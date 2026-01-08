Khối ngoại bất ngờ mua ròng khớp lệnh gần 1.000 tỷ đồng

Nhà đầu tư nước ngoài mua ròng 500.6 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ mua ròng 927.4 tỷ đồng.

Thị trường có phiên điều chỉnh đáng kể ở cổ phiếu sau diễn biến tăng bùng nổ hôm qua. Sự đồng thuận trong nhóm dẫn dắt không còn tốt như trước, dù một số cổ phiếu lớn vẫn cố gắng xoay vòng để đỡ điểm số. VHM sau khi lên đỉnh cao lịch sử mới đã quay đầu giảm mạnh 6,96% về mức sàn khiến VN-Index mất 6,02 điểm.

VIC cũng giảm 1,34%, VPL giảm 6,37%, VRE giảm 6,87%. Tính chung 4 cổ phiếu nhóm Vin đã lấy đi hơn 16 điểm. VN-Index chốt phiên vẫn giảm nhẹ là do có một số cổ phiếu lớn khác nổi lên thay thế. VCB có phiên kịch trần đầu tiên kể từ cuối tháng 8/2025. BID tăng 5,13%, GAS tăng 3,5%, CTG tăng 2%. Đây cũng là 4 trong số 10 cổ phiếu vốn hóa lớn nhất thị trường, đem về gần 14 điểm.

Có thể thấy nhóm trụ rất nỗ lực cân bằng lẫn nhau, nhưng phần còn lại của thị trường nghiêng mạnh về phía đỏ đã khiến VN-Index không thể trụ lại. Độ rộng sàn HoSE cuối ngày ghi nhận 144 mã tăng/183 mã giảm và VN30 cũng có 12 mã tăng/16 mã giảm, xác nhận có ưu thế ở phía đỏ. Điều này góp phần triệt tiêu hiệu ứng xoay trụ.

Hôm nay không chỉ nhóm Vin xuất hiện bán tháo quy mô lớn mà nhiều cổ phiếu khác cũng khá yếu. VHM khớp tới 2.175 tỷ đồng và vẫn còn dư bán sàn. VIC cũng giao dịch khoảng 1.205 tỷ đồng. Ngoài ra MWG giảm 2,56%, VJC giảm 3,15%, DGC giảm 2,03%, TCB giảm 1,1%, FPT giảm 1,03%, HDB giảm 1,03% đều là các blue-chips thanh khoản rất cao.

Điểm tích cực là hoạt động xả hàng mạnh hôm nay đã đẩy thanh khoản khớp lệnh sàn HoSE tăng vọt 22% lên mức cao nhất 12 tuần. Tính chung tổng giao dịch 3 sàn đạt 41.829 tỷ đồng, tăng 21% so với hôm qua. Nhà đầu tư nước ngoài cũng nhảy vào mua khá ấn tượng phiên này với mức ròng gần 521 tỷ đồng, tương đương hôm qua.

Đây là tín hiệu khá tích cực ở thời điểm hiện tại, khi thị trường bước vào một năm tài chính mới với triển vọng nâng hạng tháng 3 tới đây rất sáng sủa. Diễn biến chốt lời mạnh hôm nay cũng giúp một lượng lớn tiền có điều kiện gia nhập thị trường ở mức giá hấp dẫn hơn.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VIC, SHB, TCX, VCB, GAS, HPG, MBB, BSR, VIX, VPB.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Bất động sản. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VHM, ACB, DXG, MCH, KDH, FRT, STB, E1VFVN30, TCH.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 49.1 tỷ đồng, trong đó họ bán ròng khớp lệnh là 381.8 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 7/18 ngành, chủ yếu là ngành Bất động sản. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: TPB, CTG, HDB, PVD, KDH, KBC, VPL, DXG, MCH, BCM.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 11/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Ngân hàng, Dịch vụ tài chính. Top bán ròng có: SHB, SSI, VIC, BID, FPT, VPB, MBB, ACB, PVT.

Tự doanh bán ròng 447.7 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ mua ròng 283.3 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 11/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Ngân hàng, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm STB, MWG, HPG, E1VFVN30, MCH, VCB, MSN, CTR, FPT, DGC.

Top bán ròng là nhóm Dầu khí. Top cổ phiếu được bán ròng gồm MBB, SSI, CTG, GVR, PVD, VPB, VCG, PLX, VCI, DXG.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 43.5 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ bán ròng 829.0 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 13/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Ngân hàng Top bán rồng có VCB, TCX, VIC, TPB, HPG, HDB, VIX, CTG, POW, GAS.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Bất động sản. Top mua ròng có VHM, ACB, SSI, BVH, BID, HCM, VPB, DXG, BCM, HAG.

Giá trị giao dịch thỏa thuận hôm nay đạt 4.420,4 tỷ đồng, tăng +30% so với phiên liền trước và đóng góp 10,2% tổng giá trị giao dịch.

Hôm nay có giao dịch đáng chú ý ở cổ phiếu VIC với 5,6 triệu cổ phiếu tương đương 988,4 tỷ đồng được sang tay giữa Tổ chức trong nước.

Bên cạnh đó, 2,7 triệu cổ phiếu MCH, tương đương 641,3 tỷ đồng được Nước ngoài bán thỏa thuận cho cá nhân trong nước.

Tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở Chứng khoán, Dầu khí, Tiện ích, Bán lẻ, Bảo hiểm, trong khi giảm ở Ngân hàng, Thép, Xây dựng, Thực phẩm và đồ uống, Công nghệ thông tin, Thiết bị điện. Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30 và nhỏ VNSML.