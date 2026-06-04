Hà Nội "thúc" tiến độ các dự án cầu trọng điểm vượt sông Hồng và sông Đuống

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường yêu cầu các sở, ngành địa phương và đơn vị liên quan đốc thúc tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công 9 dự án cầu vượt sông Hồng và sông Đuống....

Ngày 3/6, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Bùi Duy Cường đã chủ trì cuộc họp với các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan nhằm rà soát tiến độ chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng đối với 9 dự án cầu vượt sông Hồng và sông Đuống.

Báo cáo tại cuộc họp, ông Đặng Xuân Huấn, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố Hà Nội, cho biết nhiều dự án đang được triển khai tích cực, bám sát tiến độ đề ra.

Trong đó, dự án cầu Tứ Liên - một trong những công trình giao thông trọng điểm của Thủ đô, đã hoàn thành hơn 96% khối lượng giải phóng mặt bằng. Công tác thi công cầu chính, các nút giao và cầu vượt sông Đuống đang được đẩy mạnh, hướng tới mục tiêu hoàn thành trước thềm Hội nghị APEC 2027.

Đối với cầu Ngọc Hồi, công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn Hà Nội đã hoàn tất 100%, các hạng mục cầu chính và cầu dẫn đang được triển khai đồng bộ. Tại dự án cầu Trần Hưng Đạo, hơn 82% mặt bằng đã được bàn giao; các hạng mục trọng yếu như cọc khoan nhồi, bệ trụ và thân trụ đang được tăng tốc thi công.

Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội Bùi Duy Cường, phát biểu tại cuộc họp. (Ảnh:UBND TP.Hà Nội)

Các dự án cầu Thượng Cát, Vân Phúc, Hồng Hà và Mễ Sở cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Nhiều hạng mục quan trọng đã vượt cao trình an toàn trong mùa mưa lũ, tạo điều kiện thuận lợi cho các bước triển khai tiếp theo. Riêng hai cầu Hồng Hà và Mễ Sở thuộc Dự án đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội được xác định sẽ hoàn thành thông xe kỹ thuật vào tháng 7/2027.

Bên cạnh các công trình đang triển khai, thành phố đang đẩy nhanh công tác chuẩn bị đầu tư đối với cầu Giang Biên theo phương thức PPP (đối tác công - tư) và cầu Lệ Chi trên tuyến kết nối sân bay Gia Bình với Hà Nội. Theo ông Lê Trung Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội, đây đều là những dự án có vai trò quan trọng trong tăng cường liên kết vùng, giảm tải cho hệ thống cầu hiện hữu và mở rộng động lực phát triển khu vực phía Bắc sông Hồng.

- 7 dự án cầu vượt sông Hồng bao gồm: Dự án cầu Tứ Liên, Dự án cầu Ngọc Hồi, Dự án cầu Trần Hưng Đạo, Dự án cầu Thượng Cát, Dự án cầu Vân Phúc, Dự án cầu Hồng Hà, Dự án Cầu Mễ Sở. - 2 dự án cầu vượt sông Đuống bao gồm: Dự án cầu Giang Biên và Dự án cầu Lệ Chi.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Bùi Duy Cường nhấn mạnh đây đều là những dự án giao thông trọng điểm có ý nghĩa đặc biệt đối với phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và mở rộng không gian phát triển của Thủ đô. Do đó, các đơn vị liên quan cần tập trung cao độ, phối hợp chặt chẽ để tháo gỡ khó khăn, bảo đảm hoàn thành các mục tiêu đã đề ra.

Mặc dù đạt nhiều kết quả khả quan, các dự án vẫn đối mặt với không ít thách thức như giải phóng mặt bằng, di dời hạ tầng kỹ thuật ngầm nổi, thi công trong điều kiện mùa mưa lũ, xử lý nền địa chất phức tạp và một số vướng mắc liên quan đến đất quốc phòng.

Theo lãnh đạo thành phố, các cơ chế, chính sách cơ bản đã được tháo gỡ. Vì vậy, các địa phương phải tập trung đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng theo đúng cam kết, bảo đảm bàn giao đầy đủ cho chủ đầu tư và nhà thầu, không để tiến độ dự án bị ảnh hưởng bởi mặt bằng.

Thành phố yêu cầu hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng, di dời toàn bộ công trình ngầm nổi và xử lý dứt điểm các tồn tại phát sinh chậm nhất trước ngày 30/6/2026.

Riêng dự án cầu Trần Hưng Đạo, các thủ tục liên quan đến đất quốc phòng phải được hoàn tất trong tháng 6/2026 để kịp bàn giao mặt bằng phục vụ thi công.

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng giao các sở, ngành chủ động phối hợp giải quyết kịp thời các vấn đề về cấp phép thi công, phân luồng giao thông, di dời hạ tầng kỹ thuật, điều chỉnh thiết kế và bố trí nguồn vốn nhằm bảo đảm các dự án được triển khai thông suốt, tiết kiệm chi phí và đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Đồng thời, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông Thành phố Hà Nội được giao xây dựng các đường găng tiến độ đối với các dự án cầu vượt sông Hồng. Sở Xây dựng Hà Nội chịu trách nhiệm thẩm định, thống nhất và báo cáo thành phố làm cơ sở triển khai, đồng thời tổ chức theo dõi, kiểm đếm tiến độ hàng tuần đối với từng hạng mục công việc.

Đối với hai dự án cầu Giang Biên và Lệ Chi, thành phố yêu cầu các nhà đầu tư sớm hoàn thiện hồ sơ để báo cáo chính thức với UBND TP. Hà Nội.