Tổng thống Trump tuyên bố sẽ không phê duyệt các dự án điện gió và mặt trời

Ông Trump đã mở một cuộc tấn công trên diện rộng nhằm vào lĩnh vực năng lượng tái tạo kể từ khi ông nhậm chức nhiệm kỳ tổng thống thứ hai...

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 20/8 tuyên bố chính quyền của ông sẽ không phê chuẩn các dự án điện gió và điện mặt trời, cho dù nhu cầu điện đang vượt quá nguồn cung ở một số khu vực của Mỹ.

“Chúng tôi sẽ không phê chuẩn điện gió hay điện mặt trời gây tổn hại cho người nông dân. Những ngày tháng xuẩn ngốc đã kết thúc trên đất Mỹ”, ông Trump viết trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social. Trước đây, ông từng phàn nàn rằng các trang trại điện mặt trời chiếm quá nhiều đất đai.

Tuyên bố này được đưa ra sau khi Chính phủ Mỹ vào tháng trước thắt chặt việc cấp phép cho các dự án năng lượng tái tạo. Quy trình cấp phép này hiện tại tập trung ở văn phòng Bộ trưởng Bộ Nội vụ Doug Burgum.

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo lo ngại rằng các dự án của họ sẽ không được cấp phép bình thường như trước. Tuyên bố mà ông Trump mới đưa ra có thể làm gia tăng mối lo ngại này.

Ông Trump đổ lỗi cho năng lượng tái tạo là nguyên nhân khiến giá điện ở Mỹ tăng. Giá điện trên lưới điện lớn nhất của nước này là PJM Interconnection đang tăng nhanh, nhưng nguyên nhân được cho là nhu cầu điện tăng cao của các trung tâm dữ liệu và nhiều ngành công nghiệp khác đối mặt nguồn cung điện thắt chặt vì nhiều nhà máy điện than đã dừng hoạt động.

Trong một cuộc đấu giá vào tháng trước, giá điện công suất mới trên mạng lưới của PJM Interconnection tăng 22% so với cùng kỳ năm ngoái. Lưới điện này bao phủ 13 bang ở Mỹ.

Theo giới chuyên gia, năng lượng mặt trời và pin lưu trữ năng lượng là những nguồn năng lượng có thể bù đắp nhanh nhất cho sự thiếu hụt nguồn cung điện ở Mỹ vì các nguồn này chiếm phần lớn các dự án đang được kết nối với lưới điện PJM.

Dù vậy, ông Trump đã mở một cuộc tấn công trên diện rộng nhằm vào lĩnh vực năng lượng tái tạo kể từ khi ông nhậm chức nhiệm kỳ tổng thống thứ hai, cho rằng năng lượng tái tạo vừa đắt đỏ, vừa không đáng tin cậy, lại phụ thuộc vào chuỗi cung ứng của Trung Quốc. Đạo luật chi tiêu và giảm thuế “lớn lao và đẹp đẽ (OBBBA) của ông sẽ chấm dứt chính sách tín dụng thuế đầu tư và sản xuất đối với điện gió và điện mặt trời vào cuối năm 2027. Chính sách này đã giữ một vai trò chủ chốt trong sự phát triển của năng lượng tái tạo của Mỹ những năm qua.

Thuế quan 50% mà ông Trump áp lên thép và đồng nhập khẩu cũng làm gia tăng chi phí của các dự án điện gió và điện mặt trời - theo các công ty năng lượng tái tạo.

Hôm thứ Ba tuần này, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã chấm dứt chính sách hỗ trợ đối với các dự án điện mặt trời trên đất nông nghiệp. “Hàng triệu mẫu đất canh tác nguyên sinh đang không thể dùng để trồng trọt được vì bị lấy chỗ cho việc lắp đặt các tấm pin năng lượng mặt trời. Việc hủy hoại các nông trại và đất trồng trọt của chúng ta đang lấy đi tương lai của thế hệ nông dân tiếp theo và cả tương lai của nước Mỹ”, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Mỹ Brooke Rollins viết trong một bài đăng trên mạng xã hội X.

Trước khi kết thúc chính sách hỗ trợ nói trên, Bộ Nông nghiệp Mỹ đã cấp tổng cộng 2 tỷ USD vốn hỗ trợ cho các dự án năng lượng tái tạo, gồm điện gió và điện mặt trời, thông qua Chương trình Năng lượng cho nông thôn Mỹ - theo thông tin từ trang web của bộ. Cơ quan này cũng hỗ trợ các dự án năng lượng sạch của các hợp tác xã điện nông thôn.

Theo một nghiên cứu của Bộ Nông nghiệp Mỹ vào năm 2024, khoảng 1.715 km2 đất nông nghiệp ở nước này đã bị ảnh hưởng bởi các turbine điện gió và trang trại điện mặt trời vào năm 2020, bằng chưa đầy 0,05% tổng diện tích đất nông nghiệp ở Mỹ. Ngoài ra, phần lớn diện tích đất đó vẫn được dùng để sản xuất nông nghiệp sau thời gian phát triển các dự án điện gió hoặc điện mặt trời.

Thời chính quyền Tổng thống Joe Biden, Washington ủng hộ mạnh các dự án điện gió và điện mặt trời ở các khu vực nông thôn và tại các nông trại, như một phần trong nỗ lực cắt giảm khí thải gây biến đổi khí hậu và đưa năng lượng sạch trở nên có giá cả phải chăng hơn.