Thứ Năm, 11/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Hơn 250 đơn vị tham gia trưng bày tại triển lãm thú cưng lớn nhất Đông Nam Á Petfair Vietnam 2026

Minh Hà

10/06/2026, 21:33

Với quy mô hơn 7.000 m2, triển lãm thú cưng Petfair Vietnam 2026 đã quy tụ hơn 250 đơn vị tham gia trưng bày từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, đón tiếp hơn 12.000 chuyên gia trong ngành và người yêu thú cưng từ khắp nơi trên thế giới…

Triển lãm Petfair Vietnam 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 12/6 tại SECC.
Triển lãm Petfair Vietnam 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 12/6 tại SECC.

Petfair Vietnam 2026 đã khẳng định vị thế là một trong những triển lãm chuyên ngành thú cưng lớn nhất khu vực Đông Nam Á. Sự kiện không chỉ là nơi giới thiệu sản phẩm và công nghệ mới mà còn trở thành cầu nối quan trọng giữa doanh nghiệp, chuyên gia và cộng đồng yêu thú cưng.

Phát biểu tại buổi khai mạc Petfair Vietnam 2026, ngày 10/6, bà Hạ Thúy Hạnh, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ động vật Việt Nam (VAWA), khẳng định: Trong những năm gần đây, thị trường thú cưng tại Việt Nam đã chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ.

Petfair Vietnam 2026 không chỉ là một triển lãm thương mại mà còn là một nền tảng giao thương chiến lược, quy tụ toàn diện hệ sinh thái ngành thú cưng trong nước và quốc tế. Sự kiện này đã thu hút sự quan tâm của hàng ngàn người yêu thú cưng và các doanh nghiệp trong ngành, mở ra nhiều cơ hội hợp tác và phát triển bền vững.

“Tại Việt Nam và trên toàn cầu, chúng ta đang chứng kiến một sự chuyển dịch mạnh mẽ và sâu sắc trong nhận thức. Vật nuôi không còn chỉ là những con thú giữ nhà, mà đã trở thành người bạn đồng hành, nguồn sẻ chia cảm xúc và là một phần không thể thiếu trong tổ ấm của mỗi người, đặc biệt là đối với thế hệ trẻ. Sự thay đổi mang tính nhân văn này chính là bệ phóng thúc đẩy thị trường thú cưng tăng trưởng vượt bậc”, bà Hạnh nói.

Ngoài ra, Petfair Vietnam 2026 còn tổ chức chuỗi hoạt động nâng cao chuyên môn và trải nghiệm đặc sắc. Các hội thảo chuyên ngành và hội nghị khoa học thú y đã thu hút sự tham gia của nhiều chuyên gia quốc tế, mang đến những kiến thức thực tiễn và cập nhật nhất cho cộng đồng nuôi thú cưng và doanh nghiệp trong ngành.

Một trong những điểm nhấn của Petfair Vietnam 2026 là sự góp mặt của các cụm gian hàng quốc gia quy mô lớn đến từ Hàn Quốc, Trung Quốc và châu Âu. Những sản phẩm, công nghệ và giải pháp tiên tiến nhất trong lĩnh vực chăm sóc thú cưng đã được giới thiệu, tạo nên bức tranh đa dạng của ngành công nghiệp thú cưng toàn cầu. Sự hiện diện của các đoàn doanh nghiệp quốc tế không chỉ mở ra nhiều cơ hội hợp tác mà còn thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành thú cưng tại Việt Nam.

Đặc biệt, sự kiện còn tổ chức các cuộc thi trình diễn Dogs Show/Grooming Show và Cats Show theo tiêu chuẩn quốc tế, góp phần xây dựng cộng đồng yêu thú cưng ngày càng chuyên nghiệp và gắn kết.

Petfair Vietnam 2026 diễn ra từ ngày 10 đến 12/6 tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC). Với quy mô hơn 7.000 m2, triển lãm đã quy tụ hơn 250 đơn vị tham gia trưng bày từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ, đón tiếp hơn 12.000 chuyên gia trong ngành và người yêu thú cưng từ khắp nơi trên thế giới.

