VN-Index hồi phục, hướng tới kháng cự 1810 điểm

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 11/6/2026

Kết phiên 10/6 VN-Index tăng 10,66 điểm, tương đương 0,59% lên mốc 1803,71 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index giảm 4,59 điểm, tương đương 1,5% xuống 301,15 điểm

VN-Index sẽ hướng tới thử thách lại vùng 1805-1825 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index lấy lại mốc 1800 điểm với thanh khoản cải thiện so với phiên trước. Đà hồi phục của thị trường có thể sẽ tiếp diễn trong các phiên tới, VN-Index sẽ hướng tới thử thách lại vùng kháng cự hội tụ đường trung bình động 50 và 100 phiên, tương ứng vùng hỗ trợ 1805-1825 điểm.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn lưu ý đến rủi ro VN-Index có thể lùi về kiểm định vùng hỗ trợ quanh đường MA200 tương ứng vùng 1740-1755 điểm nếu chỉ số không thể vượt lên trên kháng cự 1805-1825 điểm và khiến áp lực bán gia tăng.

Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng tiền mặt/cổ phiếu tối thiểu ở mức 50%, có thể tận dụng các phiên tăng điểm của thị trường để thực hiện cơ cấu lại tỷ trọng danh mục và chốt lời dần các vị thế ngắn hạn”.

VN-Index hiện đang hình thành nền giá quanh 1800 sau nhịp điều chỉnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục tăng gần 11 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1,803.71 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 14/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Xây dựng & vật liệu, Bất động sản, Hóa chất dẫn đầu đà tăng. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX và mua ròng trên hai sàn còn lại. VN-Index hiện đang hình thành nền giá quanh 1800 sau nhịp điều chỉnh”.

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index duy trì tiêu cực

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"VN-Index vẫn trong xu hướng điều chỉnh sau khi tạo đỉnh trong nửa cuối tháng 5/2026 đến nay. Ngắn hạn VN-Index đang cân bằng ở vùng giá quanh 1.800 điểm. Đây cũng là vùng hỗ trợ khá quan trọng tương ứng với vùng giá cao nhất năm 2025, cũng như các đường giá trung bình trung hạn đang hội tụ như giá trung bình 60 phiên, 120 phiên. Xu hướng của VN-Index có thể cải thiện khi đường xu hướng giảm giá từ 5/2026 đến nay với khối lượng tăng tốt và chất lượng thị trường cải thiện.

Thị trường tiếp tục phục hồi tương đối tích cực. Như vậy sau gần nửa năm 2026, VN-Index đang quay trở lại vùng giá khởi đầu năm 2026. Trong trường hợp tích cực có thể kỳ vọng chỉ số VN-Index đang kiểm định lại vùng đỉnh năm 2025 thành công với áp lực cung cạn kiệt ở nhiều nhóm mã và khi vốn hóa thị trường đang tương đối hợp lý. Động lực cho kỳ vọng tích cực là nền kinh tế, doanh nghiệp tăng trưởng tốt hơn trong 06 tháng cuối năm so với đầu năm và cùng kỳ. Lãi suất, áp lực lạm phát giảm. Tuy nhiên để xác nhận có thể vào giai đoạn tăng trưởng mới, chỉ số VN-Index cần vượt lên đường xu hướng giảm giá hiện nay với thanh khoản gia tăng mạnh trở lại. Đồng thời chất lượng thị trường, xu hướng giá ngắn trung hạn các nhóm ngành phải cải thiện, tăng trưởng trở lại. Nhà đầu tư cân bằng danh mục, chờ chất lượng thị trường, thanh khoản cải thiện tốt hơn.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index có thể tiếp tục hồi phục về vùng 1810 điểm trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 10,7 điểm (+0,6%), đóng cửa tại mức 1803,7 điểm. Chỉ số duy trì đà tăng điểm từ phiên sáng với sự hỗ trợ của một số cổ phiếu nhóm Ngân hàng (BID, VCB, ...) và vượt qua mốc 1800 điểm trong phiên chiều với động lực đến từ nhóm Vingroup (VIC và VHM). Thanh khoản thị trường hôm nay cải thiện so với 10 phiên gần nhất, đạt gần 20,000 tỷ VND.

Diễn biến của VN-Index hiện phù hợp với quan điểm tại báo cáo trước. Chúng tôi duy trì quan điểm VN-Index có thể tiếp tục hồi phục về vùng 1810 điểm trong các phiên tới nhờ dòng tiền được cải thiện. Mặc dù vậy, vùng giá quanh mức 1810 điểm tương đương với MA100 ngày là kháng cự mạnh với VN-Index và chỉ số có thể cần thời gian để kiểm định lại kháng cự này. Ngoài ra, cổ phiếu dẫn dắt thị trường là VIC cũng đang kiểm định lại kháng cự quanh MA50 ngày.

Do đó, chúng tôi cho rằng cần theo dõi thêm diễn biến của VN-Index trong phiên tiếp theo trước khi cho rằng thị trường đã chính thức hồi phục. Do đó, nhà đầu tư nên tranh thủ các phiên hồi để giảm tỷ trọng cổ phiếu về mức an toàn”.

Thị trường có thể tiếp tục hồi phục

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index tiếp tục diễn biến hồi phục và đang tịnh tiến dần lên MA5 phiên tương ứng 1811 điểm. Đồng thời, thanh khoản vẫn còn ở mức thấp khi đồ thị giá đang trong giai đoạn tích lũy sau nhịp giảm từ 1930 điểm. Các chỉ báo kỹ thuật đa phần hồi phục nhẹ nhưng vẫn còn khá yếu cho thấy tín hiệu tạo đáy và hồi phục bền vững chưa rõ ràng. Mặc dù thị trường có thể tiếp tục hồi phục lên 2 mức kháng cự gần nhất là 1811 và 1830 điểm trong các phiên tới, xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì mức giảm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng giảm sẽ chấm dứt nếu chỉ số VN-Index vượt lên khỏi 1850 điểm. Do đó, nhà đầu tư quan sát thêm diễn biến hồi phục trong các phiên tới”.

Xác suất cao VN-Index sẽ tiếp tục duy trì nhịp hồi phục với mức kháng cự gần nhất quanh 1840

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên với sắc xanh chiếm ưu thế chủ đạo lan tỏa ra thị trường chung.

Ở khung đồ thị ngày, đường DI- có xu hướng suy yếu, cùng với việc RSI hướng lên trở lại cho thấy xác suất cao VN-Index sẽ tiếp tục duy trì nhịp hồi phục với mức kháng cự gần nhất quanh 1840.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung đã thu hẹp phần nào đà giảm của những phiên trước và đóng trên vùng 1800 điểm. Đồng thời, chỉ báo MACD và RSI đồng thuận hướng lên sau khi hình thành phân kì dương củng cố thêm cho nhận định trên.

Thị trường tiếp tục chứng kiến những diễn biến tích cực sau khi chiếm lại vùng hỗ trợ 1800 điểm. Dựa trên bối cảnh các chỉ báo kỹ thuật chưa đồng nhất, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng danh mục, chỉ giải ngân vào các mã thuộc các ngành thu hút dòng tiền như Ngân hàng và Tiêu dùng”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.