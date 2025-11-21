CT Group trao tặng UAV & Robot Agritech Innovation Lab cho Đại học Cần Thơ

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 21/11/2025
Tuấn Sơn
21/11/2025, 13:57
Món quà mà CT Group gửi tặng Đại học Cần Thơ mang một ân tình đặc biệt, không chỉ là lời tri ân chân thành gửi đến thầy cô đã và đang miệt mài cống hiến cho ngành giáo dục, đó còn là tâm huyết của CT Group chắp cánh ước mơ công nghệ cho thế hệ tương lai.
Đặc biệt hơn, khi UAV & Robot Agritech Innovation Lab được CT Group trao tặng đến Đại học Cần Thơ vào đúng Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11, cũng nhân dịp kỷ niệm 30 năm thành lập Khoa Công Nghệ (nay là Trường Bách Khoa, Đại học Cần Thơ) và cùng thời điểm diễn ra Hội nghị Hiệu trưởng ASEAN+3 lần thứ 7, tổ chức tại Đại học Cần Thơ, trong 2 ngày 19-20/11.
Hội nghị Hiệu trưởng ASEAN+3 lần thứ 7 diễn ra tại Đại học Cần Thơ quy tụ hơn 120 hiệu trưởng và lãnh đạo các trường Đại học tại ASEAN và các đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản tham gia. Đây là diễn đàn học thuật cấp cao và có ảnh hưởng sâu rộng trong khu vực, tạo không gian đối ngoại mở, hướng đến giải quyết những thách thức chung của khu vực ASEAN trong bối cảnh toàn cầu hóa và chuyển đổi số mạnh mẽ.
Trong dịp này, hơn 120 Hiệu trưởng và các lãnh đạo từ các đại học, trường đại học trong khu vực ASEAN… đã có cơ hội đến tham quan và dành nhiều sự quan tâm đặc biệt đến UAV & Robot Agritech Innovation Lab được đặt tại Khu phức hợp phòng thí nghiệm (RLC) của Đại học Cần Thơ.
UAV & Robot Agritech Innovation Lab nhanh chóng thu hút sự quan tâm chú ý của cộng đồng học thuật và giới công nghệ. Lần đầu tiên trong hệ thống giáo dục Việt Nam xuất hiện một phòng nghiên cứu chuyên sâu về UAV và robot nông nghiệp, đánh dấu bước tiến mạnh mẽ trong việc đưa công nghệ cao vào đào tạo và nghiên cứu.
Không chỉ đội ngũ giảng viên hiện tại mà cả những thầy cô từng gắn bó với Đại học Cần Thơ nhiều thế hệ đều bày tỏ niềm vui và sự xúc động. Với các thầy cô, việc trường sở hữu một phòng Lab chuyên nghiệp – hiện đại – thực chiến cùng hệ thống thiết bị tiên tiến là điều mà trước đây “chỉ dám mơ”, chỉ được nhìn qua mô hình hay tài liệu.
Là người đặt những viên gạch đầu tiên cho định hướng đào tạo công nghệ cao của trường, TS. Dương Thái Công - Nguyên hiệu trưởng Trường Bách Khoa (ĐH Cần Thơ) xúc động, nói: “Điều tôi hằng mong mỏi về một không gian nghiên cứu, học tập thực sự cho giảng viên, sinh viên, nay Đại học Cần Thơ đã làm được. Thay mặt nhà trường, tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến Tập đoàn”.
PGS.TS. Trần Trung Tính - Hiệu trưởng ĐH Cần Thơ tự hào chia sẻ về UAV & Robot Agritech Innovation Lab và các chương trình hợp tác nghiên cứu và điều khiển UAV trên trang cá nhân trên mạng xã hội.
“UAV & Robot Agritech Innovation Lab không chỉ là món quà 20/11 đặc biệt ý nghĩa, mà còn là bước tiến lớn để thầy cô có thêm không gian công nghệ để giảng dạy trực tiếp, đưa sinh viên đến gần hơn với công nghệ tiên tiến nhất hiện nay”- TS. Nguyễn Văn Cương, Hiệu trưởng Trường Bách Khoa, Đại học Cần Thơ, cho biết.
Điểm độc đáo và ý nghĩa của UAV & Robot Agritech Innovation Lab là hệ thống sản phẩm công nghệ do chính người Việt nghiên cứu và phát triển, thay vì mô phỏng lý thuyết hay trưng bày mô hình công nghệ nhập khẩu như các phòng lab truyền thống.
UAV & Robot Agritech Innovation Lab đi vào hoạt động chính là sự cụ thể hóa cam kết đã ký kết trước đó giữa CT Group và Đại học Cần Thơ tại chương trình hội thảo khoa học “Bản sao số quốc gia – Đột phá công nghệ cho nông nghiệp thông minh vùng Đồng bằng sông Cửu Long”, được tổ chức vào tháng 9 vừa qua. Ở giai đoạn tiếp theo, CT UAV (thành viên Tập đoàn CT Group) sẽ tiếp tục đầu tư các robot nông nghiệp để tích hợp với UAV trên cùng nền tảng bản sao số quốc gia NDT 15 (National Digital Twin 15) do chính Tập đoàn CT Group phát minh.
Trong bối cảnh thị trường bảo hiểm đa dạng cả nội địa lẫn quốc tế, QBE Việt Nam vẫn khẳng định dấu ấn riêng trong suốt 20 năm nhờ những sản phẩm chiến lược chuyên biệt và tiên phong, từ hàng hải, năng lượng cho đến bảo hiểm an ninh mạng… Nhân dịp này ông Trần Công Nhân – Tổng giám đốc Công ty Bảo hiểm QBE Việt Nam đã có những chia sẻ về chặng đường phát triển 20 năm của QBE.
Những kết quả tích cực từ mùa vụ đầu tiên của Dự án Mô hình sản xuất sầu riêng bền vững tại Đắk Lắk đã khẳng định vai trò của Yara Việt Nam trong việc chuyển giao giải pháp dinh dưỡng tiên tiến, đồng hành cùng nông dân phát triển canh tác bền vững và phục hồi đất lâu dài.
Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam – Australia 2025 không chỉ là một sự kiện xúc tiến thương mại, mà còn là một nền tảng chiến lược góp phần hiện thực hóa tầm nhìn hợp tác mới, sâu rộng hơn trên các trụ cột: thương mại – đầu tư – năng lượng – logistics – đổi mới sáng tạo – giao lưu doanh nghiệp kiều bào…
Công nghệ hỗ trợ tự lái là một trong những trụ cột chính của Geely trong lộ trình trở thành một tập đoàn công nghệ di chuyển thông minh toàn cầu. Với tầm nhìn táo bạo, chiến lược của Geely không chỉ đơn thuần là phát triển một hệ thống hỗ trợ tự lái mà xây dựng một hệ sinh thái công nghệ tổng thể.
Doanh nghiệp nhà nước luôn đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế. Tuy nhiên, khu vực doanh nghiệp này cũng đang phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức; kết quả hoạt động còn chưa tương xứng với nguồn lực nắm giữ và yêu cầu phát triển…
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: