Australia giảm tham vọng về năng lượng hydrogen

Australia từ lâu đã đặt mục tiêu trở thành quốc gia dẫn đầu trong lĩnh vực sản xuất hydrogen xanh, nhờ vào nguồn tài nguyên năng lượng tái tạo phong phú và diện tích đất đai rộng lớn...
Tuy nhiên, trong thời gian gần đây, tham vọng này đang dần giảm sút. Theo báo cáo, ít nhất 7 dự án sản xuất hydrogen lớn đã bị hoãn, thu nhỏ quy mô hoặc hủy bỏ chỉ trong vòng một năm qua. Một trong những ví dụ điển hình là quyết định của BP rút khỏi dự án hydrogen trị giá 36 tỷ USD tại Pilbara, nơi dự kiến sẽ đi vào sản xuất trong thập kỷ này.
Chi phí sản xuất hydrogen vẫn còn cao, không thể cạnh tranh với các nguồn năng lượng tái tạo khác như điện gió và điện mặt trời, điều này đã làm dấy lên lo ngại về tính khả thi của việc sử dụng năng lượng tái tạo để sản xuất hydrogen. Mặc dù Australia có nhiều dự án hydrogen hơn bất kỳ quốc gia nào khác, với tổng giá trị lên tới 225 tỷ AUD, nhưng hiện tại chỉ có 3 nhà máy nhỏ đang hoạt động. Hơn nữa, chỉ khoảng 1,9% số dự án đã nhận được cam kết tài chính hoặc khởi công.
Châu Âu và Mỹ cũng đang gặp khó khăn trong việc phát triển công nghệ hydrogen do chi phí cao và thiếu hỗ trợ tài chính. Tại Australia, chính phủ đã cam kết chi ít nhất 4 tỷ AUD để hỗ trợ ngành công nghiệp hydrogen, nhưng khả năng tiếp cận nguồn vốn này vẫn phụ thuộc vào tính khả thi thương mại của các dự án.
Trong bối cảnh này, các chuyên gia cho rằng việc "bong bóng hydrogen" vỡ có thể là cơ hội để tái cấu trúc ngành công nghiệp này. Dù gặp nhiều thách thức, hydrogen vẫn được coi là một phần quan trọng trong tương lai năng lượng sạch, và Australia cần phải tìm ra giải pháp để hiện thực hóa giấc mơ trở thành trung tâm sản xuất hydrogen hàng đầu thế giới...
