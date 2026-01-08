Thứ Năm, 08/01/2026

Trang chủ Doanh nghiệp

Nhà sáng lập Kingsmen yêu thích thiết kế sáng tạo của Junger JG tại MComplex

Tuấn Sơn

08/01/2026, 14:00

Ngày 11/12/2025, trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Mcomplex – trung tâm giải pháp nội thất quy mô hàng đầu Việt Nam, ông Simon Ong (Phó Chủ tịch kiêm Đồng sáng lập Kingsmen Creatives Ltd) đã có buổi tham quan và trao đổi chuyên môn tại gian hàng của Junger JG.

Sự kiện ghi nhận cuộc gặp gỡ giữa đại diện Kingsmen – đơn vị tư vấn thiết kế trải nghiệm nổi tiếng thế giới, và Junger JG – thương hiệu thiết bị nhà bếp cao cấp đang được chú ý với phong cách thiết kế sáng tạo hàng đầu hiện nay.

SỰ HIỆN DIỆN CỦA CHUYÊN GIA QUỐC TẾ

Ông Simon Ong là tên tuổi tầm cỡ trong ngành thiết kế trải nghiệm. Ông đã đưa Kingsmen chinh phục các giải thưởng thiết kế bán lẻ hàng đầu tại Mỹ và Singapore, đồng thời khẳng định tầm vóc quốc tế qua dự án Singapore Pavilion được vinh danh tại Expo 2025.

Ông Simon Ong là gương mặt đứng sau chiến lược sáng tạo của tập đoàn sở hữu 18 văn phòng trên toàn cầu, đơn vị từng chinh phục hàng loạt giải thưởng danh giá như President’s Design Award hay RDI (USA). Chính vì vậy, việc ông Simon Ong dành thời gian tham quan và tìm hiểu sâu về hệ sinh thái Junger tại Mcomplex được xem là một tín hiệu đặc biệt, cho thấy sức hút của thương hiệu này đối với các chuyên gia quốc tế.

Ông Simon Ong - Nhà đồng sáng lập kiêm Phó Chủ tịch Kingsmen Creatives Ltd - Người đã đưa ra những nhận định 'đắt giá' về vị thế quốc tế của Junger JG.
Ông Simon Ong - Nhà đồng sáng lập kiêm Phó Chủ tịch Kingsmen Creatives Ltd - Người đã đưa ra những nhận định 'đắt giá' về vị thế quốc tế của Junger JG.

Tại buổi tiếp đón, Ban lãnh đạo Junger tại Việt Nam, gồm ông Nghiêm Xuân Khánh – Giám đốc Junger JG và ông Nguyễn Xuân Đức – Giám đốc Marketing, đã chia sẻ với phái đoàn Kingsmen về tầm nhìn chiến lược của thương hiệu.

Theo đó, Junger theo đuổi việc xây dựng một hệ sinh thái bếp đồng bộ, thay vì chỉ tập trung vào các thiết bị rời rạc, nhằm mang lại sự thống nhất trong ngôn ngữ thiết kế và công năng cho toàn bộ không gian bếp hiện đại. Với mong muốn kiến tạo một không gian sống nơi sự tiện nghi song hành cùng thẩm mỹ tối giản, hiệu suất cao.

Đặc biệt, sự kiện càng thêm ý nghĩa với sự dẫn dắt của Tiến sĩ - NTK Lưu Việt Thắng. Với vai trò là người tổ chức và chủ trì chuyên môn, ông đã cùng diễn giả chính Simon Ong ghé thăm không gian trưng bày của Junger JG. Đây không chỉ là cuộc tham quan đơn thuần, mà là cuộc hội ngộ của những tư duy duy mỹ, cùng tìm kiếm sự đồng điệu trong triết lý thiết kế tối giản.

