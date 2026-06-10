Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 600 tỷ

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 542,9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 603.6 tỷ đồng.

Sau nhịp điều chỉnh khiến VN-Index đánh mất hơn 100 điểm từ vùng đỉnh, thị trường đã có phản ứng hồi phục khá tích cực trong phiên giao dịch hôm nay. Chỉ số tăng 10,66 điểm, lấy lại mốc 1.800 điểm, đồng thời ghi nhận sự cải thiện rõ rệt về độ rộng khi có tới 207 mã tăng giá, trong khi chỉ còn 105 mã giảm điểm.

Đây là tín hiệu cho thấy lực cầu bắt đáy đang quay trở lại ở nhiều nhóm ngành, thay vì chỉ tập trung vào một số cổ phiếu vốn hóa lớn như giai đoạn trước. Điểm đáng chú ý là sự hồi phục diễn ra trong bối cảnh thị trường vẫn phải đối mặt với nhiều yếu tố bất lợi như áp lực lạm phát, nguy cơ thắt chặt tiền tệ và tình trạng thanh khoản suy giảm kéo dài trong thời gian gần đây.

Điều đó cho thấy mặt bằng giá sau giai đoạn điều chỉnh mạnh đã bắt đầu trở nên hấp dẫn hơn, kích thích dòng tiền quay lại tìm kiếm cơ hội. Nhóm ngân hàng tiếp tục đóng vai trò trụ cột khi hàng loạt cổ phiếu lớn như VCB, BID, CTG, VPB và TCB đồng loạt tăng giá, góp phần củng cố tâm lý nhà đầu tư.

Mặc dù biên độ tăng chưa quá mạnh, sự đồng thuận của nhóm cổ phiếu dẫn dắt này giúp thị trường duy trì được trạng thái tích cực và tạo nền tảng cho đà hồi phục. Bên cạnh đó, nhóm Vingroup tiếp tục phát huy vai trò hỗ trợ chỉ số khi VIC tăng 1,45% và VHM tăng 0,55%. Nhiều cổ phiếu bất động sản cũng đồng loạt khởi sắc, nổi bật là NVL tăng hết biên độ.

Tuy nhiên, diễn biến giá tích cực trong ngắn hạn chưa đồng nghĩa với việc những khó khăn của ngành bất động sản đã được giải quyết hoàn toàn, do đó nhà đầu tư vẫn cần theo dõi sát các yếu tố nền tảng.

Dòng tiền cũng có dấu hiệu lan tỏa sang các nhóm sản xuất, tiêu dùng và nguyên vật liệu, phản ánh kỳ vọng vào triển vọng tăng trưởng của nền kinh tế trong giai đoạn tới. Dù vậy, thị trường vẫn xuất hiện một số điểm trừ khi các cổ phiếu như MSN, BSR, PLX, FRT và PNJ giảm giá do những câu chuyện riêng của từng doanh nghiệp và từng ngành.

Tín hiệu tích cực nhất trong phiên nằm ở thanh khoản. Giá trị khớp lệnh trên ba sàn tăng mạnh lên 21.000 tỷ đồng, cho thấy dòng tiền đã chủ động quay trở lại sau nhiều phiên giao dịch cầm chừng.

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 542,9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 603.6 tỷ đồng.

Mua ròng khớp lệnh chính của nước ngoài là nhóm Xây dựng và Vật liệu, Du lịch và Giải trí. Top mua ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: VJC, CII, VNM, SHB, VIC, VCB, MWG, BAF, LPB, VCG.

Phía bên bán ròng khớp lệnh của nước ngoài là nhóm Ngân hàng. Top bán ròng khớp lệnh của nước ngoài gồm các mã: MBB, VPB, SSI, VHM, STB, VIX, FPT, ACB, TCB.

Nhà đầu tư cá nhân bán ròng 132,6 tỷ đồng, trong đó họ mua ròng khớp lệnh là 75,5 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh, họ mua ròng 10/18 ngành, chủ yếu là ngành Ngân hàng. Top mua ròng của nhà đầu tư cá nhân tập trung gồm: VPB, SSI, MBB, CTG, STB, KDH, PDR, FPT, MSN, VCI.

Phía bán ròng khớp lệnh: họ bán ròng 8/18 ngành chủ yếu là nhóm ngành Du lịch và Giải trí, Bất động sản. Top bán ròng có: ACB, VJC, VIC, KDC, MWG, TCH, OCB, CII, VPI.

Tự doanh bán ròng 29,8 tỷ đồng tính riêng khớp lệnh họ bán ròng 21,7 tỷ đồng.

Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tự doanh mua ròng 10/18 ngành. Nhóm mua ròng mạnh nhất là Hàng & Dịch vụ Công nghiệp, Bán lẻ. Top mua ròng khớp lệnh của tự doanh phiên ngày hôm nay gồm BID, HAH, VPB, FRT, DCM, MWG, BMP, VIB, HPG, DPM.

Top bán ròng là nhóm Công nghệ Thông tin. Top cổ phiếu được bán ròng gồm ACB, FPT, CTG, MSN, HHV, VRE, CII, VIC, VCB, HDG.

Nhà đầu tư tổ chức trong nước mua ròng 741,7 tỷ đồng, tính riêng khớp lệnh thì họ mua ròng 549,9 tỷ đồng. Tính riêng giao dịch khớp lệnh: Tổ chức trong nước bán ròng 5/18 ngành, giá trị lớn nhất là nhóm Hóa chất Top bán ròng có VPB, PDR, KDH, BAF, SSI, HAH, CII, NVL, VNM, NAB.

Giá trị mua ròng lớn nhất là nhóm Ngân hàng. Top mua ròng có ACB, VHM, KDC, TCH, VIC, MBB, VJC, OCB, FPT, GEX.

Giá trị giao dịch thỏa thuận: 9.264,2 tỷ đồng, tăng 221,5%, chiếm 43,9% tổng giá trị giao dịch. Hôm nay, giao dịch thỏa thuận đáng chú ý ở cổ phiếu VIC với 24,5 triệu cổ phiếu, tương đương 4.733,4 tỷ đồng được Nước ngoài trao tay.

Bên cạnh đó, cổ phiếu MSN được thỏa thuận trao tay giữa các Cá nhân trong nước (351,1 tỷ đồng) và giữa các Tổ chức trong nước (219,8 tỷ đồng). Ngoài ra VJC tiếp tục có giao dịch thỏa thuận trao tay 460,7 tỷ đồng giữa các Cá nhân trong nước.

Tỷ trọng dòng tiền tăng ở Bất động sản, Xây dựng, Bán lẻ, Thiết bị điện, Kho bãi, Hàng không; trong khi giảm ở Ngân hàng, Chứng khoán, Thép, Hóa chất, Thực phẩm, Dầu khí, Công nghệ thông tin, Khai khoáng.

Tính riêng khớp lệnh, tỷ trọng phân bổ dòng tiền tăng ở nhóm vốn hóa vừa VNMID và nhỏ VNSML, trong khi giảm ở nhóm vốn hóa lớn VN30.