Thứ Tư, 10/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Chứng khoán

VN-Index hồi phục, hướng tới kháng cự 1810 điểm

Hà Anh

10/06/2026, 21:47

VnEconomy giới thiệu nhận định và khuyến nghị đầu tư của một số công ty chứng khoán về diễn biến thị trường ngày 11/6/2026

Theo VCBS, thị trường tiếp tục chứng kiến những diễn biến tích cực sau khi chiếm lại vùng hỗ trợ 1800 điểm.
Theo VCBS, thị trường tiếp tục chứng kiến những diễn biến tích cực sau khi chiếm lại vùng hỗ trợ 1800 điểm.

Kết phiên 10/6 VN-Index tăng 10,66 điểm, tương đương 0,59% lên mốc 1803,71 điểm. Ngược chiều, Hnx-Index giảm 4,59 điểm, tương đương 1,5% xuống 301,15 điểm

VN-Index sẽ hướng tới thử thách lại vùng 1805-1825 điểm

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Việt – BVSC)

“VN-Index lấy lại mốc 1800 điểm với thanh khoản cải thiện so với phiên trước. Đà hồi phục của thị trường có thể sẽ tiếp diễn trong các phiên tới, VN-Index sẽ hướng tới thử thách lại vùng kháng cự hội tụ đường trung bình động 50 và 100 phiên, tương ứng vùng hỗ trợ 1805-1825 điểm.

Tuy nhiên, chúng tôi vẫn lưu ý đến rủi ro VN-Index có thể lùi về kiểm định vùng hỗ trợ quanh đường MA200 tương ứng vùng 1740-1755 điểm nếu chỉ số không thể vượt lên trên kháng cự 1805-1825 điểm và khiến áp lực bán gia tăng.

Nhà đầu tư duy trì tỷ trọng tiền mặt/cổ phiếu tối thiểu ở mức 50%, có thể tận dụng các phiên tăng điểm của thị trường để thực hiện cơ cấu lại tỷ trọng danh mục và chốt lời dần các vị thế ngắn hạn”.

VN-Index hiện đang hình thành nền giá quanh 1800 sau nhịp điều chỉnh

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam - BSC)

"VN-Index tiếp tục tăng gần 11 điểm trong ngày hôm nay và đóng cửa tại mốc 1,803.71 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía tích cực với 14/18 ngành tăng điểm, trong đó ngành Xây dựng & vật liệu, Bất động sản, Hóa chất dẫn đầu đà tăng. Về giao dịch của khối ngoại, hôm nay khối này bán ròng trên sàn HSX và mua ròng trên hai sàn còn lại. VN-Index hiện đang hình thành nền giá quanh 1800 sau nhịp điều chỉnh”.

Xu hướng ngắn hạn của VN-Index duy trì tiêu cực

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội - SHS)

"VN-Index vẫn trong xu hướng điều chỉnh sau khi tạo đỉnh trong nửa cuối tháng 5/2026 đến nay. Ngắn hạn VN-Index đang cân bằng ở vùng giá quanh 1.800 điểm. Đây cũng là vùng hỗ trợ khá quan trọng tương ứng với vùng giá cao nhất năm 2025, cũng như các đường giá trung bình trung hạn đang hội tụ như giá trung bình 60 phiên, 120 phiên. Xu hướng của VN-Index có thể cải thiện khi đường xu hướng giảm giá từ 5/2026 đến nay với khối lượng tăng tốt và chất lượng thị trường cải thiện.

Thị trường tiếp tục phục hồi tương đối tích cực. Như vậy sau gần nửa năm 2026, VN-Index đang quay trở lại vùng giá khởi đầu năm 2026. Trong trường hợp tích cực có thể kỳ vọng chỉ số VN-Index đang kiểm định lại vùng đỉnh năm 2025 thành công với áp lực cung cạn kiệt ở nhiều nhóm mã và khi vốn hóa thị trường đang tương đối hợp lý. Động lực cho kỳ vọng tích cực là nền kinh tế, doanh nghiệp tăng trưởng tốt hơn trong 06 tháng cuối năm so với đầu năm và cùng kỳ. Lãi suất, áp lực lạm phát giảm. Tuy nhiên để xác nhận có thể vào giai đoạn tăng trưởng mới, chỉ số VN-Index cần vượt lên đường xu hướng giảm giá hiện nay với thanh khoản gia tăng mạnh trở lại. Đồng thời chất lượng thị trường, xu hướng giá ngắn trung hạn các nhóm ngành phải cải thiện, tăng trưởng trở lại. Nhà đầu tư cân bằng danh mục, chờ chất lượng thị trường, thanh khoản cải thiện tốt hơn.

