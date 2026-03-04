Thứ Tư, 04/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Tăng cường năng lực kiểm nghiệm trong việc giám sát các thực phẩm nghi nhiễm độc tố

Nhật Dương

04/03/2026, 10:36

Bộ Y tế đề nghị tăng cường năng lực kiểm nghiệm trong hoạt động giám sát các sản phẩm lưu thông trên thị trường, trong đó có sản phẩm sữa và các sản phẩm dinh dưỡng nghi nhiễm độc tố cereulide (độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus) có thể gây hại cho trẻ nhỏ...

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Liên quan đến việc một số quốc gia như Đức, Anh, Pháp, Australia tiến hành thu hồi một số lô sản phẩm sữa do nghi nhiễm độc tố cereulide (độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus) có thể gây hại cho trẻ nhỏ, Bộ Y tế đã đề nghị Ủy ban nhân dân các địa phương chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương xây dựng kế hoạch giám sát các sản phẩm thực phẩm lưu thông trên thị trường.

Trong đó, giám sát sản phẩm sữa và các sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ theo cảnh báo của Bộ Y tế; kịp thời thu hồi, cảnh báo khi phát hiện các sản phẩm không đạt yêu cầu. Việc giám này này để chủ động đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng và phòng ngừa sự cố an toàn thực phẩm.

Đồng thời, củng cố, nâng cao năng lực hệ thống kiểm nghiệm đáp ứng yêu cầu quản lý, giám sát an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường.

Để tăng cường năng lực kiểm nghiệm trong hoạt động giám sát các sản phẩm lưu thông trên thị trường, trong đó có sản phẩm sữa và các sản phẩm dinh dưỡng nghi nhiễm độc tố cereulide, Bộ Y tế đề nghị các Viện chuẩn hóa phương pháp kiểm nghiệm xác định độc tố cereulide với nền mẫu sữa và các sản phẩm dinh dưỡng.

Việc chuẩn hóa phương pháp kiểm nghiệm phải đảm bảo độ tin cậy của kết quả kiểm nghiệm, và thống nhất giới hạn phát hiện của phương pháp để sử dụng trong hoạt động kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước.

Xây dựng phương pháp thử xác định độc tố cereulide nền mẫu sữa và sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ để phòng ngừa sự cố về an toàn thực phẩm và kịp thời cảnh báo cho người tiêu dùng.

Để thực hiện các nội dung trên, Bộ Y tế cho biết đã có văn bản đề nghị các Viện trực thuộc Bộ Y tế (Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, Viện Dinh dưỡng, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Y tế công cộng) để hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ cho địa phương.

Do vậy, trong quá trình triển khai, Bộ Y tế đề nghị các cơ quan chuyên môn của tỉnh được giao nhiệm vụ chủ động liên hệ đề xuất, phối hợp với các Viện để được hướng dẫn cụ thể.

Chuẩn bị nguồn lực triển khai Nghị định 46 về an toàn thực phẩm từ 16/4

09:55, 02/03/2026

Chuẩn bị nguồn lực triển khai Nghị định 46 về an toàn thực phẩm từ 16/4

Tăng cường hậu kiểm về an toàn thực phẩm trong năm 2026

09:10, 02/03/2026

Tăng cường hậu kiểm về an toàn thực phẩm trong năm 2026

Bán thức ăn đường phố vi phạm an toàn thực phẩm bị phạt đến 3 triệu đồng

10:45, 10/02/2026

Bán thức ăn đường phố vi phạm an toàn thực phẩm bị phạt đến 3 triệu đồng

Từ khóa:

An toàn thực phẩm độc tố cereulide sản phẩm sữa Thực phẩm

Đọc thêm

Hải Phòng: Trong năm 2026 sẽ hỗ trợ thu nhập cho 25.000 người nghèo, cận nghèo

Hải Phòng: Trong năm 2026 sẽ hỗ trợ thu nhập cho 25.000 người nghèo, cận nghèo

Hải Phòng đề xuất năm 2026 sẽ hỗ trợ thu nhập cho 25.000 người nghèo, cận nghèo, giai đoạn 2027 - 2030 tiếp tục hỗ trợ cho 30.000 người…

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn chi trả tiền hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn chi trả tiền hỗ trợ đào tạo nghề cho người lao động

Bảo hiểm xã hội Việt Nam hướng dẫn tạm thời Bảo hiểm xã hội các tỉnh, thành phố về việc chi trả kinh phí hỗ trợ người lao động tham gia đào tạo, nâng cao trình độ kỹ năng nghề...

Công đoàn theo dõi sát tình hình sản xuất, kinh doanh, việc làm, tiền lương tại các doanh nghiệp

Công đoàn theo dõi sát tình hình sản xuất, kinh doanh, việc làm, tiền lương tại các doanh nghiệp

Những tháng đầu năm 2026, tổ chức Công đoàn tiếp tục theo dõi sát tình hình sản xuất, kinh doanh, việc làm, tiền lương, thưởng; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của người lao động, đặc biệt tại các doanh nghiệp sử dụng đông lao động...

Sửa đổi 4 luật về thương mại, cạnh tranh: Tháo gỡ các vướng mắc có nguyên nhân từ pháp luật

Sửa đổi 4 luật về thương mại, cạnh tranh: Tháo gỡ các vướng mắc có nguyên nhân từ pháp luật

Dự án sửa đổi 4 luật về thương mại, cạnh tranh nhằm đẩy mạnh phân cấp, phân quyền kết hợp nội dung cải cách thủ tục hành chính, điều kiện đầu tư kinh doanh; tháo gỡ các khó khăn vướng mắc có nguyên nhân từ pháp luật.

Du xuân Bính Ngọ thông suốt nhờ diện mạo mới

Du xuân Bính Ngọ thông suốt nhờ diện mạo mới

Du xuân Bính Ngọ 2026, người dân Thủ đô được hưởng lợi từ hạ tầng giao thông cải thiện, giúp việc di chuyển đến các điểm du lịch tâm linh trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Thế giới

20 nền kinh tế giàu nhất thế giới: Giàu nhất có đồng nghĩa hạnh phúc nhất?

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

eMagazine

Đa dạng giới và phát triển bền vững: “Chiến lược tương lai” của doanh nghiệp

Tầm quan trọng của eo biển Hormuz với thị trường năng lượng toàn cầu qua một biểu đồ

Thế giới

Tầm quan trọng của eo biển Hormuz với thị trường năng lượng toàn cầu qua một biểu đồ

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thị trường tiếp tục điều chỉnh diện rộng, khối ngoại bán ròng hơn 1.400 tỷ

Chứng khoán

2

Giá vàng miếng SJC sụt tới 8 triệu đồng mỗi lượng trong 2 phiên đầu tuần

Tài chính

3

TP. Hồ Chí Minh công bố 24 dự án cho người nước ngoài được phép sở hữu nhà ở

Bất động sản

4

Giá cước tàu chở dầu đạt mức cao nhất mọi thời đại

Thế giới

5

Tổng thống Trump dọa áp lệnh cấm vận thương mại toàn diện với Tây Ban Nha

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy