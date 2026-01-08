Vượt toàn bộ chỉ tiêu năm 2025, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển mới

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 12/2025, Văn phòng Chính phủ cho biết năm 2025 và giai đoạn 2021–2025, trong bối cảnh nhiều bất định toàn cầu, Chính phủ đã điều hành quyết liệt, linh hoạt, hoàn thành và vượt hầu hết các mục tiêu chủ yếu, tạo nền tảng quan trọng bước vào giai đoạn phát triển mới từ năm 2026.

Chiều 8/1, tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 12/2025 nhằm thông tin về tình hình kinh tế – xã hội tháng 12, cả năm 2025 và giai đoạn 2021–2025. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo.

Phát biểu tại họp báo, Bộ trưởng Trần Văn Sơn cho biết sáng cùng ngày, Chính phủ đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026 của Chính phủ và chính quyền địa phương, với sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Đặc biệt, tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có bài phát biểu quan trọng, xác định những tư tưởng chỉ đạo, định hướng lớn, xuyên suốt cho hoạt động của Chính phủ, các cấp, các ngành và địa phương trong năm 2026 và thời gian tới.

GIỮ VỮNG ỔN ĐỊNH VĨ MÔ, HOÀN THÀNH VÀ VƯỢT HẦU HẾT CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

Hội nghị thống nhất đánh giá năm 2025 và giai đoạn 2021–2025 diễn ra trong bối cảnh đặc biệt, khó khăn, thách thức nhiều hơn thuận lợi. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là Tổng Bí thư, cùng sự đồng hành của Quốc hội, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, Chính phủ đã điều hành chủ động, linh hoạt, hiệu quả.

Theo đó, năm 2025, Việt Nam vượt toàn bộ 15/15 chỉ tiêu chủ yếu; giai đoạn 2021–2025 đạt và vượt 22/26 chỉ tiêu kinh tế – xã hội. Kinh tế vĩ mô được giữ ổn định, lạm phát bình quân giai đoạn duy trì dưới 3,6%, các cân đối lớn được bảo đảm, nợ công và bội chi ngân sách trong giới hạn an toàn.

Tăng trưởng GDP năm 2025 đạt 8,02%, bình quân giai đoạn đạt 6,3%, thuộc nhóm cao của khu vực và thế giới. Quy mô nền kinh tế vượt 510 tỷ USD; GDP bình quân đầu người trên 5.000 USD, đưa Việt Nam vào nhóm các nước thu nhập trung bình cao. Xuất siêu được duy trì liên tục 10 năm; du lịch phục hồi mạnh; khu vực kinh tế tư nhân và FDI tiếp tục là điểm sáng.

Toàn cảnh họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 12 diễn ra chiều 8/1/2026 tại Hà Nội - Ảnh: VGP

Các đột phá chiến lược về thể chế, hạ tầng và nguồn nhân lực được triển khai đồng bộ. Cải cách tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền được đẩy mạnh; hạ tầng chiến lược, hạ tầng số, hạ tầng xã hội được đầu tư tập trung; khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số từng bước trở thành trụ cột mới của mô hình tăng trưởng.

Cùng với đó, các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh, môi trường có chuyển biến rõ rệt; tỷ lệ nghèo đa chiều giảm còn 1,3%; chỉ số hạnh phúc tăng 37 bậc so với năm 2020; quốc phòng, an ninh được củng cố; đối ngoại và hội nhập quốc tế tiếp tục mở rộng, nâng cao vị thế đất nước.

NĂM 2026 – NĂM BẢN LỀ ĐỊNH HÌNH QUỸ ĐẠO TĂNG TRƯỞNG DÀI HẠN

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh năm 2026 là năm mở đầu giai đoạn phát triển mới, gắn với triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 2026–2030, có ý nghĩa định hình mô hình phát triển và quỹ đạo tăng trưởng dài hạn.

Hội nghị thống nhất cao với 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thời gian tới, trong đó tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn thể chế; chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “kiến tạo phát triển”; giữ vững ổn định vĩ mô; chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa vào năng suất, khoa học – công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát triển hạ tầng chiến lược đồng bộ; nâng cao năng lực thực thi của bộ máy; bảo đảm an sinh xã hội, bảo vệ môi trường; củng cố quốc phòng, an ninh và mở rộng đối ngoại.

Phát biểu đáp từ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính khẳng định Chính phủ nghiêm túc tiếp thu các chỉ đạo của Tổng Bí thư, đồng thời yêu cầu các bộ, ngành, địa phương quán triệt tinh thần nỗ lực cao hơn, quyết tâm lớn hơn, hiệu quả hơn trong tổ chức thực hiện.

Thủ tướng nhấn mạnh mục tiêu tăng trưởng hai con số từ năm 2026 phải gắn với ổn định kinh tế vĩ mô, phát triển bền vững, nâng cao đời sống nhân dân, củng cố tự chủ chiến lược và năng lực tự cường của nền kinh tế, chủ động thích ứng với những biến động từ bên ngoài.