Nhà đầu tư duy trì tỉ trọng hợp lý. Mục tiêu đầu tư hướng tới các mã có nền tảng cơ bản tốt, đầu ngành trong các ngành chiến lược, tăng trưởng vượt trội của nền kinh tế".

VN-Index có thể tiếp tục hồi phục về vùng 1810 điểm trong các phiên tới

(Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt - TVS)

“Chỉ số VN-Index tăng 10,7 điểm (+0,6%), đóng cửa tại mức 1803,7 điểm. Chỉ số duy trì đà tăng điểm từ phiên sáng với sự hỗ trợ của một số cổ phiếu nhóm Ngân hàng (BID, VCB, ...) và vượt qua mốc 1800 điểm trong phiên chiều với động lực đến từ nhóm Vingroup (VIC và VHM). Thanh khoản thị trường hôm nay cải thiện so với 10 phiên gần nhất, đạt gần 20,000 tỷ VND.

Diễn biến của VN-Index hiện phù hợp với quan điểm tại báo cáo trước. Chúng tôi duy trì quan điểm VN-Index có thể tiếp tục hồi phục về vùng 1810 điểm trong các phiên tới nhờ dòng tiền được cải thiện. Mặc dù vậy, vùng giá quanh mức 1810 điểm tương đương với MA100 ngày là kháng cự mạnh với VN-Index và chỉ số có thể cần thời gian để kiểm định lại kháng cự này. Ngoài ra, cổ phiếu dẫn dắt thị trường là VIC cũng đang kiểm định lại kháng cự quanh MA50 ngày.

Do đó, chúng tôi cho rằng cần theo dõi thêm diễn biến của VN-Index trong phiên tiếp theo trước khi cho rằng thị trường đã chính thức hồi phục. Do đó, nhà đầu tư nên tranh thủ các phiên hồi để giảm tỷ trọng cổ phiếu về mức an toàn”.

Thị trường có thể tiếp tục hồi phục

(Công ty Chứng khoán Yuanta Việt Nam – YSVN)

“Chỉ số VN-Index tiếp tục diễn biến hồi phục và đang tịnh tiến dần lên MA5 phiên tương ứng 1811 điểm. Đồng thời, thanh khoản vẫn còn ở mức thấp khi đồ thị giá đang trong giai đoạn tích lũy sau nhịp giảm từ 1930 điểm. Các chỉ báo kỹ thuật đa phần hồi phục nhẹ nhưng vẫn còn khá yếu cho thấy tín hiệu tạo đáy và hồi phục bền vững chưa rõ ràng. Mặc dù thị trường có thể tiếp tục hồi phục lên 2 mức kháng cự gần nhất là 1811 và 1830 điểm trong các phiên tới, xu hướng ngắn hạn vẫn duy trì mức giảm.

Chiến lược ngắn hạn (dưới 1 tháng): Xu hướng giảm sẽ chấm dứt nếu chỉ số VN-Index vượt lên khỏi 1850 điểm. Do đó, nhà đầu tư quan sát thêm diễn biến hồi phục trong các phiên tới”.

Xác suất cao VN-Index sẽ tiếp tục duy trì nhịp hồi phục với mức kháng cự gần nhất quanh 1840

(Công ty TNHH Chứng khoán Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - VCBS)

“VN-Index kết thúc phiên với sắc xanh chiếm ưu thế chủ đạo lan tỏa ra thị trường chung.

Ở khung đồ thị ngày, đường DI- có xu hướng suy yếu, cùng với việc RSI hướng lên trở lại cho thấy xác suất cao VN-Index sẽ tiếp tục duy trì nhịp hồi phục với mức kháng cự gần nhất quanh 1840.

Ở khung đồ thị giờ, chỉ số chung đã thu hẹp phần nào đà giảm của những phiên trước và đóng trên vùng 1800 điểm. Đồng thời, chỉ báo MACD và RSI đồng thuận hướng lên sau khi hình thành phân kì dương củng cố thêm cho nhận định trên.

