Giá vàng nhẫn “4 số 9” giảm mạnh

Trong phiên sáng 8/1/2026, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” giảm tới 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, còn giá vàng miếng SJC giữ nguyên so với phiên hôm qua...

Sau khi điều chỉnh tăng nhẹ 100 nghìn đồng/lượng mỗi chiều trong phiên hôm qua (7/1/2026), giá giao dịch vàng miếng SJC tại tất cả các hệ thống lớn vẫn duy trì xu hướng đi ngang trong phiên sáng nay (8/1/2026).

Lúc 11 giờ tại Công ty SJC DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Phú Quý và Ngọc Thẩm vẫn duy trì ổn định trong suốt phiên sáng. Giá mua vàng miếng ở mức 156,1 triệu đồng/lượng và giá bán niêm yết ở mức 158,1 triệu đồng/lượng, không đổi so với hôm qua.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, mở cửa phiên sáng, thương hiệu này cũng đặt giá mua, bán vàng miếng SJC ở mức 156,2 triệu – 158,1 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 11 giờ, giá giao dịch vàng miếng vẫn giữ nguyên đối với cả hai chiều mua và chiều bán; không đổi so với phiên hôm qua.

Sau khi tăng 400 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và 100 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán khi chốt phiên hôm qua, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng vẫn duy trì giá niêm yết ở mức 156,9 triệu – 158,1 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên hôm qua, giá mua, bán vàng miếng tại đây không đổi.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 8/1/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Trái ngược với diễn biến trên thị trường vàng miếng SJC, giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” tại hầu hết các đơn vị kinh doanh ghi nhận xu hướng phân hoá rõ nét. Trong khi phần lớn các doanh nghiệp giảm giá từ 200 nghìn – 500 nghìn/lượng mỗi chiều thì ghi nhận 1 đơn vị điều chỉnh tăng giá giao dịch vàng nhẫn.

Duy chỉ có một doanh nghiệp giữ nguyên giá mua, bán vàng nhẫn so với phiên hôm qua.

Tại Phú Quý, sau khi tăng 800 nghìn đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 7/1, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại thương hiệu này mở cửa phiên sáng vẫn niêm yết ở mức 153,8 triệu – 156,8 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên hôm qua. Tính đến 10 giờ 30 phút, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định.

Trong phiên giao dịch sáng 8/1/2026, chênh lệch giá mua, bán vàng miếng vẫn duy trì ổn định ở mức 2 triệu đồng/lượng. Trong đó, mức chênh lệch thấp nhất thuộc về Mi Hồng, ở mức 1,2 triệu đồng/lượng, giảm 300 nghìn đồng/lượng so với phiên đầu tuần. Đối với vàng nhẫn “4 số 9”, khoảng cách này phổ biến ở ngưỡng 3 triệu đồng/lượng. Duy chi có Công ty SJC ghi nhận mức chênh lệch này ở ngưỡng 2,5 triệu đồng/lượng, giảm 500 nghìn đồng so với phiên đầu tuần.

Trong khi đó, mở cửa phiên sáng, SJC giữ nguyên giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 152,1 triệu – 154,6 triệu đồng/lượng (mua – bán).

Tuy nhiên, sau hơn 1 tiếng mở cửa, đơn vị này điều chỉnh tăng 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên hôm qua, niêm yết ở mức 152,4 triệu – 154,9 triệu đồng/lượng. Cập nhật lúc 11 giờ, giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Ngược lại, giá mua, bán vàng nhẫn tại DOJI và PNJ mở cửa phiên sáng vẫn đặt ở mức 153,5 triệu – 156,5 triệu đồng/lượng, không đổi so với phiên hôm qua.

Sau gần 1 tiếng mở cửa, cả hai thương hiệu này đều giảm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán. Cập nhật lúc 11 giờ, giá mua, bán vàng nhẫn tại hai thương hiệu này niêm yết ở mức 153 triệu – 156 triệu đồng/lượng.

Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải là hai thương hiệu ghi nhận biên độ điều chỉnh giảm khiêm tốn nhất, đi kèm là giá vàng nhẫn bán ra cao nhất cao hơn hẳn mặt bằng chung.

Sau khi giữ nguyên ở mức 155,5 triệu – 158,5 triệu đồng/lượng khi mở cửa phiên sáng, hai thương hiệu trên đều giảm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Giá mua, bán vàng nhẫn tại Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng đặt ở mức 155,3 triệu – 158,3 triệu đồng/lượng. Tính đến đến 11 giờ ngày 8/1/2026, mức giá giao dịch trên vẫn duy trì ổn định.

Mức điều chỉnh tăng, giảm giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp trong phiên 8/1 so với phiên 7/1. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tại khu vực phía Nam, Ngọc Thẩm là đơn vị duy nhất ghi nhận 1 nhịp điều chỉnh tăng và 2 nhịp điều chỉnh giảm liên tiếp đối với giá giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên sáng nay.

Mở cửa phiên, giá mua, bán vàng nhẫn tại đây vẫn duy trì ổn định ở mức 148 triệu – 151 triệu đồng/lượng so với giá chốt phiên hôm qua. Sau hơn 1 tiếng mở cửa, thương hiệu này điều chỉnh tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt ở mức 148,5 triệu – 151,5 triệu đồng/lượng

Tuy nhiên, chỉ vòng 40 phút tiếp theo, giá giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm ghi nhận tổng mức giảm là 1 triệu đồng/lượng mỗi chiều. Giá vàng nhẫn “4 số 9” mua vào đặt ở mức 147,5 triệu và giá vàng nhẫn bán ra đặt ở mức 150,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 11 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Như vậy, trong phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tại Ngọc Thẩm ghi nhận tổng mức giảm là 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 7/1.