LỜI KHẲNG ĐỊNH CHO VỊ THẾ THƯƠNG HIỆU

Tại Mcomplex, ông Simon Ong đánh giá cao tư duy không gian của Junger JG: Từ bố cục cân bằng, vật liệu tinh tuyển đến việc tiết chế chi tiết thừa. Ông nhận định thương hiệu đang đi đúng hướng 'đơn giản nhưng có chiều sâu' của nội thất cao cấp. Theo ông, giá trị bếp hiện đại nằm ở tính đồng bộ và tối ưu hóa không gian thay vì sự cầu kỳ, điều mà Junger JG đang thực hiện rất bài bản.

Chuyên gia Simon Ong đánh giá cao thiết kế gãy gọn, công năng và triết lý thiết kế được thể hiện sắc sảo trong từng chi tiết của Junger JG.
Chuyên gia Simon Ong đánh giá cao thiết kế gãy gọn, công năng và triết lý thiết kế được thể hiện sắc sảo trong từng chi tiết của Junger JG.

Đặc biệt, ông Simon Ong cũng đánh giá cao khả năng "đồng bộ hóa" của Junger JG – một yếu tố then chốt tạo nên sự sang trọng cho không gian sống. Từ bếp từ, máy hút mùi cho đến các thiết bị gia dụng khác đều tuân thủ một ngôn ngữ thiết kế xuyên suốt, giúp loại bỏ sự lộn xộn của các thiết bị rời rạc. Điều này kiến tạo nên một không gian bếp liền mạch và chuẩn mực theo phong cách quốc tế.

Các chuyên gia đã có cuộc thảo luận thú vị về sự tinh tế trong triết lý tối giản– dấu ấn đặc trưng làm nên tên tuổi của Junger JG.
Các chuyên gia đã có cuộc thảo luận thú vị về sự tinh tế trong triết lý tối giản– dấu ấn đặc trưng làm nên tên tuổi của Junger JG.

Sở hữu quy mô trưng bày lên tới 12.000m2, Mcomplex hiện được xem là trung tâm giải pháp nội thất quy mô hàng đầu Việt Nam. Sự hiện diện của Junger JG tại đây, cùng với những ghi nhận tích cực từ lãnh đạo Kingsmen, đã phần nào phản ánh vị thế của thương hiệu trong phân khúc thiết bị bếp cao cấp.

Sự đồng hành của các chuyên gia đầu ngành là lời khẳng định uy tín nhất cho Junger JG trên hành trình kiến tạo không gian sống tiện nghi và đẳng cấp.
Sự đồng hành của các chuyên gia đầu ngành là lời khẳng định uy tín nhất cho Junger JG trên hành trình kiến tạo không gian sống tiện nghi và đẳng cấp.

Đáng chú ý, vị thế của Junger JG càng được củng cố vững chắc khi ông Simon Ong kỳ vọng thương hiệu sẽ tỏa sáng tại Red Dot Design Award – giải thưởng danh giá mà hãng sắp tham dự và chính ông giữ vai trò Giám khảo với hơn 20 năm kinh nghiệm đánh giá các thiết kế hàng đầu thế giới tại cuộc thi này. Đây chính là chìa khóa để Junger JG vừa giữ vững đẳng cấp quốc tế, vừa trở nên gần gũi và thiết thực với người tiêu dùng bản địa.

Junger JG là một thương hiệu chuyên sản xuất các thiết bị nhà bếp cao cấp nổi tiếng như máy rửa chén Junger Leopard, Bếp điện từ, Lò vi sóng, máy hút mùi.... Junger Jg theo đuổi thiết kế tối giản với tone màu trầm huyền bí, đem đến một tổng thể không gian bếp sang trọng, tạo cảm hứng cho những người nội trợ và thể hiện phong cách của gia chủ.

Website: https://junger.vn/

Tư vấn & CSKH: 1900232396 & 19002270

Hệ thống phân phối: https://junger.vn/mua-o-dau

Junger JG Mcomplex

