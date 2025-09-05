Công ty điện gió Đan Mạch kiện Chính phủ Mỹ vì bị chặn dự án ngoài khơi

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích năng lượng gió, cho rằng loại năng lượng này không đáng tin cậy và đắt đỏ...

Nhà phát triển điện gió ngoài khơi Đan Mạch Orsted cùng hai tiểu bang Mỹ là Rhode Island và Connecticut ngày 4/9/2025 đồng loạt tuyên bố đâm đơn kiện Chính phủ Mỹ, cho rằng việc Washington đình chỉ dự án điện gió Revolution Wind đã gần như hoàn thành của Orsted là bất hợp pháp.

Các đơn kiện riêng biệt nói trên là diễn biến mới nhất trong một câu chuyện bắt đầu vào tháng 8 vừa qua, khi nhà chức trách Mỹ ban hành lệnh ngừng thi công đối với Revolution Wind trên cơ sở mối lo ngại không cụ thể về an ninh quốc gia. Quyết định này buộc dừng một dự án đã hoàn thành 80%, với tất cả các nền móng ngoài khơi đã được xây xong và 45 trong tổng số 65 turbin gió đã được lắp đặt.

“Lệnh ngừng thi công được đưa ra không theo thẩm quyền theo luật định, thiếu cơ sở chứng cứ, và bất hợp pháp”, Revolution Wind viết trong đơn kiện nhằm vào Bộ trưởng Bộ Nội vụ Mỹ Doug Burgum và 5 bị cáo liên bang khác. Vụ kiện đã được đệ trình lên tòa án ở quận Columbia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhiều lần chỉ trích năng lượng gió, cho rằng loại năng lượng này không đáng tin cậy và đắt đỏ. Chính quyền của ông đang dựa vào nhiều cơ quan liên bang để kiềm chế sự phát triển của điện gió trên đất Mỹ.

Các nhà phê bình nói rằng lập trường của ông Trump về điện gió ngoài khơi trái ngược với mục tiêu phát triển các nguồn cung cấp năng lượng để đáp ứng tham vọng của Mỹ về trí tuệ nhân tạo (AI) - lĩnh vực có mức tiêu thụ điện năng lớn để xử lý dữ liệu.

Các tổng chưởng lý của Rhode Island và Connecticut cho biết họ sẽ đệ đơn kiện lên tòa án liên bang ở Rhode Island vào cuối ngày thứ Năm. Đơn kiện của các bang này đề nghị tòa án tuyên bố lệnh ngừng thi công mà Chính phủ Mỹ đưa ra đối với dự án điện gió ngoài khơi của Orsted là bất hợp pháp.

Hiện Bộ Nội vụ Mỹ chưa đưa ra bình luận nào về các vụ kiện nói trên.

Revolution Wind, một liên doanh 50-50 giữa hai nhà phát triển điện gió Orsted và Skyborn Renewables, cho biết họ đã chi khoảng 5 tỷ USD cho dự án và sẽ phải chịu thêm chi phí 1 tỷ USD nếu lệnh đình chỉ thi công dự án vẫn còn hiệu lực.

Orsted và Skyborn đã lên tiếng cảnh báo về khả năng dự án bị chậm trễ vì số lượng có hạn các tàu chuyên dụng cần thiết cho việc xây dựng dự án điện gió ngoài khơi. Nếu các tàu chuyên dụng đó rời đi do dự án bị đình chỉ, dự án có thể sẽ bị chậm ít nhất một năm, hoặc thậm chí có nguy cơ bị hủy bỏ, đơn kiện cho biết.

Những vụ kiện liên quan tới dự án Revolution Wind được khởi kiện đúng vào thời điểm một thẩm phán liên bang ở Boston nghe lập luận của các nguyên đơn trong vụ kiện khác về năng lượng xanh. Đó là một vụ kiện được đâm đơn hồi tháng 5 năm nay, với nguyên đơn là 17 tiểu bang thân Đảng Dân chủ lãnh đạo và Đặc khu Columbia, tìm cách ngăn chặn chính quyền ông Trump đình chỉ việc cho thuê đất và cấp phép đối với các năng lượng gió mới.

Thẩm phán cấp quận William Young nhấn mạnh rằng vai trò của ông không phải là “đoán già đoán non” về các ưu tiên chính sách của Tổng thống - người “dường như đã gắn tương lai năng lượng của nước Mỹ với nhiên liệu hóa thạch”. Tuy nhiên, vị thẩm phán đặt câu hỏi liệu các cơ quan chức năng thực hiện chỉ thị của Tổng thống Trump đã giải thích rõ hay chưa về lý do để họ đưa ra lệnh dừng dự án. Vị thẩm phán nói rằng “hồ sơ thông tin còn khá mỏng”.

Tháng 4 năm nay, Văn phòng Quản lý Năng lượng đại dương của Bộ Nội vụ Mỹ cũng đã cho dừng một dự án lân cận thuộc sở hữu của công ty năng lượng Na Uy Equinor, nhưng lệnh này sau đó đã được dỡ bỏ sau những nỗ lực ngoại giao của Chính phủ Na Uy.

Theo dự kiến ban đầu, dự án Revolution Wind sẽ hoàn thành vào năm tới và sẽ sản xuất đủ điện để cung cấp cho 350.000 ngôi nhà ở Rhode Island và Connecticut.

Thời điểm dừng Revolution Wind bị đình chỉ gây tổn hại lớn cho Orsted, vì mới tháng trước, công ty này đã công bố kế hoạch huy động 60 tỷ kroner Đan Mạch, tương đương 9,41 tỷ USD, thông qua phát hành chứng quyền.