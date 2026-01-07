Chi tiết mức lương đóng bảo hiểm tại Hà Nội từ năm 2026

Từ ngày 1/1/2026, khi áp dụng mức lương tối thiểu mới, thì mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp cũng được điều chỉnh theo...

Bảo hiểm xã hội Hà Nội hướng dẫn mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp kể từ ngày 1/1/2026.

Mức đóng căn cứ quy định của pháp luật về bảo hiểm; Nghị định số 293/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động.

Theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP, mức lương tối thiểu vùng từ ngày 1/1/2026 được điều chỉnh như sau:

Mức lương tối thiểu làm căn cứ tính đóng bảo hiểm từ ngày 1/1/2026.

Theo Quyết định 595/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, hằng tháng người sử dụng lao động sẽ phải đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp theo các tỷ lệ nhất định được tính dựa trên quỹ tiền lương đóng bảo hiểm xã hội của người lao động.

Căn cứ các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội liên quan, hiện nay mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng đối với người lao động làm công việc, hoặc chức danh giản đơn nhất trong điều kiện lao động bình thường.

Vì vậy, từ ngày 1/1/2026, khi lương tối thiểu vùng tăng, mức tiền lương tối thiểu làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cũng tăng theo.

Địa bàn đơn vị áp dụng mức lương tối thiểu tại TP. Hà Nội theo Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 293/2025/NĐ-CP.

Trong đó, vùng II gồm các xã: Phúc Thọ, Phúc Lộc, Hát Môn, Quảng Oai, Cổ Đô, Minh Châu, Vật Lại, Bất Bạt, Suối Hai, Ba Vì, Đan Phượng, Chuyên Mỹ, Đại Xuyên, Phượng Dực, Vân Đình, Ứng Thiên, Ứng Hòa, Hòa Xá, Mỹ Đức, Phúc Sơn, Hồng Sơn, Hương Sơn.

Vùng I gồm các xã, phường còn lại.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội lưu ý, đối với trường hợp do điều chỉnh địa bàn áp dụng, mà mức lương tối thiểu gắn với địa bàn tại Phụ lục kèm theo Nghị định 293/2025/NĐ-CP, thấp hơn mức lương tối thiểu do Chính phủ quy định tại thời điểm ngày 31/12/2025, thì người sử dụng lao động phải tiếp tục thực hiện mức lương tối thiểu tại thời điểm ngày 31/12/2025 đối với những người lao động được tuyển dụng từ ngày 31/12/2025 trở về trước, cho đến khi Chính phủ có quy định mới.

Người sử dụng lao động hoạt động trên địa bàn thuộc vùng nào, thì áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Người sử dụng lao động có đơn vị, chi nhánh hoạt động trên các địa bàn có mức lương tối thiểu khác nhau, thì đơn vị, chi nhánh hoạt động ở địa bàn nào, áp dụng mức lương tối thiểu quy định đối với địa bàn đó.

Trường hợp người lao động làm việc khác với địa chỉ trụ sở chính của đơn vị, yêu cầu đơn vị lập danh sách chi tiết lao động, mã vùng, địa chỉ nơi làm việc để xác định mức lương tối thiểu tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội cũng đề nghị các đơn vị sử dụng lao động kiểm tra, đối chiếu, rà soát hợp đồng lao động và mức tiền lương tối thiểu trong thang lương, bảng lương của đơn vị theo nguyên tắc không được thấp hơn mức lương tối thiểu trên. Từ đó, để kịp thời điều chỉnh mức tiền lương làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động theo đúng quy định.

Chậm nhất trước ngày 31/1/2026, đơn vị lập danh sách lao động tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp, gửi cơ quan Bảo hiểm xã hội để điều chỉnh mức đóng.

Quá thời hạn nêu trên, đối với các trường hợp đủ điều kiện theo quy định, đơn vị chưa có đề nghị điều chỉnh mức lương tối thiểu, cơ quan Bảo hiểm xã hội sẽ tạm thời điều chỉnh mức lương đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động – bệnh nghề nghiệp bằng với mức lương tối thiểu vùng theo quy định tại Nghị định 293/2025/NĐ-CP.

Trường hợp đơn vị kê khai điều chỉnh tăng lương muộn, đơn vị phải nộp tiền lãi chậm nộp theo quy định của pháp luật.