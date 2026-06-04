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Khối ngoại bán ròng 65.000 tỷ trong 5 tháng đầu năm, vượt quá kỷ lục nửa năm 2025

Thu Minh

04/06/2026, 11:20

Xu hướng bán ròng nhiều khả năng vẫn tiếp diễn trong những tháng tới và có thể chỉ hạ nhiệt vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 khi câu chuyện nâng hạng thị trường trở nên rõ nét hơn.

VnEconomy

Thống kê cho thấy ở thời điểm hiện tại, nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục duy trì trạng thái bán ròng mạnh trên thị trường chứng khoán Việt Nam. Trong tuần gần nhất, khối ngoại bán ròng gần 2.300 tỷ đồng. Tính chung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM, khối ngoại bán ròng khoảng 6.200 tỷ đồng trong tuần, lũy kế bán ròng 19.000 tỷ đồng trong tháng 5 và gần 65.000 tỷ đồng từ đầu năm 2026 đến nay.

Như vậy, chỉ sau 5 tháng đầu năm 2026, giá trị bán ròng của khối ngoại đã vượt quá một nửa mức bán ròng cả năm 2025 bán ròng gần 125.000 tỷ đồng.

Nhận định về xu hướng bán ròng của khối ngoại, các chuyên gia phân tích của SHS cho rằng xu hướng bán ròng nhiều khả năng vẫn tiếp diễn trong những tháng tới và có thể chỉ hạ nhiệt vào khoảng tháng 8 hoặc tháng 9 khi câu chuyện nâng hạng thị trường trở nên rõ nét hơn.

Ở chiều ngược lại, tổ chức trong nước tiếp tục đóng vai trò lực đỡ quan trọng. Trong tuần qua, nhóm này mua ròng khoảng 5.500 tỷ đồng và lũy kế mua ròng gần 35.000 tỷ đồng từ đầu năm. Nhà đầu tư cá nhân bán ròng gần 600 tỷ đồng trong tuần, nhưng tính từ đầu năm vẫn mua ròng khoảng 29.000 tỷ đồng.

Cũng theo thống kê của SHS trên hơn 1.000 mã cổ phiếu đang giao dịch, hiện chỉ khoảng 30% số mã duy trì được xu hướng tăng trưởng trung và dài hạn. Tỷ lệ này liên tục suy giảm từ đầu năm đến nay. Điều đó cho thấy dù VN-Index vẫn tăng điểm nhờ tác động của nhóm cổ phiếu Vingroup, phần lớn cổ phiếu trên thị trường thực tế đã trải qua thời gian điều chỉnh và tích lũy kéo dài.

Kỳ vọng kết quả kinh doanh quý II/2026 tiếp tục khả quan sẽ giúp nâng định giá doanh nghiệp, đặc biệt là nhóm ngân hàng, qua đó tạo lực đỡ cho thị trường chung. 

Tâm lý thị trường nhìn chung đã kết thúc giai đoạn lạc quan và đang có dấu hiệu chuyển dần sang trạng thái bi quan hơn. Nếu trong vài phiên tới VN-Index không thể vượt được vùng kháng cự quan trọng và xuất hiện nhịp giảm mạnh, tâm lý nhà đầu tư có thể xấu đi đáng kể, kéo theo áp lực bán gia tăng trên diện rộng.

Khi tâm lý bi quan lan rộng, lực bán thường tăng mạnh ở nhiều nhóm cổ phiếu. Đây cũng là giai đoạn dòng tiền có xu hướng hoạt động sôi động hơn khi xuất hiện nhu cầu hấp thụ lượng cung giá thấp từ thị trường. Nhà đầu tư cần đặc biệt lưu ý diễn biến này để đánh giá chính xác trạng thái cung - cầu thực tế.

Trong trường hợp tâm lý thị trường chuyển sang bi quan, nhà đầu tư không nên vội vàng giải ngân hoặc đưa ra các quyết định mua bán mang tính cảm xúc. Việc duy trì sự thận trọng và chờ đợi tín hiệu xác nhận rõ ràng từ xu hướng thị trường sẽ là chiến lược phù hợp hơn trong giai đoạn hiện nay.

Điểm tích cực là định giá thị trường vẫn ở mức hợp lý. Nếu loại bỏ phần vốn hóa của nhóm Vingroup, tổng vốn hóa toàn thị trường hiện chỉ khoảng 320 tỷ USD, tương đương thời điểm tháng 3. Hệ số P/E của thị trường chỉ quanh mức 11 lần, chưa tới 12 lần.

Nhiều nhóm ngành đang giao dịch ở vùng định giá thấp. Các doanh nghiệp phân bón, dầu khí hay cao su chỉ có P/E khoảng 7-8 lần. Chẳng hạn DPR đang giao dịch ở mức P/E khoảng 9 lần nhưng vẫn duy trì nền tảng kinh doanh và tốc độ tăng trưởng tích cực.

Trong trường hợp thị trường tiếp tục điều chỉnh, đây được xem là cơ hội để tích lũy các cổ phiếu cơ bản tốt, đặc biệt là những doanh nghiệp có tỷ suất cổ tức cao hơn lãi suất ngân hàng. Hiện vẫn còn nhiều doanh nghiệp đáp ứng được tiêu chí này.

Tuy nhiên, nhà đầu tư cần kiên nhẫn. Chiến lược phù hợp là chờ VN-Index vượt đường xu hướng giảm hiện tại để xác nhận xu hướng tăng mới. Khi đó, dòng tiền sẽ cải thiện và cơ hội đầu tư trở nên rõ ràng hơn.

Theo các mô hình định lượng, nhóm cổ phiếu đã tích lũy kéo dài nhiều tháng có khả năng kết thúc quá trình điều chỉnh trong tuần này hoặc tuần sau và bước vào giai đoạn hồi phục. Động lực chính sẽ đến từ kỳ vọng kết quả kinh doanh quý II trong khoảng hai tháng tới.

"Nhìn chung, xu hướng ngắn hạn nhiều khả năng vẫn là tích lũy. Trong bối cảnh cơ hội đầu tư ngắn hạn còn hạn chế, nhà đầu tư nên tập trung vào các cơ hội mang tính trung và dài hạn, ưu tiên những doanh nghiệp có triển vọng kinh doanh tích cực, nền tảng cơ bản vững chắc và định giá hấp dẫn", ông Ngô Thế Hiển, Phó giám đốc Trung tâm phân tích của SHS nhấn mạnh. 

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