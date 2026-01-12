Ninh Bình lần đầu vào nhóm 7 địa phương thu ngân sách nhiều nhất cả nước

Năm 2025, trong bối cảnh kinh tế trong nước và quốc tế nhiều biến động, công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Ninh Bình đạt kết quả nổi bật, đưa địa phương lần đầu tiên lọt nhóm 7 tỉnh, thành phố có số thu ngân sách cao nhất cả nước...

Thuế tỉnh Ninh Bình vừa tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2025, đồng thời triển khai nhiệm vụ, giải pháp công tác thuế năm 2026.

Năm 2025 cũng là năm Thuế tỉnh Ninh Bình thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy với hai đợt sáp nhập lớn. Trong bối cảnh đó, yêu cầu đặt ra đối với công tác quản lý thu không chỉ là hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước mà còn phải bảo đảm ổn định tổ chức, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy ngành Thuế.

Theo báo cáo tại hội nghị, tổng thu ngân sách nhà nước năm 2025 trên địa bàn tỉnh do Thuế tỉnh Ninh Bình quản lý đạt 70.064 tỷ đồng, bằng 154% so với dự toán pháp lệnh, đạt 101% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh giao, tăng 43% so với cùng kỳ năm trước.

Trong đó, thu nội địa không bao gồm tiền sử dụng đất đạt 35.525 tỷ đồng, bằng 141% so với dự toán pháp lệnh, đạt 138% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh, tăng 25% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất đạt 34.539 tỷ đồng, bằng 171% so với dự toán pháp lệnh, đạt 79% dự toán Hội đồng nhân dân tỉnh, tăng 68% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, với kết quả thu này, Ninh Bình lần đầu tiên thuộc nhóm 7 địa phương có số thu ngân sách cao nhất cả nước. Đây được xem là dấu mốc quan trọng, khẳng định hiệu quả công tác quản lý thu, đồng thời cho thấy vai trò then chốt của ngành Thuế trong việc tạo nguồn lực tài chính phục vụ phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, ông Trần Song Tùng, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình, ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Thuế tỉnh trong năm 2025, nhất là trong bối cảnh yêu cầu nhiệm vụ thu ngân sách lớn, trong khi công tác cải cách, hiện đại hóa ngành Thuế ngày càng đặt ra yêu cầu cao hơn.

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, kết quả thu ngân sách nhà nước đạt mức tăng trưởng tích cực, vượt cao dự toán đã góp phần quan trọng vào việc ổn định ngân sách, tạo dư địa tài chính để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế, đánh giá cao những kết quả mà Thuế tỉnh Ninh Bình đạt được trong năm 2025. Ông đề nghị đơn vị tiếp tục bám sát định hướng chỉ đạo của Cục Thuế và Ủy ban nhân dân tỉnh, nâng cao chất lượng phân tích, dự báo, tham mưu điều hành thu; tăng cường quản lý thuế theo rủi ro dựa trên dữ liệu.

Bên cạnh đó, ngành Thuế cần quản lý chặt chẽ các lĩnh vực, nhóm đối tượng có rủi ro cao; tăng cường kiểm soát hóa đơn điện tử, kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi gian lận thuế; nâng cao hiệu quả thanh tra, kiểm tra đúng trọng tâm, trọng điểm.

Song song với đó là tiếp tục đẩy mạnh hiện đại hóa, chuyển đổi số trong quản lý thuế; tăng cường phối hợp, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan; nâng cao chất lượng hỗ trợ người nộp thuế; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ và công tác kiểm tra nội bộ nhằm phòng ngừa tiêu cực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.