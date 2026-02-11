Công ty mẹ của Google phát hành trái phiếu kỳ hạn 100 năm

Đây sẽ là lần đầu tiên một công ty công nghệ phát hành trái phiếu có kỳ hạn cả 1 thế kỷ từ sau vụ phát hành tương tự của Motorola vào năm 1997...

Alphabet, công ty mẹ của công cụ tìm kiếm trực tuyến Google, chuẩn bị chào bán một lô trái phiếu bằng đồng bảng Anh với kỳ hạn 100 năm, sau khi một cuộc phát hành trái phiếu USD trị giá 20 tỷ USD của công ty nhận được lực cầu rất lớn từ phía nhà đầu tư.

Đây sẽ là lần đầu tiên một công ty công nghệ phát hành trái phiếu có kỳ hạn cả 1 thế kỷ từ sau vụ phát hành tương tự của Motorola vào năm 1997.

Theo trang Euronews, quy mô của đợt phát hành trái phiếu 100 năm sắp tới của Alphabet chỉ là 1 tỷ bảng, một lượng tương đối nhỏ. Nhưng một số nguồn tin cho biết công ty đã nhận được lượng đặt mua lớn gấp 10 lần giá trị dự kiến phát hành.

Kế hoạch phát hành trái phiếu này của Alphabet không nằm ngoài xu hướng chung, khi các công ty công nghệ lớn mạnh tay vay nợ để đầu tư vào lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI) nhằm giành vị thế đi đầu trong cuộc đua này.

Hôm thứ Hai tuần này, Alphabet bán 20 tỷ USD trái phiếu USD, tăng từ mức 15 tỷ USD trong kế hoạch ban đầu, sau khi lượng đặt mua vượt mốc 100 tỷ USD.

Alphabet hiện có kế hoạch phát hành trái phiếu bằng nhiều đồng tiền khác nhau. Sau vụ phát hành trái phiếu bảng Anh, công ty có thể phát hành trái phiếu bằng đồng franc Thụy Sỹ.

Lần gần đây nhất một công ty công nghệ phát hành trái phiếu kỳ hạn 100 năm là cách đây khoảng 30 năm, cụ thể là vụ phát hành của Motorola.

Trong đợt phát hành trái phiếu USD vào đầu tuần này của Motorola, trái phiếu được bán có 7 kỳ hạn khác nhau, trong đó dài nhất là một lô trái phiếu có kỳ hạn 40 năm, đáo hạn vào năm 2066. Ban đầu, trái phiếu này được dự báo có giá cao hơn 1,2% so với trái phiếu kho bạc Mỹ cùng kỳ hạn, nhưng sau đó, mức chênh lệch giá là 0,95%.

Lô trái phiếu nhận được lực cầu lớn nhất trong đợt phát hành này là lô có kỳ hạn 3 năm, với mức giá cao hơn chỉ 0,27% so với trái phiếu kho bạc Mỹ cùng kỳ hạn.

Việc phát hành trái phiếu để vay nợ bằng nhiều đồng tiền khác nhau có thể mang lại một số lợi ích, và cũng có thể có một số lý do phía sau việc Alphabet lựa chọn chiến lược như vậy.

Đầu tiên, phát hành trái phiếu bằng nhiều đồng tiền khác nhau giúp công ty đa dạng hóa lực lượng nhà đầu tư - một yếu tố rất quan trọng trong bối cảnh hiện nay, khi tất cả các công ty công nghệ lớn đều có nhu cầu vay vốn để đầu tư vào hạ tầng AI.

Bằng cách tiếp cận thị trường quốc tế thay vì chỉ vay nợ trên thị trường trái phiếu USD, Alphabet tránh được việc tạo ra sự mất cân đối cung cầu có thể đẩy giá trái phiếu lên cao, đồng nghĩa lợi suất trái phiếu thấp đi, tức là có thể làm giảm sự hứng thú của nhà đầu tư.

Ngoài ra, thị trường trái phiếu bảng Anh cũng có mức lãi suất thấp hơn so với trái phiếu USD, giúp mang lại hiệu quả chi phí cho việc phát hành trái phiếu kỳ hạn 100 năm, tạo ra sức hấp dẫn lớn hơn đối với nhà đầu tư.

Hoạt động vay nợ ồ ạt của Alphabet diễn ra không lâu sau khi công ty công bố mức vốn đầu tư cơ bản lớn kỷ lục hơn 185 tỷ USD, gần gấp đôi mức của năm ngoái, để thúc đẩy sự phát triển của Gemini và hạ tầng đám mây. Lượng vay nợ dài hạn của Alphabet đã tăng gấp 4 lần trong năm 2025, lên mức 46,5 tỷ USD. Tuy nhiên, công ty vẫn đang có trong tay số tiền mặt hơn 125 tỷ USD.

Các Big Tech khác cũng đang đi theo xu hướng của Alphabet. Mới tuần trước, Oracle huy động 25 tỷ USD trong một đợt phát hành trái phiếu nhận được lượng đặt mua kỷ lục 129 tỷ USD.

Theo ước tính của ngân hàng đầu tư Morgan Stanley, các công ty công nghệ lớn sẽ vay khoảng 400 tỷ USD trong năm 2026, nhiều hơn gấp đôi con số 165 tỷ USD của năm 2025. Sự gia tăng vay nợ này của các Big Tech có thể góp phần đẩy tổng lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp Mỹ chất lượng cao lên mức kỷ lục 2,25 nghìn tỷ USD trong cả năm.