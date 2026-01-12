Thứ Hai, 12/01/2026

BVBank bổ nhiệm 2 nhân sự cấp cao

Minh Huy

12/01/2026, 14:39

Ngân hàng Bản Việt - BVBank vừa bổ nhiệm 2 nhân sự cấp cao là Phó Tổng Giám Đốc và Kế toán trưởng, nhằm kiện toàn bộ máy lãnh đạo ngân hàng, từ đó nâng cao năng lực trên thị trường tài chính…

Ông Lê Anh Tài – Chủ Tịch HĐQT (bên phải) và ông Lý Hoài Văn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Khối tài chính đến ông Nguyễn Hoàng Sơn.
Ông Lê Anh Tài – Chủ Tịch HĐQT (bên phải) và ông Lý Hoài Văn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm Phó Tổng Giám Đốc phụ trách Khối tài chính đến ông Nguyễn Hoàng Sơn.

Ngày 12/1/2026, Ngân hàng Bản Việt (BVBank, UPCoM: BVB) công bố quyết định bổ nhiệm hai nhân sự cấp cao: Phó Tổng giám đốc phụ trách Khối tài chính cho ông Nguyễn Hoàng Sơn; đồng thời bổ nhiệm bà Trần Thị Kim Thu giữ chức Phó Giám đốc Khối Tài chính kiêm Kế toán trưởng, thay thế ông Lý Công Nha (hiện là Trưởng Ban kiểm soát).

Theo BVBank, việc bổ sung hai nhân sự mới vào Ban điều hành là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm củng cố bộ máy lãnh đạo, bảo đảm tính ổn định trong quản trị và điều hành.

Ông Nguyễn Hoàng Sơn sinh năm 1972 là cử nhân Ngoại thương & Quản trị kinh doanh, đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, thạc sĩ Quản trị kinh doanh đại học Monash – Úc. Trước khi gia nhập BVBank, ông Nguyễn Hoàng Sơn được biết đến là một lãnh đạo có nhiều năm kinh nghiệm tại các tổ chức tín dụng uy tín như: cố vấn Ban Tổng Giám Đốc, Giám đốc cấp cao kinh doanh ngoại hối và trái phiếu, Giám đốc cấp cao kinh doanh ngoại tệ tại các ngân hàng lớn nước ngoài và Việt Nam. Từ tháng 11/2025 đến nay, ông tham gia tại BVBank với vai trò Cố vấn cấp cao Ban điều hành.

Bà Trần Thị Kim Thu sinh năm 1982, tốt nghiệp cử nhân Kế toán - kiểm toán, Thạc sỹ tài chính ngân hàng - Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh. Bà Thu có gần 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, đặc biệt hơn 17 năm giữ chức vụ quản lý mảng kế toán và kế hoạch tài chính tại các tổ chức tín dụng uy tín trước đó và tại BVBank từ 2023.

Ông Lê Anh Tài – Chủ Tịch HĐQT (bên phải) và ông Lý Hoài Văn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Khối Tài chính kiêm Kế Toán Trưởng đến bà Trần Thị Kim Thu. 
Ông Lê Anh Tài – Chủ Tịch HĐQT (bên phải) và ông Lý Hoài Văn – Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc (bên trái) trao quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Khối Tài chính kiêm Kế Toán Trưởng đến bà Trần Thị Kim Thu. 

Với quyết định bổ nhiệm mới, Ban điều hành BVBank hiện có 9 thành viên, gồm Tổng giám đốc Lý Hoài Văn và 8 thành viên phụ trách các mảng nghiệp vụ trọng yếu.

Theo đại diện BVBank, việc kiện toàn Ban điều hành nhằm là một trong những nhiệm vụ quan trọng để củng cố bộ máy điều hành, đảm bảo tính ổn định, vững vàng của đội ngũ lãnh đạo, từ đó tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững, hiệu quả của BVBank.

Năm 2026, BVBank tập trung đáp ứng các yêu cầu của mô hình ngân hàng bán lẻ hiện đại, đồng thời kỳ vọng sự tham gia của các nhân sự mới được bổ nhiệm sẽ góp phần giúp ngân hàng hoàn thành mục tiêu đã đề ra.

bổ nhiệm nhân sự BVB BVBank Ngân hàng Bản Việt nhân sự cấp cao quản trị ngân hàng tài chính ngân hàng

