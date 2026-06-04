Dấu ấn xanh tại Hồ Núi Cốc và hướng đi mới của bất động sản nghỉ dưỡng ven hồ

Từ các giải thưởng trong nước và quốc tế về kiến trúc cảnh quan, công trình xanh, Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc cho thấy hướng phát triển mới của bất động sản nghỉ dưỡng ven hồ: Bài bản hơn về quy hoạch, rõ hơn về tiêu chuẩn xanh và dài hạn hơn về giá trị điểm đến.

Trước khi được xướng tên trong Top 10 đô thị du lịch, nghỉ dưỡng, giải trí tiềm năng nhất Việt Nam tại Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2026 ngày 2/6 vừa qua, Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc đã có những dấu ấn đáng chú ý trên thị trường quốc tế.

NHỮNG BẢO CHỨNG CHO QUY HOẠCH VÀ ĐỊNH HƯỚNG XANH

Năm 2022, dự án được vinh danh tại Giải thưởng Bất động sản Quốc tế IPA 2022 ở hạng mục Kiến trúc cảnh quan xuất sắc nhất. Đây là giải thưởng ghi nhận các dự án nổi bật về ý tưởng quy hoạch, thiết kế, chất lượng cảnh quan và giá trị dài hạn. Với Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc, giải thưởng IPA cho thấy dự án được đánh giá cao ở cách tổ chức không gian: Công trình, mặt nước, cây xanh, địa hình và trải nghiệm nghỉ dưỡng được đặt trong một cấu trúc hài hòa với cảnh quan hồ Núi Cốc.

Năm 2025, dự án tiếp tục đạt chứng nhận công trình xanh EDGE Advanced do Tổ chức Tài chính Quốc tế IFC, thành viên Nhóm Ngân hàng Thế giới phát triển. Khác với các ghi nhận thiên về ý tưởng, EDGE Advanced tập trung vào những tiêu chí có thể đo lường như hiệu quả sử dụng năng lượng, tiết kiệm nước và giảm phát thải carbon trong vật liệu. Theo các chỉ số được công bố, Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc đạt mức tiết kiệm năng lượng khoảng 59%, tiết kiệm nước khoảng 31% và giảm phát thải carbon trong vật liệu khoảng 22%.

Những con số này cho thấy định hướng xanh của dự án không chỉ dừng ở cảnh quan, mà được tích hợp vào tiêu chuẩn kỹ thuật và vận hành. Trong bối cảnh thị trường bất động sản nghỉ dưỡng đang chuyển từ phát triển theo phong trào sang chú trọng chất lượng thực, những ghi nhận từ IPA 2022, EDGE Advanced đến Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam 2026 trở thành cơ sở quan trọng để nhìn nhận tiềm năng dài hạn của Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc.

Ông Nguyễn Thiện Nam - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Flamingo cho biết, các thành tích của Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc đã chứng minh dư địa phát triển của mô hình nghỉ dưỡng cao cấp gắn với thiên nhiên, wellness và trải nghiệm sống. Theo ông, đây cũng là hướng đi mà Flamingo kiên định theo đuổi trong nhiều năm qua.

Ông Nguyễn Thiện Nam, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Flamingo, tại Lễ trao Giải thưởng Quốc gia Bất động sản Việt Nam lần thứ 2. Ảnh: Flamingo.

Từ các bảo chứng về quy hoạch và tiêu chuẩn xanh, Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc vì vậy không chỉ được nhìn nhận như một sản phẩm cao cấp mới tại Hồ Núi Cốc, mà còn là bước đầu tiên cho kỳ vọng lớn hơn của Flamingo tại khu vực này.

PHÂN KHU TIÊN PHONG CỦA QUẦN THỂ NGHỈ DƯỠNG VEN HỒ

Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc là phân khu tiên phong trong quần thể Flamingo Islands Ho Nui Coc quy mô 250ha tại Thái Nguyên. Dự án sở hữu lợi thế cảnh quan hồ nước, rừng núi và các đảo tự nhiên; đồng thời kết nối thuận tiện với Hà Nội, sân bay Nội Bài và trung tâm Thái Nguyên. Đây là nền tảng để Flamingo phát triển một mô hình nghỉ dưỡng tích hợp an trú, du thuyền, wellness, nghệ thuật, giải trí và trải nghiệm văn hóa.

Cảnh quan hồ nhìn từ Maison 108 Ho Nui Coc. Ảnh dự án.

Trong tổng thể đó, Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc được giới thiệu với 108 biệt thự đơn lập, phát triển theo triết lý “Walless Living - Sống không tường” và phong cách kiến trúc Flower & Forest in the Sky. Thay vì đặt thiên nhiên bên ngoài công trình, dự án hướng tới việc đưa ánh sáng, gió trời, mặt nước và thảm xanh trở thành một phần của không gian sống.

Các dòng biệt thự đều được phát triển theo nhiều cao độ, tầm nhìn và phong cách thiết kế khác nhau, hướng tới nhóm khách hàng tìm kiếm sự riêng tư, tính khác biệt và trải nghiệm nghỉ dưỡng cao cấp.

Không gian sống tại đây được bổ sung bởi hệ tiện ích gồm Flamingo Yachting Club, Maison Wellness Center cùng các không gian ẩm thực, chăm sóc sức khỏe và kết nối cộng đồng. Đặc biệt, bộ ba đảo chủ đề gồm The Eclipse - đảo trị liệu tái tạo, The Sun - đảo khám phá và kết nối sinh thái, The Moon - đảo nghệ thuật đương đại góp phần tạo nên bản sắc riêng cho dự án.

Nhìn rộng ra Flamingo Islands Ho Nui Coc, có thể thấy mục tiêu của Flamingo không dừng ở việc phát triển một khu biệt thự nghỉ dưỡng, mà hướng tới kiến tạo một “thành phố hồ” đúng nghĩa tại Việt Nam. Nếu hồ Balaton nổi tiếng của Hungary được biết đến nhờ cấu trúc phát triển dựa trên thiên nhiên, trải nghiệm và cộng đồng văn hóa, thì Hồ Núi Cốc đang được Flamingo tiếp cận theo hướng tương tự: Kết nối nghỉ dưỡng, du thuyền, nghệ thuật, wellness và đời sống cộng đồng trong một hệ sinh thái ven hồ.

CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH KÉP, HỖ TRỢ MẠNH NHÀ ĐẦU TƯ

Cùng với dấu mốc Top 10 quốc gia, Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc triển khai chương trình ưu đãi dành cho khách hàng quan tâm tới dự án. Theo đó, khách hàng ký kết hợp đồng mua bán tại dự án được hưởng mức ưu đãi trực tiếp tương đương 8% giá bán.

Song song, chính sách “Lá chắn lãi suất – Khóa trần 8%” tiếp tục được áp dụng trong 3 năm đối với nhà đầu tư sử dụng vốn vay ngân hàng. Cơ chế này giúp khách hàng giảm áp lực trước biến động lãi suất, chủ động hơn trong kế hoạch dòng tiền và tiếp cận sản phẩm nghỉ dưỡng cao cấp trong giai đoạn thị trường đang ưu tiên chất lượng thực.

Trong bối cảnh bất động sản nghỉ dưỡng bước vào chu kỳ sàng lọc, các dự án có quy hoạch bài bản, tiêu chuẩn xanh rõ ràng, hệ tiện ích vận hành được và câu chuyện phát triển dài hạn sẽ có lợi thế cạnh tranh hơn. Với Flamingo Maison 108 Ho Nui Coc, giải thưởng quốc gia là một dấu mốc, nhưng sức hút của dự án còn nằm ở tham vọng lớn hơn: góp phần định hình một mô hình “thành phố hồ” mới, nơi thiên nhiên, nghệ thuật, chăm sóc sức khỏe và phong cách sống nghỉ dưỡng cùng tạo nên giá trị bền vững.