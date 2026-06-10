Hơn 250 đơn vị tham gia trưng bày tại triển lãm thú cưng lớn nhất Đông Nam Á Petfair Vietnam 2026

Với quy mô hơn 7.000 m2, triển lãm thú cưng Petfair Vietnam 2026 đã quy tụ hơn 250 đơn vị tham gia trưng bày từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, đón tiếp hơn 12.000 chuyên gia trong ngành và người yêu thú cưng từ khắp nơi trên thế giới…

Petfair Vietnam 2026 đã khẳng định vị thế là một trong những triển lãm chuyên ngành thú cưng lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Sự kiện không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm và công nghệ mới mà còn trở thành cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng yêu thú cưng.

Phát biểu tại buổi khai mạc Petfair Vietnam 2026, ngày 10/6, bà Hạ Thúy Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ động vật Việt Nam (VAWA), khẳng định: Trong những năm gần đây, thị trường thú cưng tại Việt Nam đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ.

Petfair Vietnam 2026 không chỉ là một triển lãm thương mại mà còn là một nền tảng giao thương chiến lược, quy tụ toàn diện hệ sinh thái ngành thú cưng trong nước và quốc tế. Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm của hàng ngàn người yêu thú cưng và các doanh nghiệp trong ngành, mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển bền vững.

“Tại Việt Nam và trên toàn cầu, chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển dịch mạnh mẽ và sâu sắc trong nhận thức. Vật nuôi không còn chỉ là những con thú giữ nhà, mà đã trở thành người bạn đồng hành, nguồn sẻ chia cảm xúc và là một phần không thể thiếu trong tổ ấm của mỗi người, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Sự thay đổi mang tính nhân văn này chính là bệ phóng thúc đẩy thị trường thú cưng tăng trưởng vượt bậc”, bà Hạnh nói.

Ngoài ra, Petfair Vietnam 2026 còn tổ chức chuỗi hoạt động nâng cao chuyên môn và trải nghiệm đặc sắc. Các hội thảo chuyên ngành và hội nghị khoa học thú y đã thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia quốc tế, mang đến những kiến thức thực tiễn và cập nhật nhất cho cộng đồng nuôi thú cưng và doanh nghiệp trong ngành.

Một trong những điểm nhấn của Petfair Vietnam 2026 là sự góp mặt của các cụm gian hàng quốc gia quy mô lớn đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc và châu Âu. Những sản phẩm, công nghệ và giải pháp tiên tiến nhất trong lĩnh vực chăm sóc thú cưng đã được giới thiệu, tạo nên bức tranh đa dạng của ngành công nghiệp thú cưng toàn cầu. Sự hiện diện của các đoàn doanh nghiệp quốc tế không chỉ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành thú cưng tại Việt Nam.

Đặc biệt, sự kiện còn tổ chức các cuộc thi trình diễn Dogs Show/Grooming Show và Cats Show theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần xây dựng cộng đồng yêu thú cưng ngày càng chuyên nghiệp và gắn kết.