Thị trường tiếp tục chứng kiến những diễn biến tích cực sau khi chiếm lại vùng hỗ trợ 1800 điểm. Dựa trên bối cảnh các chỉ báo kỹ thuật chưa đồng nhất, chúng tôi khuyến nghị nhà đầu tư nên duy trì tỉ trọng danh mục, chỉ giải ngân vào các mã thuộc các ngành thu hút dòng tiền như Ngân hàng và Tiêu dùng”.

Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán được VnEconomy trích dẫn chỉ có giá trị như một nguồn thông tin tham khảo. Các công ty chứng khoán có thể có những xung đột lợi ích đối với các nhà đầu tư khi đưa ra nhận định.

VN-Index giành lại mốc 1800 điểm, thanh khoản vẫn cực thấp

15:34, 10/06/2026

VN-Index giành lại mốc 1800 điểm, thanh khoản vẫn cực thấp

Thị trường tiếp tục phục hồi, thanh khoản cải thiện ở nhóm midcap

12:06, 10/06/2026

Thị trường tiếp tục phục hồi, thanh khoản cải thiện ở nhóm midcap

VN-Index hồi phục nhẹ, nhà đầu tư chờ tín hiệu rõ ràng hơn

23:11, 09/06/2026

Từ khóa:

chứng khoán Nhận định thị trường của các công ty chứng khoán VN-Index

Đọc thêm

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 600 tỷ

Khối ngoại tiếp tục bán ròng hơn 600 tỷ

Nhà đầu tư nước ngoài bán ròng 542,9 tỷ đồng, tính riêng giao dịch khớp lệnh thì họ bán ròng 603.6 tỷ đồng.

Sau giai đoạn chịu áp lực vĩ mô thị trường thường mở ra chu kỳ đầu tư có mức sinh lời hấp dẫn nhất

Sau giai đoạn chịu áp lực vĩ mô thị trường thường mở ra chu kỳ đầu tư có mức sinh lời hấp dẫn nhất

Đối với nhà đầu tư có tầm nhìn trung và dài hạn, năm 2026 có thể trở thành một giai đoạn tích lũy quan trọng, khi biến động ngắn hạn đang che lấp các vùng định giá hấp dẫn hơn.

Citi: Giá vàng có thể giảm về 3.500 USD/oz

Citi: Giá vàng có thể giảm về 3.500 USD/oz

Sau khi lập kỷ lục ở mức gần 5.600 USD/oz vào cuối tháng 1 năm nay, giá vàng hiện đã giảm về vùng 4.150 USD/oz. Ngân hàng Citi dự báo giá vàng thậm chí có thể giảm sâu hơn nữa...

Điểm danh loạt cổ phiếu an toàn, tăng trưởng tốt và có câu chuyện riêng

Điểm danh loạt cổ phiếu an toàn, tăng trưởng tốt và có câu chuyện riêng

Các nhóm ngành như Thực phẩm, Điện vẫn là những lựa chọn an toàn nhờ tính ổn định. Bên cạnh đó, các ngành có câu chuyện và triển vọng phục hồi là lựa chọn phù hợp khi rơi về những vùng giá hấp dẫn.

VN-Index giành lại mốc 1800 điểm, thanh khoản vẫn cực thấp

VN-Index giành lại mốc 1800 điểm, thanh khoản vẫn cực thấp

Áp lực bán tiếp tục nhẹ trong phiên chiều nay tạo điều kiện cho mặt bằng giá được neo cao dù thanh khoản vẫn rất thấp. Sự bứt phá của một số trụ như VIC giúp VN-Index nhích lên cao hơn bất chấp số lớn cổ phiếu trong rổ VN30 hạ độ cao so với phiên sáng.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Video

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

eMagazine

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Sau giai đoạn chịu áp lực vĩ mô thị trường thường mở ra chu kỳ đầu tư có mức sinh lời hấp dẫn nhất

Chứng khoán

2

Ban Quản lý Đường sắt đô thị Hà Nội thông tin về gói thầu CP06 tuyến metro số 3

Đầu tư

3

Tổng giám đốc DCV chi hơn 90 tỷ nâng sở hữu lên 2,29%

Doanh nghiệp niêm yết

4

Nghệ An tổng rà soát, xử lý nghiêm các dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài

Địa phương

5

Samsung đẩy mạnh hợp tác đào tạo nhân lực công nghệ trình độ cao tại Việt Nam

Đầu tư

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy