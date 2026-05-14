Cùng Hong Leong định vị tương lai và nâng tầm trọng tâm kinh tế khu vực

Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển nhanh chóng tại Đông Nam Á, các doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) – vốn được coi là "xương sống" của nền kinh tế đang gặp nhiều khó khăn trong việc chuyển đổi số công tác quản lý trong khi vẫn đảm bảo tuân thủ đúng các quy định mới.

Vừa qua, tại giải thưởng Digital CX Awards 2026, Ngân hàng Hong Leong Việt Nam (HLB) đã được vinh danh tại ba giải thưởng lớn, trong đó đặc biệt nhất là danh hiệu Ngân hàng SME có trải nghiệm khách hàng tốt nhất Đông Nam Á.

Giải thưởng này không chỉ là một cột mốc về thành tích, mà còn là lời khẳng định cho một tầm nhìn chiến lược của HLB: Ngân hàng không chỉ là nơi giữ tiền, mà đã trở thành một công cụ hỗ trợ đắc lực giúp quản lý kinh doanh hiệu quả, gắn liền với mọi hoạt động hàng ngày của mỗi doanh nghiệp.

TỪ TÀI KHOẢN GIỮ TIỀN ĐẾN CÔNG CỤ QUẢN LÝ KINH DOANH

Thay đổi lớn nhất của HLB chính là việc chuyển từ các tài khoản tiền gửi thông thường sang tài khoản vận hành linh hoạt. Thông qua việc hợp tác chiến lược với Sổ Bán Hàng, HLB đã tận dụng giải pháp công nghệ hiện đại để đưa các tính năng tài chính vào bên trong ứng dụng quản lý kinh doanh hàng ngày của các chủ cửa hàng và doanh nghiệp.

Nhờ các giải pháp công nghệ mới, việc quản lý kinh doanh và các giao dịch ngân hàng hiện nay đã được kết hợp làm một. Nguồn vốn của chủ cửa hàng và doanh nghiệp không còn chỉ nằm trong tài khoản mà được luân chuyển nhanh chóng để phục vụ việc kinh doanh ngay lập tức.

Việc kết nối này giúp các chủ cửa hàng và doanh nghiệp tiết kiệm được rất nhiều thời gian mỗi ngày nhờ hệ thống tự động kiểm tra thu chi. Giờ đây, họ không còn phải vất vả cộng trừ sổ sách thủ công mà có thể tập trung hoàn toàn vào việc tìm kiếm khách hàng và phát triển kinh doanh.

ĐỘT PHÁ 80 GIÂY: CHUẨN MỰC MỚI VỀ TRẢI NGHIỆM KHÔNG RÀO CẢN

Trong kỷ nguyên số, rào cản về thời gian và thủ tục hành chính chính là kẻ thù của sự tăng trưởng. HLB đã thấu cảm sâu sắc khó khăn này và đáp lại bằng một chuẩn mực mới về tốc độ. Tận dụng tối đa Cơ sở dữ liệu định danh quốc gia kết hợp cùng công nghệ định danh điện tử nâng cao, HLB đã đạt được bước tiến nhảy vọt khi giảm tới 80% thời gian đăng ký dịch vụ qua ngân hàng số.

Quy trình vốn trước đây mất hàng giờ đồng hồ với các giấy tờ và thao tác phức tạp giờ đây được rút ngắn kỷ lục chỉ còn 80 giây trên môi trường số. Đằng sau tốc độ ấn tượng này là các lớp bảo mật trí tuệ nhân tạo tiên tiến, đảm bảo an toàn tuyệt đối mà vẫn giữ được sự liền mạch. Chỉ số hài lòng của khách hàng tăng cao sau khi trải nghiệm quy trình này là minh chứng rõ nhất cho việc HLB đang thực sự trân trọng từng giây phút quý báu của người làm kinh doanh.

HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP THỰC HIỆN CÁC QUY ĐỊNH THUẾ MỚI

Năm 2026 đánh dấu nhiều sự thay đổi trong quy định về thuế và hóa đơn điện tử đối với các hộ kinh doanh và doanh nghiệp SME. HLB đã nhanh chóng trở thành đối tác đồng hành giúp khách hàng giải quyết các nỗi lo tuân thủ quy định mới, thay vì chỉ là một nơi cho vay tiền.

Công tác quyết toán sổ sách và quản lý hóa đơn được tự động hóa nhờ vào hệ thống quản lý tích hợp của ngân hàng. Điều này giúp các chủ doanh nghiệp giảm bớt gánh nặng, thời gian và nguồn lực cho các thủ tục giấy tờ. Khi các con số tài chính rõ ràng và minh bạch, doanh nghiệp không chỉ làm đúng quy định pháp luật mà còn dễ dàng hơn trong việc chứng minh uy tín để vay vốn phát triển lâu dài.

DI SẢN 120 NĂM VÀ TINH THẦN ĐỔI MỚI "BUILT AROUND YOU"

HLB kế thừa hơn 120 năm di sản từ Ngân hàng mẹ tại Malaysia với nhiều năm liền đạt giải "Ngân hàng SME tốt nhất", nhưng vẫn luôn linh hoạt để phù hợp với thị trường Việt Nam. Với triết lý luôn đặt khách hàng làm trung tâm “Built Around You”, HLB không bán những thứ mình có mà tạo ra những giải pháp thực sự giải quyết được khó khăn cho người dùng.

Trong thời gian tới, HLB sẽ tiếp tục cải tiến công nghệ để mỗi hộ kinh doanh, môi doanh nghiệp, dù quy mô lớn hay nhỏ, đều có được những công cụ hỗ trợ phù hợp nhất.

Ông Fred Lim, Giám đốc Thương mại hóa Kỹ thuật số của Ngân hàng Hong Leong Berhad, khẳng định: “Tại HLB, chúng tôi không chỉ là một tổ chức tài chính, mà là đối tác chiến lược tận tâm trên hành trình thịnh vượng của khách hàng. Từ những bước đi khởi nghiệp đầu tiên cho đến khi vươn tầm quy mô, HLB luôn sát cánh để vun đắp và gia tăng tài sản bền vững. Những giải thưởng này chính là minh chứng cho cam kết sắt son của chúng tôi: trở thành bệ phóng vững chắc nhất, đưa mọi khát vọng và tâm huyết của chủ hộ kinh doanh và doanh nghiệp Việt vươn cao.”

Trong hành trình kiến tạo tương lai, Ngân hàng Hong Leong không chỉ dừng lại ở các dịch vụ tài chính mà đang vun đắp một nền tảng của niềm tin. Ở đó, công nghệ trở thành cầu nối để gìn giữ và tiếp nối những giá trị thịnh vượng, tạo dựng một di sản kinh tế bền vững cho nhiều thế hệ mai sau.