Citi: Giá vàng có thể giảm về 3.500 USD/oz

Sau khi lập kỷ lục ở mức gần 5.600 USD/oz vào cuối tháng 1 năm nay, giá vàng hiện đã giảm về vùng 4.150 USD/oz. Ngân hàng Citi dự báo giá vàng thậm chí có thể giảm sâu hơn nữa...

Lúc 18h45 ngày 10/6 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay trên thị trường quốc tế sụt gần 110 USD/oz so với đóng cửa phiên Mỹ ngày hôm trước, tương đương giảm 2,5%, còn hơn 4.150 USD/oz. Nếu so với kỷ lục mọi thời đại, giá vàng hiện đã giảm gần 26%.

Trong một báo cáo được công bố vào ngày 8/6, Citi dự báo giá vàng có thể giảm xuống mức 3.500 USD/oz nếu eo biển Hormuz ở trong tình trạng đóng cửa cho đến cuối mùa hè. Điều này đồng nghĩa với việc giá vàng sẽ giảm thêm gần 16% so với mức hiện tại và giảm gần 38% so với kỷ lục.

Các nhà phân tích của Citi cho rằng trong ngắn hạn, vàng - thường được coi là tài sản an toàn trong thời kỳ biến động thị trường - lại trở thành một tài sản "cực kỳ rủi ro".

Theo báo cáo, nếu eo biển Hormuz - tuyến đường biển huyết mạch của vận tải năng lượng - tiếp tục bế tắc trong những tháng mùa hè, khiến giá dầu neo cao, nhu cầu mua vàng toàn cầu có thể giảm, kéo theo giá vàng quay trở lại mức đã thấy cách đây 9 tháng là khoảng 3.500 USD/oz.

“Xu hướng ngắn hạn của vàng nghiêng về giảm và việc mua vào khi giá giảm chỉ hợp lý khi có đánh giá mạnh mẽ rằng căng thẳng ở Vùng Vịnh sẽ không leo thang trở lại. Về dài hạn, chúng tôi vẫn duy trì quan điểm lạc quan về vàng, nhưng chúng tôi tin rằng rủi ro trong ngắn hạn là rất lớn đối với bất kỳ ai không có biên độ dừng lỗ rộng và tầm nhìn đầu tư dài hạn”, báo cáo viết.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Kể từ khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran bùng nổ vào ngày 28/2, danh tiếng của vàng như một tài sản an toàn trong thời kỳ hỗn loạn đã bị thách thức. Nguyên nhân là vàng không phát huy được vai trò hầm trú ẩn hay kênh đầu tư chống lạm phát, mà thay vào đó đương đầu áp lực giảm từ rủi ro lãi suất tăng.

Báo cáo việc làm tháng 5 của Mỹ mạnh hơn dự kiến, được công bố vào tuần trước, đã làm tăng kỳ vọng về việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất vào cuối năm, gây thêm áp lực lên giá vàng.

Do đó, Citi đã hạ mục tiêu giá vàng trong 3 tháng tới xuống còn 4.000 USD/oz từ mức 4.300 USD/oz.

"Phần lớn những trở ngại mà vàng đang phải đối mặt hiện nay là do tình trạng bế tắc tại eo biển Hormuz và giá năng lượng cao, trực tiếp hoặc gián tiếp, bao gồm lãi suất thực cao và đồng USD mạnh, tình trạng yếu kém của các thị trường mới nổi, và lực mua vào yếu hơn từ phía các nhà đầu tư do những thay đổi trong câu chuyện của các ngân hàng trung ương”, các nhà phân tích của Citi nhận định.

"Khi tình hình tại eo biển Hormuz cuối cùng được giải quyết và giá năng lượng giảm, những trở ngại đối với vàng sẽ giảm bớt và giá vàng có khả năng chạm đáy”, báo cáo viết.