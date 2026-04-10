Trang chủ Tài chính

Cục Thuế nghi ngờ 400 doanh nghiệp doanh thu nghìn tỷ khai gian thuế

Lan Anh

10/04/2026, 07:15

Cục Thuế vừa rà soát hơn 400 doanh nghiệp có doanh thu lớn nhưng lợi nhuận thấp, đặt nghi vấn về tính trung thực trong kê khai thuế. Tình trạng doanh nghiệp “lãi mỏng, thua lỗ kéo dài” tiềm ẩn rủi ro thất thu ngân sách, đòi hỏi cơ quan quản lý phải tăng cường kiểm tra và giám sát chặt chẽ…

Cục Thuế thông tin hơn 400 doanh nghiệp với doanh thu từ 1.000 tỷ đồng/năm trở lên vẫn báo lỗ

"Qua việc tổng hợp và phân tích số liệu khai thuế trên toàn quốc, cơ quan Thuế phát hiện ra một bộ phận không nhỏ có doanh thu lớn nhưng lại khai báo lỗ. Cụ thể, hơn 400 doanh nghiệp ghi nhận doanh thu từ 1.000 tỷ đồng/năm trở lên nhưng vẫn báo lỗ hoặc lợi nhuận thấp”, ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết tại họp báo thường kỳ quý I/2026 của Bộ Tài chính chiều 9/4.

Theo ông Long, về mặt quản lý rủi ro trong công tác thuế, việc thua lỗ nhiều năm nhưng vẫn mở rộng quy mô hoặc tăng vốn đầu tư đặt ra nhiều nghi ngờ về tính trung thực của doanh nghiệp trong việc thực hiện đúng các quy định của pháp luật về thuế cũng như pháp luật về kế toán.

Liên quan đến tình trạng doanh nghiệp doanh thu nghìn tỷ nhưng lãi mỏng, báo lỗ, ngành thuế đã triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh công tác quản lý thuế đối với các doanh nghiệp trong năm 2025. Tuy nhiên tình trạng doanh nghiệp kê khai thua lỗ nhiều năm, lãi mỏng vẫn còn phố biến.

"Cơ quan Thuế cũng đã xây dựng và giao nhiệm vụ cho các Thuế tỉnh, thành phố cùng các đơn vị trực thuộc triển khai các biện pháp tăng cường hiệu quả quản lý thuế, chống thất thu đối với các doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, lãi mỏng hoặc thua lỗ trong nhiều năm".

(Ông Lê Long, Phó Cục trưởng Cục Thuế)

Phó Cục trưởng Cục Thuế cho biết nguyên nhân dẫn đến tình trạng doanh nghiệp báo lỗ hoặc lãi rất thấp có thể xuất phát từ cả hai yếu tố khách quan và chủ quan nhưng thực tế quản lý cho thấy có những doanh nghiệp dù thua lỗ nhiều năm nhưng vẫn tiếp tục mở rộng quy mô hoặc tăng vốn đầu tư.

Để khắc phục tình trạng doanh nghiệp kê khai lỗ nhiều năm, cơ quan Thuế đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm tăng cường quản lý thuế đối với nhóm doanh nghiệp này.

Trước hết, công tác tuyên truyền pháp luật và hướng dẫn kê khai thuế được đẩy mạnh.

Theo đó, cơ quan thuế không chỉ yêu cầu doanh nghiệp kê khai trung thực, đầy đủ và chính xác mà còn cảnh báo về những hậu quả pháp lý khi khai sai, khai gian hoặc trốn thuế.

Bên cạnh đó, tăng cường rà soát khai thuế và kiểm tra hồ sơ khai thuế. Cụ thể, đẩy mạnh rà soát việc khai, nộp thuế của doanh nghiệp; tăng cường kiểm tra tại trụ sở cơ quan thuế. Trường hợp phát hiện sai sót, cơ quan thuế sẽ hướng dẫn doanh nghiệp kê khai, điều chỉnh đầy đủ, kịp thời.

Song song, Cục Thuế đã rà soát và tổng hợp danh sách một số doanh nghiệp có doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ từ 1.000 tỷ đồng trở lên có phát sinh lỗ liên tiếp 2 năm để phân tích, xác định các doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế và đưa vào kế hoạch kiểm tra theo chuyên đề của năm 2026.

Trước đó, Cục Thuế đã ban hành Công văn số 1927/CT-KTr yêu cầu các đơn vị trực thuộc thắt chặt quản lý và đẩy mạnh kiểm tra chuyên đề năm 2026 đối với nhóm doanh nghiệp thua lỗ kéo dài, lãi mỏng nhằm kịp thời phát hiện hành vi gian lận, trốn thuế và đảm bảo thu đúng, thu đủ cho ngân sách nhà nước.

Công tác kiểm tra sẽ được Chi cục Thuế doanh nghiệp lớn, Chi cục Thuế thương mại điện tử và Thuế các tỉnh/thành phố xây dựng, báo cáo chi tiết kế hoạch kiểm tra đối với từng doanh nghiệp thuộc chuyên đề trong tháng 4/2026 và hoàn thành chậm nhất vào tháng 12/2026.

Trong quá trình kiểm tra, cơ quan thuế sẽ đặc biệt chú ý đến tính hợp lý giữa doanh thu, chi phí và lợi nhuận, nhất là các khoản chi phí lớn hoặc bất thường, thời điểm và căn cứ ghi nhận doanh thu, việc kê khai thuế giá trị gia tăng đầu vào và đầu ra, hóa đơn, chứng từ hợp lệ, các khoản chi phí giá vốn, quản lý, bán hàng, chi phí lãi vay nội bộ, chi phí dịch vụ nội bộ và các hợp đồng với bên liên kết, đảm bảo nguyên tắc giao dịch độc lập và phù hợp với hoạt động kinh doanh thực tế của doanh nghiệp.

Từ khóa:

Công văn 1927/CT-KTr cục thuế doanh nghiệp báo lỗ doanh nghiệp thua lỗ kê khai thuế kiểm tra thuế doanh nghiệp pháp luật thuế quản lý thuế quản lý thuế doanh nghiệp tăng cường quản lý thuế

