạnh vai trò của tuân thủ và quản trị rủi ro, đặc biệt ở nhóm doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Việc tuân thủ trở thành nguyên tắc để ra đời và tồn tại của một doanh nghiệp," ông nói và cho rằng quản trị rủi ro là việc "dành cho các vị trí cao nhất".

NGHĨ LỚN CẦN ĐI CÙNG NGHĨ XA, NGHĨ DÀI

Trong khuôn khổ sự kiện CEO Circle Forum 2026, cũng diễn ra phiên đối thoại với chủ đề "Nghĩ lớn trong một thế giới không ổn định".

Ở góc nhìn ngành ngân hàng, ông Phạm Hồng Hải, Tổng Giám đốc ngân hàng thương mại cổ phần Phương Đông (OCB), nhấn mạnh “Nghĩ lớn” cần đi cùng “Nghĩ xa, nghĩ dài”, tránh bị cuốn vào công việc sự vụ, và phải xây nền tảng để tồn tại bền vững. Với ngân hàng, hai ưu tiên “giữ bằng mọi giá” là vốn và thanh khoản, bởi niềm tin là điều cốt lõi của hệ thống.

"Thực ra nó cũng liên quan rất nhiều đến trải nghiệm của tôi. Đó là khi làm công việc hàng ngày của mình, xử lý các vấn đề hàng ngày, thì đôi khi chúng ta bị cuốn theo công việc, sự vụ và mình không nhìn thấy bức tranh tổng thể là con đường cuối cùng mình muốn hướng đến của doanh nghiệp là cái gì.

Nhưng khi mình đặt câu hỏi là cuối cùng 5 - 10 năm tới mình muốn doanh nghiệp mình trở thành ai, làm cái gì và đứng ở vị trí nào, thì lập tức nó sẽ định hình lại con đường đi của doanh nghiệp và tạo niềm cảm hứng cho tất cả mọi người trong doanh nghiệp. Đối với tôi, nghĩ lớn và nghĩ xa gắn rất chặt với quá trình phát triển của một người với vai trò CEO", Tổng Giám đốc OCB chia sẻ.

Ông Lê Trí Thông, Phó Chủ tịch HĐQT kiêm CEO của Công ty cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ), mở rộng khái niệm “Nghĩ Lớn” theo nhiều chiều: Dài (trường tồn), Cao (tầm nhìn), Rộng (tư duy và sự rộng mở), nhưng nhấn mạnh điểm then chốt là “Hợp/Vừa” – tránh “lớn quá” so với nội lực, biết quản trị sự “cuồng” để đi chắc.

"Một cái bẫy của những người quản lý, đặc biệt là ở những công ty thành công, chính là sự 'vĩ cuồng' - nghĩ quá lớn so với thực tế. Chúng ta cần quản lý sự vĩ cuồng đó để giấc mơ phù hợp với nội lực doanh nghiệp, giúp chúng ta đi từng bước chắc chắn. Chữ 'Vừa' phải luôn song hành cùng chữ 'Lớn'", ông Thông nhấn mạnh.