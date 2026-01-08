Nhà sáng lập Kingsmen yêu thích thiết kế sáng tạo của Junger JG tại MComplex

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Năm, 08/01/2026
Tuấn Sơn
08/01/2026, 14:00
Ngày 11/12/2025, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Mcomplex – trung tâm giải pháp nội thất quy mô hàng đầu Việt Nam, ông Simon Ong (Phó Chủ tịch kiêm Đồng sáng lập Kingsmen Creatives Ltd) đã có buổi tham quan và trao đổi chuyên môn tại gian hàng của Junger JG.
Sự kiện ghi nhận cuộc gặp gỡ giữa đại diện Kingsmen – đơn vị tư vấn thiết kế trải nghiệm nổi tiếng thế giới, và Junger JG – thương hiệu thiết bị nhà bếp cao cấp đang được chú ý với phong cách thiết kế sáng tạo hàng đầu hiện nay.
Ông Simon Ong là tên tuổi tầm cỡ trong ngành thiết kế trải nghiệm. Ông đã đưa Kingsmen chinh phục các giải thưởng thiết kế bán lẻ hàng đầu tại Mỹ và Singapore, đồng thời khẳng định tầm vóc quốc tế qua dự án Singapore Pavilion được vinh danh tại Expo 2025.
Ông Simon Ong là gương mặt đứng sau chiến lược sáng tạo của tập đoàn sở hữu 18 văn phòng trên toàn cầu, đơn vị từng chinh phục hàng loạt giải thưởng danh giá như President’s Design Award hay RDI (USA). Chính vì vậy, việc ông Simon Ong dành thời gian tham quan và tìm hiểu sâu về hệ sinh thái Junger tại Mcomplex được xem là một tín hiệu đặc biệt, cho thấy sức hút của thương hiệu này đối với các chuyên gia quốc tế.
Tại buổi tiếp đón, Ban lãnh đạo Junger tại Việt Nam, gồm ông Nghiêm Xuân Khánh – Giám đốc Junger JG và ông Nguyễn Xuân Đức – Giám đốc Marketing, đã chia sẻ với phái đoàn Kingsmen về tầm nhìn chiến lược của thương hiệu.
Theo đó, Junger theo đuổi việc xây dựng một hệ sinh thái bếp đồng bộ, thay vì chỉ tập trung vào các thiết bị rời rạc, nhằm mang lại sự thống nhất trong ngôn ngữ thiết kế và công năng cho toàn bộ không gian bếp hiện đại. Với mong muốn kiến tạo một không gian sống nơi sự tiện nghi song hành cùng thẩm mỹ tối giản, hiệu suất cao.
Đặc biệt, sự kiện càng thêm ý nghĩa với sự dẫn dắt của Tiến sĩ - NTK Lưu Việt Thắng. Với vai trò là người tổ chức và chủ trì chuyên môn, ông đã cùng diễn giả chính Simon Ong ghé thăm không gian trưng bày của Junger JG. Đây không chỉ là cuộc tham quan đơn thuần, mà là cuộc hội ngộ của những tư duy duy mỹ, cùng tìm kiếm sự đồng điệu trong triết lý thiết kế tối giản.
Tại Mcomplex, ông Simon Ong đánh giá cao tư duy không gian của Junger JG: Từ bố cục cân bằng, vật liệu tinh tuyển đến việc tiết chế chi tiết thừa. Ông nhận định thương hiệu đang đi đúng hướng 'đơn giản nhưng có chiều sâu' của nội thất cao cấp. Theo ông, giá trị bếp hiện đại nằm ở tính đồng bộ và tối ưu hóa không gian thay vì sự cầu kỳ, điều mà Junger JG đang thực hiện rất bài bản.
Đặc biệt, ông Simon Ong cũng đánh giá cao khả năng "đồng bộ hóa" của Junger JG – một yếu tố then chốt tạo nên sự sang trọng cho không gian sống. Từ bếp từ, máy hút mùi cho đến các thiết bị gia dụng khác đều tuân thủ một ngôn ngữ thiết kế xuyên suốt, giúp loại bỏ sự lộn xộn của các thiết bị rời rạc. Điều này kiến tạo nên một không gian bếp liền mạch và chuẩn mực theo phong cách quốc tế.
Sở hữu quy mô trưng bày lên tới 12.000m2, Mcomplex hiện được xem là trung tâm giải pháp nội thất quy mô hàng đầu Việt Nam. Sự hiện diện của Junger JG tại đây, cùng với những ghi nhận tích cực từ lãnh đạo Kingsmen, đã phần nào phản ánh vị thế của thương hiệu trong phân khúc thiết bị bếp cao cấp.
Đáng chú ý, vị thế của Junger JG càng được củng cố vững chắc khi ông Simon Ong kỳ vọng thương hiệu sẽ tỏa sáng tại Red Dot Design Award – giải thưởng danh giá mà hãng sắp tham dự và chính ông giữ vai trò Giám khảo với hơn 20 năm kinh nghiệm đánh giá các thiết kế hàng đầu thế giới tại cuộc thi này. Đây chính là chìa khóa để Junger JG vừa giữ vững đẳng cấp quốc tế, vừa trở nên gần gũi và thiết thực với người tiêu dùng bản địa.
Junger JG là một thương hiệu chuyên sản xuất các thiết bị nhà bếp cao cấp nổi tiếng như máy rửa chén Junger Leopard, Bếp điện từ, Lò vi sóng, máy hút mùi.... Junger Jg theo đuổi thiết kế tối giản với tone màu trầm huyền bí, đem đến một tổng thể không gian bếp sang trọng, tạo cảm hứng cho những người nội trợ và thể hiện phong cách của gia chủ.
Website: https://junger.vn/
Tư vấn & CSKH: 1900232396 & 19002270
Hệ thống phân phối: https://junger.vn/mua-o-dau
Tổng Công ty May 10 là đơn vị tiên phong trong “Chuyển đổi kép” xanh và số. Việc đầu tư vào truy xuất nguồn gốc hàng hóa, năng lượng sạch, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và xây dựng nhà máy xanh giúp tăng 52% năng suất lao động, tiết kiệm nguyên vật liệu, chi phí, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nhất của thị trường EU và Mỹ, khẳng định uy tín của dệt may Việt Nam trên bản đồ thế giới.
Từ ngày 1/1/2026, khi áp dụng mức lương tối thiểu mới, thì mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp cũng được điều chỉnh theo...
Sàn thương mại điện tử nông sản Freso do Tổng Công ty Dịch vụ số Viettel, thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) triển khai đã chính thức ra mắt vào ngày 5/1.
Chiều 6/1/2026, tại Tổ hợp Công nghệ và Đổi mới sáng tạo INTECH TIC, khu công nghiệp VSIP Bắc Ninh, Ban Tổ chức chính thức công bố khởi động Viet Industry 2026, triển lãm quốc tế về Hạ tầng, Xây dựng và Tiện ích công nghiệp.
