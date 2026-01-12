Thiên tai năm 2025: Thiệt hại kỷ lục và tái thiết thần tốc

Theo ước tính, tổng thiệt hại kinh tế do thiên tai trong năm 2025 lên tới 100.000 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay. Con số trên cho thấy mức độ dễ bị tổn thương của cộng đồng trước tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu, đồng thời đặt ra yêu cầu cấp bách phải nâng cao năng lực ứng phó và khả năng chống chịu...

Năm 2025 đã ghi nhận những thiên tai khắc nghiệt nhất trong lịch sử quan trắc khí tượng thủy văn Việt Nam, với tổng thiệt hại kinh tế lên tới 100.000 tỷ đồng. Đây là mức cao nhất từ trước đến nay, cho thấy mức độ dễ bị tổn thương của cộng đồng trước tác động ngày càng gia tăng của biến đổi khí hậu. Những con số kỷ lục về bão, mưa lũ và thiệt hại đã được thiết lập, phản ánh xu thế thời tiết ngày càng cực đoan và khó lường. Trong bối cảnh đó, yêu cầu cấp bách đặt ra là phải nâng cao năng lực ứng phó và khả năng chống chịu của cộng đồng.

Năm 2025, Biển Đông ghi nhận tới 21 cơn bão và áp thấp nhiệt đới, con số cao nhất kể từ khi có số liệu quan trắc hiện đại. Đặc biệt, bão số 9 (Ragasa) đạt cường độ cấp 17, trở thành cơn bão mạnh nhất từng hoạt động trên Biển Đông. Mùa bão năm 2025 cũng ghi nhận nhiều diễn biến bất thường, như cơn bão số 1 (Wutip) xuất hiện ngay trong tháng 6, điều chưa từng xảy ra trong hơn 40 năm. Lần đầu tiên trong lịch sử khí tượng, một áp thấp nhiệt đới hình thành từ khu vực Ấn Độ Dương, di chuyển sang Tây Bắc Thái Bình Dương rồi tiến vào Biển Đông, cho thấy sự đảo lộn rõ rệt của các quy luật khí hậu truyền thống.

Không chỉ bão, mưa lũ trong năm 2025 cũng đạt mức cực đoan hiếm thấy. Trạm Bạch Mã ghi nhận lượng mưa lên tới khoảng 1.740 mm chỉ trong vòng 24 giờ vào tháng 10/2025, là mức cao nhất từng ghi nhận trong nước. Lũ lụt nghiêm trọng xảy ra trên diện rộng khắp cả nước, từ Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên đến Đồng bằng sông Cửu Long. Mực nước đỉnh lũ trên nhiều sông vượt mốc lịch sử, gây ngập lụt kéo dài và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sinh kế của hàng triệu người dân.

Trước những thiệt hại nặng nề do thiên tai gây ra, "Chiến dịch Quang Trung" đã được triển khai nhằm khắc phục hậu quả, xây dựng và sửa chữa nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng. Đây không chỉ là phản ứng khẩn cấp mà còn là chủ trương nhất quán của Đảng và Nhà nước về bảo đảm an sinh xã hội. Chỉ sau chưa đầy ba tuần triển khai, đã có 1.622 căn nhà được khởi công xây dựng, đạt 98,1% kế hoạch; 32.259 căn nhà được sửa chữa, đạt trên 90% tổng số nhà hư hỏng. Công tác khắc phục hậu quả thiên tai cũng nhận được sự trợ giúp từ cộng đồng quốc tế, với các ưu tiên trọng tâm gồm sửa chữa, xây mới nhà ở cho người dân bị ảnh hưởng; hỗ trợ khôi phục sinh kế; sửa chữa hạ tầng công cộng thiết yếu.

Ngành trồng trọt và thủy sản cũng chịu ảnh hưởng nặng nề từ thiên tai, nhưng đã có những biện pháp ứng phó kịp thời. Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đã xuất cấp hơn 3.400 tấn giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia cho các địa phương bị ảnh hưởng nặng. Nhờ vậy, sản xuất trồng trọt được giữ vững, vẫn duy trì được tăng trưởng. Ngành thủy sản cũng ghi nhận tăng trưởng nhờ nuôi trồng bứt phá, với sản lượng thủy sản thu hoạch ước đạt 9.049,6 nghìn tấn, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước.

Thiên tai năm 2025 đã đặt ra những thách thức lớn, nhưng cũng mở ra cơ hội để Việt Nam nâng cao năng lực ứng phó và khả năng chống chịu trước biến đổi khí hậu. Việc triển khai các chiến dịch khắc phục hậu quả, cùng với sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế, đã cho thấy tinh thần đoàn kết và quyết tâm của cả nước trong việc vượt qua khó khăn, hướng tới một tương lai bền vững hơn.