Chi tiền chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thú cưng

20:58, 23/04/2026

Chi tiền chăm sóc sức khỏe toàn diện cho thú cưng

“Kinh tế thú cưng” tăng trưởng nhanh nhờ xu hướng sống mới

16:30, 22/04/2026

“Kinh tế thú cưng” tăng trưởng nhanh nhờ xu hướng sống mới

Việt Nam trong làn sóng tăng trưởng “kinh tế thú cưng”

10:33, 09/04/2026

Việt Nam trong làn sóng tăng trưởng “kinh tế thú cưng”

Từ khóa:

ngành công nghiệp thú cưng Petfair Vietnam 2026 thị trường thú cưng Việt Nam tiêu dùng Vneconomy

Đọc thêm

Đa dạng nguồn hàng, tăng khuyến mại để kích thích tiêu dùng

Đa dạng nguồn hàng, tăng khuyến mại để kích thích tiêu dùng

Những ngày nắng nóng, không khó để bắt gặp hình ảnh người dân “đi siêu thị” đông đúc hơn thường lệ. Các chương trình khuyến mại hay giảm giá được triển khai dày đặc, giúp người tiêu dùng tiết kiệm đáng kể chi phí sinh hoạt…

Tháng khuyến mại hàng hóa hè 2026 tại Đà Nẵng diễn ra trong 3 tháng

Tháng khuyến mại hàng hóa hè 2026 tại Đà Nẵng diễn ra trong 3 tháng

Tháng khuyến mại hàng hóa tại Đà Nẵng không chỉ là một sự kiện thương mại đơn thuần mà còn là một chiến lược kinh tế quan trọng nhằm kích cầu tiêu dùng nội địa, đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân và du khách trong dịp hè...

Nắng nóng và đô thị hóa thúc đẩy xu hướng “đi chợ online”

Nắng nóng và đô thị hóa thúc đẩy xu hướng “đi chợ online”

Những năm gần đây, khái niệm “đi chợ” với người tiêu dùng thành thị không chỉ nói tới chợ truyền thống hay siêu thị, mà đã dịch chuyển mạnh mẽ lên không gian số. Người tiêu dùng có thể lựa chọn từng mớ rau, con cá “online” và nhận hàng tại nhà trong thời gian ngắn...

Ngành bán lẻ gia tăng khuyến mại kích cầu trong mùa nắng nóng

Ngành bán lẻ gia tăng khuyến mại kích cầu trong mùa nắng nóng

Bộ Công Thương vừa ban hành quyết định tổ chức Chương trình Khuyến mại tập trung quốc gia lần 1 năm 2026. Với hạn mức khuyến mại lên đến 100%, sự kiện hứa hẹn sẽ tạo nên một làn sóng mua sắm mạnh mẽ, thúc đẩy sản xuất và tăng trưởng kinh tế bền vững…

Vải thiều sắp “phủ đỏ” hệ thống bán lẻ hiện đại

Vải thiều sắp “phủ đỏ” hệ thống bán lẻ hiện đại

Không phải ngẫu nhiên mà vải thiều trở thành một trong những loại trái cây đặc sản nổi tiếng nhất của Việt Nam. Với người tiêu dùng trong nước, mùa vải gợi cảm giác rất riêng của mùa hè Bắc Bộ cùng vị ngọt thanh đặc trưng khó thay thế…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Tiêu & Dùng

[Phóng sự ảnh] 222 điểm thi Hà Nội bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Video

Gỡ “điểm nghẽn” về dữ liệu và hạ tầng nền tảng, tạo động lực tăng trưởng hai con số

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 600 tỷ

Chứng khoán

2

VN-Index hồi phục, hướng tới kháng cự 1810 điểm

Chứng khoán

3

Hơn 250 đơn vị tham gia trưng bày tại triển lãm thú cưng lớn nhất Đông Nam Á Petfair Vietnam 2026

Thị trường

4

Hoàn thiện Luật Đô thị đặc biệt để thúc đẩy liên kết Đông Nam Bộ - Đồng bằng sông Cửu Long

Bất động sản

5

BIDV tiên phong kiến tạo mô hình chi nhánh thế hệ mới phục vụ doanh nghiệp FDI

Tài chính

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy