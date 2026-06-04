Giá vàng trượt dốc vì mối lo lãi suất tăng, SPDR Gold Trust bán mạnh

Giá vàng thế giới giảm khá mạnh trong phiên giao dịch ngày thứ Tư (3/6), khi mối lo lạm phát do giá năng lượng tăng cao - một hệ quả của cuộc chiến tranh ở Vùng Vịnh - dẫn tới kỳ vọng lãi suất cao hơn lâu hơn...

Quỹ SPDR Gold Trust duy trì xu hướng bán ròng khi triển vọng ngắn hạn của giá vàng bị đánh giá là bấp bênh.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay tại thị trường New York còn 4.435,7 USD/oz, giảm 53,4 USD/oz so với mức chốt của phiên ngày hôm trước, tương đương giảm gần 1,2% - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco.

Giá bạc giao ngay còn 72,78 USD/oz, giảm 2,47 USD/oz so với chốt phiên trước, tương đương giảm 3,3%.

Trên sàn giao dịch hàng hóa tương lai COMEX, giá vàng giao sau giảm 1,2%, đóng cửa ở mức 4.466,9 USD/oz.

Giới phân tích nhận định rằng với cuộc chiến giữa Mỹ và Iran còn chưa kết thúc và eo biển Hormuz còn đóng cửa, giá dầu sẽ còn duy trì ở mức cao, làm gia tăng áp lực lạm phát toàn cầu, đặt ra khả năng các ngân hàng trung ương tăng lãi suất, từ đó tạo ra một môi trường không có lợi cho giá vàng - một tài sản không mang lãi suất.

Đây là “công thức” gây áp lực giảm lên giá vàng kể từ khi cuộc chiến tranh giữa Mỹ và Iran nổ ra vào cuối tháng 2, khiến kim loại quý không thể phát huy tốt vai trò kênh đầu tư an toàn.

Mỗi khi căng thẳng ở Vùng Vịnh nóng lên hay đàm phán hòa bình giữa Mỹ và Iran rơi vào bế tắc, giá dầu lại tăng, và sức ép mất giá lại đè nặng lên vàng. Phiên ngày thứ Tư là một phiên giao dịch như vậy.

Trong lúc tiến trình đàm phán gần như không có tiến triển gì, lực lượng Iran đã mở các cuộc tấn công nhằm vào Kuwait, khiến sân bay của nước này hư hại và hàng chục người bị thương. Cùng với đó, lực lượng của Mỹ thực hiện các cuộc tấn công gần eo biển Hormuz.

Trong một cuộc trao đổi với tờ New York Post vào cùng ngày, Tổng thống Donald Trump nói rằng Iran đã nhất trí không sở hữu vũ khí hạt nhân nhưng ông cho rằng Tehran vẫn có thể “thay đổi suy nghĩ”. “Họ đã nhất trí rằng họ sẽ không sở hữu vũ khí hạt nhân. Họ vẫn có thể thay đổi suy nghĩ, nhưng đó là một trong những điểm họ đã nhất trí. Đó là một việc quan trọng”, ông Trump nói.

Bộ Ngoại giao Iran từ chối bình luận về tuyên bố trên của ông Trump, nhưng một quan chức chính phủ nước này nói với hãng tin CNBC rằng những gì ông Trump nói là “không đúng sự thật”.

Trong một cuộc trả lời phỏng vấn CNBC, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu nói nước này và Mỹ sẵn sàng tấn công Iran nếu cần thiết.

Giá dầu thô Brent giao sau tại London tăng gần 2%, đóng cửa ở mức 97,81 USD/thùng. Giá dầu WTI giao sau tại New York tăng hơn 2%, chốt ở mức 96,02 USD/thùng.

“Diễn biến giá vàng đang bị chi phối chủ yếu bởi căng thẳng giữa Mỹ và Iran. Khi xung đột nóng lên, giá năng lượng tăng làm gia tăng kỳ vọng lạm phát. Điều này có thể dẫn tới lãi suất cao hơn, khiến đồng USD mạnh lên và gia tăng áp lực mất giá đối với vàng”, ông David Meger - trưởng bộ phận giao dịch kim loại quý của công ty High Ridge Futures - nhận định với hãng tin Reuters.

Đồng USD duy trì xu hướng tăng trong phiên này, với chỉ số Dollar Index tăng 0,3%, chốt ở mức 99,53 điểm.

Quỹ ETF vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust bán ròng 1,1 tấn vàng trong phiên ngày thứ Tư, giảm khối lượng nắm giữ còn 1.026,9 tấn vàng. Quỹ đã liên tục bán ròng vàng từ đầu tuần đến nay.

Diễn biến giá vàng thế giới 6 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Phát biểu trong ngày thứ Tư, Chủ tịch chi nhánh New York của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), ông John Williams, nhắc lại quan điểm rằng ngân hàng trung ương Mỹ chưa cần phải thay đổi đường đi của lãi suất trong ngắn hạn. Tuy nhiên, Chủ tịch Fed chi nhánh Cleveland, bà Beth Hammack, lại cho rằng Fed cần tăng lãi suất sớm nếu sức ép lạm phát tiếp tục gia tăng.

Tâm điểm chú ý của giới đầu tư trong thời gian còn lại của tuần này hướng tới báo cáo việc làm phi nông nghiệp tháng 5 của Mỹ, theo dự kiến sẽ được Bộ Lao động Mỹ công bố vào ngày thứ Sáu. Báo cáo việc làm khu vực tư nhân do công ty dịch vụ tuyển dụng ADP công bố ngày thứ Tư cho thấy số lượng việc làm mới của tháng 5 nhiều hơn so với dự báo.

Một thị trường việc làm duy trì vững vàng và ổn định có thể tạo điều kiện cho Fed tăng lãi suất để ứng phó với rủi ro lạm phát, do đó không có lợi cho giá vàng.

Đầu giờ phiên châu Á sáng nay (4/6), giá vàng và giá bạc đồng loạt tăng.

Lúc 7h20 theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tăng gần 0,5%, giao dịch gần mức 4.458 USD/oz. Giá bạc giao ngay tăng 0,7%, giao dịch ở mức 73,4 USD/oz - theo Kitco.

Mức giá trên của vàng giao ngay tương đương khoảng 141,8 triệu đồng/lượng nếu được quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, giảm 0,2 triệu đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.092 đồng (mua vào) và 26.402 đồng (bán ra), tăng 4 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng qua.