Tăng cường năng lực kiểm nghiệm trong việc giám sát các thực phẩm nghi nhiễm độc tố

Bộ Y tế đề nghị tăng cường năng lực kiểm nghiệm trong hoạt động giám sát các sản phẩm lưu thông trên thị trường, trong đó có sản phẩm sữa và các sản phẩm dinh dưỡng nghi nhiễm độc tố cereulide (độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus) có thể gây hại cho trẻ nhỏ...

Liên quan đến việc một số quốc gia như Đức, Anh, Pháp, Australia tiến hành thu hồi một số lô sản phẩm sữa do nghi nhiễm độc tố cereulide (độc tố do vi khuẩn Bacillus cereus) có thể gây hại cho trẻ nhỏ, Bộ Y tế đã đề nghị Ủy ban nhân dân các địa phương chỉ đạo cơ quan chuyên môn khẩn trương xây dựng kế hoạch giám sát các sản phẩm thực phẩm lưu thông trên thị trường.

Trong đó, giám sát sản phẩm sữa và các sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ theo cảnh báo của Bộ Y tế; kịp thời thu hồi, cảnh báo khi phát hiện các sản phẩm không đạt yêu cầu. Việc giám này này để chủ động đảm bảo sức khỏe cho người tiêu dùng và phòng ngừa sự cố an toàn thực phẩm.

Đồng thời, củng cố, nâng cao năng lực hệ thống kiểm nghiệm đáp ứng yêu cầu quản lý, giám sát an toàn thực phẩm lưu thông trên thị trường.

Để tăng cường năng lực kiểm nghiệm trong hoạt động giám sát các sản phẩm lưu thông trên thị trường, trong đó có sản phẩm sữa và các sản phẩm dinh dưỡng nghi nhiễm độc tố cereulide, Bộ Y tế đề nghị các Viện chuẩn hóa phương pháp kiểm nghiệm xác định độc tố cereulide với nền mẫu sữa và các sản phẩm dinh dưỡng.

Việc chuẩn hóa phương pháp kiểm nghiệm phải đảm bảo độ tin cậy của kết quả kiểm nghiệm, và thống nhất giới hạn phát hiện của phương pháp để sử dụng trong hoạt động kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ quản lý nhà nước.

Xây dựng phương pháp thử xác định độc tố cereulide nền mẫu sữa và sản phẩm dinh dưỡng dành cho trẻ nhỏ để phòng ngừa sự cố về an toàn thực phẩm và kịp thời cảnh báo cho người tiêu dùng.

Để thực hiện các nội dung trên, Bộ Y tế cho biết đã có văn bản đề nghị các Viện trực thuộc Bộ Y tế (Viện Kiểm nghiệm an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia, Viện Dinh dưỡng, Viện Pasteur Nha Trang, Viện Vệ sinh dịch tễ Tây Nguyên, Viện Y tế công cộng) để hỗ trợ về chuyên môn nghiệp vụ cho địa phương.

Do vậy, trong quá trình triển khai, Bộ Y tế đề nghị các cơ quan chuyên môn của tỉnh được giao nhiệm vụ chủ động liên hệ đề xuất, phối hợp với các Viện để được hướng dẫn cụ thể.