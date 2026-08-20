Những khoảnh khắc thi công vượt lũ sông Hồng ở “siêu cầu” Trần Hưng Đạo

Khởi công từ ngày 19/12/2025, dự án cầu Trần Hưng Đạo đã tổ chức 17 mũi thi công trên toàn tuyến. Các mũi thi công được tổ chức đồng loạt cả trên bờ và dưới nước, từ phần cầu chính giữa sông Hồng đến phần cầu dẫn và nút giao. Nhịp thi công thần tốc ấy đang làm thay đổi nhanh chóng diện mạo công trình.

Nỗ lực ngày đêm của đơn vị thi công nên các hạng mục quan trọng của trụ cầu chính giữa sông Hồng bảo đảm tiến độ yêu cầu trước thời điểm lũ tiểu mãn vào giữa tháng sáu. Đây là giai đoạn bản lề để dự án không bị đình trệ, là tiền đề để những trụ cầu chính vững vàng vươn cao.

17 mũi thi công ngày đêm hoàn thành các hạng mục cầu Trần Hưng Đạo. Ảnh: Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

Các trụ cầu chính đang vươn lên giữa sông Hồng, đánh dấu bước chuyển từ thi công nền móng sang hoàn thiện kết cấu cầu. Tại phần cầu chính, 100% cọc khoan nhồi đã xong và 7/7 bệ trụ cũng hoàn tất.

Đặc biệt, 5 trụ cầu chính giữa sông – một trong những hạng mục phức tạp nhất của dự án – hiện đã đạt khoảng 85-88% tiến độ. Riêng trụ TC2 đã lên cao độ +16,3 m. Từ hai bên bờ, có thể nhìn thấy những thân trụ như đang “mọc” cao hơn mỗi ngày từ dưới lòng sông.

Tính đến giữa tháng 8/2026, sản lượng thi công đã đạt gần 40%, vượt tiến độ kế hoạch đề ra.

Cầu Trần Hưng Đạo kết hợp công nghệ bê tông cốt thép với công nghệ kết cấu thép hiện đại, tổ chức thi công đồng thời cả trên bờ và dưới nước.

Ở phần cầu chính giữa sông, các hạng mục phía dưới được thi công trên hệ nổi, với những hố móng sâu được bảo vệ bằng hệ thống vòng vây cọc ván thép. Các thiết bị, vật liệu được đưa trực tiếp đến các vị trí giữa sông, tạo điều kiện để các mũi thi công triển khai liên tục

Chuẩn bị sẵn sàng cho thi công vòm thép cầu Trần Hưng Đạo. Ảnh: Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng cầu Trần Hưng Đạo

Hiện công trường đang dồn lực cho hạng mục quan trọng tiếp theo là thi công vòm thép. Toàn bộ 26.275 tấn thép kết cấu đã được đưa về nhà máy để gia công.

Sau khi hoàn thành, phần cầu dẫn tại phường Hồng Hà sẽ được nối với đường Trần Hưng Đạo hiện hữu, giúp giảm tải đáng kể áp lực giao thông cho khu vực trung tâm nội đô; đồng thời tạo ra trục kết nối trực tiếp, liền mạch từ các phường trung tâm (Hồng Hà, Cửa Nam, Hai Bà Trưng) sang khu vực phía Đông (phường Bồ Đề, phường Long Biên) và các tỉnh lân cận.