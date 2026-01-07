Chi tiết mức lương đóng bảo hiểm tại Hà Nội từ năm 2026

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Tư, 07/01/2026
Thu Hằng
07/01/2026, 19:54
Từ ngày 1/1/2026, khi áp dụng mức lương tối thiểu mới, thì mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp cũng được điều chỉnh theo...
Bảo hiểm xã hội Hà Nội hướng dẫn mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp kể từ ngày 1/1/2026.
Mức đóng căn cứ quy định của pháp luật về bảo hiểm; Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.
Theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2026 được điều chỉnh như sau:
Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hằng tháng người sử dụng lao động sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp theo các tỷ lệ nhất định được tính dựa trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.
Căn cứ các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội liên quan, hiện nay mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc, hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.
Vì vậy, từ ngày 1/1/2026, khi lương tối thiểu vùng tăng, mức tiền lương tối thiểu làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cũng tăng theo.
Địa bàn đơn vị áp dụng mức lương tối thiểu tại TP. Hà Nội theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP.
Trong đó, vùng II gồm các xã: Phúc Thọ, Phúc Lộc, Hát Môn, Quảng Oai, Cổ Đô, Minh Châu, Vật Lại, Bất Bạt, Suối Hai, Ba Vì, Đan Phượng, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Phượng Dực, Vân Đình, Ứng Thiên, Ứng Hòa, Hòa Xá, Mỹ Đức, Phúc Sơn, Hồng Sơn, Hương Sơn.
Vùng I gồm các xã, phường còn lại.
Bảo hiểm xã hội Hà Nội lưu ý, đối với trường hợp do điều chỉnh địa bàn áp dụng, mà mức lương tối thiểu gắn với địa bàn tại Phụ lục kèm theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP, thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định tại thời điểm ngày 31/12/2025, thì người sử dụng lao động phải tiếp tục thực hiện mức lương tối thiểu tại thời điểm ngày 31/12/2025 đối với những người lao động được tuyển dụng từ ngày 31/12/2025 trở về trước, cho đến khi Chính phủ có quy định mới.
Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào, thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.
Người sử dụng lao động có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau, thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.
Trường hợp người lao động làm việc khác với địa chỉ trụ sở chính của đơn vị, yêu cầu đơn vị lập danh sách chi tiết lao động, mã vùng, địa chỉ nơi làm việc để xác định mức lương tối thiểu tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.
Bảo hiểm xã hội Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị sử dụng lao động kiểm tra, đối chiếu, rà soát hợp đồng lao động và mức tiền lương tối thiểu trong thang lương, bảng lương của đơn vị theo nguyên tắc không được thấp hơn mức lương tối thiểu trên. Từ đó, để kịp thời điều chỉnh mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo đúng quy định.
Chậm nhất trước ngày 31/1/2026, đơn vị lập danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội để điều chỉnh mức đóng.
Quá thời hạn nêu trên, đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định, đơn vị chưa có đề nghị điều chỉnh mức lương tối thiểu, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ tạm thời điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp bằng với mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định 293/2025/NĐ-CP.
Trường hợp đơn vị kê khai điều chỉnh tăng lương muộn, đơn vị phải nộp tiền lãi chậm nộp theo quy định của pháp luật.
Người tham gia bảo hiểm y tế sẽ được quyền lựa chọn nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu phù hợp với nơi cư trú, làm việc, học tập và khả năng đáp ứng của cơ sở y tế, không phân biệt địa giới hành chính...
Theo Bộ Y tế, dữ liệu trong Sổ sức khỏe điện tử VNeID nếu đã được liên thông, tích hợp và hiển thị trên ứng dụng VNeID đủ điều kiện khai thác, sử dụng, và có giá trị pháp lý tương đương bản giấy trong thành phần hồ sơ thủ tục hành chính...
Số vụ tai nạn giao thông năm 2025 tiếp tục được kéo giảm trên cả ba tiêu chí, song số người tử vong vẫn ở mức cao, bình quân hơn 28 người mỗi ngày. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu chuyển mạnh từ trao đổi sang hành động, đồng thời xây dựng mô hình tổ chức mới để nâng cao hiệu quả quản lý trật tự an toàn giao thông...
Trong năm 2026, mức chuẩn hộ nghèo của khu vực nông thôn vẫn là 1.500.000 đồng/người/tháng, đồng nghĩa với việc thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện thấp nhất năm nay không thay đổi...
Tại chợ đầu mối may mặc Ninh Hiệp, Hà Nội, lớn nhất miền Bắc, hộ kinh doanh vẫn rối bời khi chuyển từ thuế khoán sang kê khai trước hàng loạt vấn đề: chi phí tuân thủ đội lên, nguy cơ nghĩa vụ thuế không phản ánh đúng lãi thực và nan giải với bài toán nguồn hàng chi phí thấp như trước đây...
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Diễn đàn Kinh tế Việt Nam 2025, triển vọng 2026 (VEPF)
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: