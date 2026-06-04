Định hình hệ sản phẩm cốt lõi cho hai trung tâm tài chính quốc tế
Hồng Hà - Chuyên gia độc lập
04/06/2026, 11:38
Trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu và nội địa đang đứng trước sự dịch chuyển cấu trúc sâu sắc, yêu cầu kiến tạo các sản phẩm tài chính đột phá cho hai Trung tâm Tài chính Quốc tế (IFC) tại TP.HCM và Đà Nẵng đã trở thành mệnh lệnh cấp bách nhằm thu hút dòng vốn dài hạn, tạo ra giải pháp khơi thông các điểm nghẽn mang tầm quốc gia và nâng tầm vị thế nền tài chính nội địa.
Với vai trò
là “đặc khu thể chế số” toàn diện, lợi thế của 2 IFC nằm ở không gian thử nghiệm
chính sách (Sandbox), năng lực làm chủ công nghệ dữ liệu phi tập trung và trục
liên thông trực tiếp với dòng vốn toàn cầu thông qua các định chế như Nasdaq. Chính
sự kết hợp sâu sắc giữa hạ tầng công nghệ và dòng chảy tài chính quốc tế này
cho phép các nhà kiến trúc tài chính vượt qua các ma sát hành chính, giải quyết
những điểm nghẽn hành chính - pháp lý kinh niên mà môi trường quản trị truyền
thống bên ngoài khó có thể khắc phục trong một sớm một chiều.
Bước chuyển tư duy: Đi sau
nhưng phục vụ thiết thực yêu cầu của đất nước
Hiện nay, các
chỉ đạo quyết liệt từ Chính phủ đã phát đi những tín hiệu mạnh mẽ về một cuộc cải
cách thể chế kinh tế. Chiều ngày 2/6/2026, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã
chủ trì cuộc họp triển khai IFC, giao nhiệm vụ cho các Bộ, ngành phối hợp với
các cơ quan chuyên trách khẩn trương thiết kế danh mục sản phẩm chủ lực cho hai
IFC tại TP. HCM và Đà Nẵng.
Nhìn ra thế giới,
bài học về cuộc khủng hoảng thừa công suất và sự đổ vỡ của bong bóng quang điện
tại Trung Quốc là hồi chuông cảnh tỉnh cho các quốc gia đi sau. Khủng hoảng
không đến từ sự sụt giảm nhu cầu của thị trường, mà phát sinh từ sự lệch pha
nghiêm trọng giữa năng lực sản xuất với hạ tầng hấp thụ vĩ mô. Việt Nam là thị
trường đi sau, nếu chỉ rập khuôn các sản phẩm tài chính truyền thống vốn đã bão
hòa tại Singapore hay Hong Kong, chúng ta không chỉ tự đẩy mình vào thế yếu
trong cạnh tranh mà còn đối mặt với rủi ro tích tụ bong bóng tài sản. Do đó, tư
duy kỹ trị mới đòi hỏi thiết kế một hệ sản phẩm tài chính chủ lực dựa trên quy
luật kinh tế thị trường, vừa giải quyết các điểm nghẽn vĩ mô của đất nước và địa
phương, vừa tạo ra một con đường cho dòng vốn đầu tư dài hạn chảy vào các lợi
ích mang tính bền vững và bao trùm thay vì các bong bóng đầu cơ tài sản, vừa
dung hòa và kích hoạt được hệ sinh thái của các thành viên sáng lập tại hai
trung tâm.
IFC TP.HCM:
Trung tâm tài chính doanh nghiệp vĩ mô và tài sản xanh
Với sự tham
gia đóng góp của liên minh 07 thành viên sáng lập bao gồm Tập đoàn Sovico,
VinaCapital, Nasdaq, cùng 03 định chế ngân hàng thương mại lớn (MB, TPBank,
SHB) và Sơn Kim Capital, IFC TP.HCM (VIFC-HCMC) đang sở hữu một bệ phóng lý tưởng
để triển khai các kiến trúc vốn phức hợp, kết hợp hoàn hảo giữa nguồn lực tài
chính - công nghệ và hạ tầng tài sản cơ sở để tạo ra các sản phẩm lõi mang tính
đột phá.
Thứ nhất,
Trái phiếu số công trình, hạ tầng Xanh và NOXH/nhà cho thuê liên thông quốc tế
(Digital Project & Sustainability Bonds). Đây là hệ sản phẩm
tài chính then chốt nhằm khơi thông và dẫn dắt tổng lực dòng vốn dài hạn của
các định chế quốc tế vào các siêu dự án hạ tầng chiến lược và các chương trình NOXH/nhà
cho thuê trọng điểm của Thành phố, giúp giải quyết bài toán vốn đang đè nặng
lên ngân sách. VIFC-HCMC nên đề xuất mô hình phát hành Trái phiếu số (Digital
Bond) với chủ thể phát hành là Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước TP.HCM (HFIC) hoặc
các Tổng công ty nhà nước được ủy quyền triển khai dự án.
Các loại trái
phiếu này hoàn toàn không phụ thuộc vào ngân sách nhà nước để chi trả. Toàn bộ
nghĩa vụ nợ gốc và tiền lãi sẽ được bảo đảm bằng nguồn thu nội địa: đối với Trái
phiếu công trình và hạ tầng Xanh là nguồn thu phí vận hành tương lai của chính
dự án, quyền khai thác thương mại - dịch vụ hoặc nguồn thu từ đấu giá đất; đối
với Trái phiếu NOXH/nhà ở cho thuê là nguồn thu từ việc bán nhà hoặc tiền thuê
nhà định kỳ của người dân. Một phần nguồn thu VND này sau đó được khối ngân
hàng thương mại thành viên hỗ trợ hoán đổi (Swap) ra đồng USD thông qua các
công cụ phái sinh tiền tệ cố định tỷ giá để giảm thiểu rủi ro tỷ giá đối với
dòng tiền trả gốc, lãi cho lượng trái phiếu phát hành bằng USD đã bán cho nhà đầu
tư quốc tế thông qua trục liên thông Nasdaq.
Tầng 1 - Phát
hành riêng lẻ và tạo thanh khoản mồi bằng VND (Private Placement): Chủ thể dự
án triển khai phát hành Trái phiếu số định danh bằng đồng VND dưới hình thức
phát hành riêng lẻ trực tiếp trên hệ thống công nghệ của IFC. Các quỹ đầu tư quốc
tế và định chế tài chính lớn tại IFC đóng vai trò là nhà đầu tư mồi, cam kết đặt
mua trước các lô lớn để bao tiêu từ 60 - 70% giá trị đợt phát hành. Hệ thống
công nghệ của IFC phối hợp cùng khối ngân hàng thương mại sáng lập sẽ cung cấp
cơ chế kết hối số tự động ngay trên hệ thống, giúp đơn giản hóa toàn bộ thủ tục
chuyển đổi ngoại tệ của khối ngoại và giải ngân nguồn vốn VND trực tiếp cho dự
án, không làm phát sinh áp lực lên ngân sách.
Tầng 2 - Phân
phối đại chúng quốc tế qua trục liên thông VIFC - Nasdaq: Phần khối lượng trái
phiếu còn lại sẽ được niêm yết bằng USD trên bảng kỹ thuật số chuyên biệt của
VIFC-HCMC. Thông qua cơ chế liên thông công nghệ trực tiếp với sàn Nasdaq, dòng
trái phiếu số này sẽ được hiển thị song song và nhà đầu tư nước ngoài có thể đặt
lệnh, giao dịch bằng USD thông qua hạ tầng Nasdaq. Hệ thống của Nasdaq sẽ tự động
khớp lệnh đối ứng với tài sản gốc tại bảng kỹ thuật số VIFC-HCMC, bảo đảm tính
thanh khoản xuyên biên giới theo thời gian thực và tuân thủ các bộ lọc an ninh
tiền tệ nội địa.
Về cơ chế ưu đãi đặc quyền, các dòng trái phiếu số liên thông quốc tế phát hành
trong không gian Sandbox của IFC cần được áp dụng mức thuế suất bằng 0% đối với
thuế nhà thầu nước ngoài, thuế đánh trên thu nhập từ cổ tức và lãi vốn nhằm tạo
sức hấp dẫn thực tế đối với khối ngoại. Nhà đầu tư nước ngoài được bảo đảm quyền
chuyển đổi ngoại tệ và luân chuyển dòng vốn, lợi tức bằng USD về nước một cách
thông thoáng, giảm các ma sát hành thông qua hệ thống giám sát số tự động theo
thời gian thực (Real-time RegTech), tích hợp các bộ lọc phòng chống rửa tiền
(AML) và định danh điện tử (eKYC) tự động trên nền tảng Blockchain tại IFC.
Thứ hai,
sàn gọi vốn và Token hóa tài sản trí tuệ doanh nghiệp liên thông quốc tế.
Một trong những nút thắt lớn nhất của nền kinh tế hiện nay là việc thực thi Luật
Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs). Các doanh nghiệp công nghệ, khởi nghiệp
sáng tạo đang nắm giữ nhiều tài sản trí tuệ (IP), bằng sáng chế rất giá trị
nhưng rất khó khăn khi tiếp cận vốn do vướng quy trình định giá tài sản vô hình
và các e ngại đặc thù của hệ thống ngân hàng đối với tài sản đảm bảo.
VIFC-HCMC sẽ
giải quyết điểm nghẽn này thông qua mã hóa các tài sản trí tuệ (bằng sáng chế,
bản quyền phần mềm) thành các IP Tokens dựa trên nền tảng Blockchain. Toàn bộ hồ
sơ pháp lý, lịch sử chứng nhận và dòng doanh thu dự kiến của sáng chế được đưa
vào Hợp đồng thông minh (Smart Contract), đảm bảo tính minh bạch và không thể sửa
đổi. Các IP Tokens này sau khi đóng gói sẽ được niêm yết trực tiếp trên một
phân bảng kỹ thuật số chuyên biệt tại VIFC-HCMC, sử dụng hạ tầng công nghệ kết
nối tài sản số và hệ thống khớp lệnh xuyên biên giới của sàn Nasdaq. Thông qua
kết nối trực tiếp này, các quỹ đầu tư hiểm quốc tế có thể dễ dàng tiếp cận
và đặt lệnh mua các IP Tokens của SMEs Việt Nam. Khối quản lý quỹ sẽ đóng vai
trò nhà đầu tư mồi bảo chứng thanh khoản tại sàn nội địa, trong khi liên minh 03
ngân hàng thương mại đóng vai trò định chế lưu ký tài sản gốc và cấp hạn mức
tín dụng lưu động đối ứng dựa trên thị giá Token theo thời gian thực.
Thứ ba,
sàn giao dịch nông sản và chứng chỉ Carbon mã hóa toàn cầu. Mỗi năm,
hàng chục tỷ USD nông sản xuất khẩu chủ lực của Việt Nam (cà phê, gạo, hồ tiêu)
đang phải chịu sự định giá phụ thuộc vào các sàn giao dịch trung gian ở nước
ngoài. Thông qua mối quan hệ chiến lược với Nasdaq, VIFC - HCMC cần thiết lập
sàn giao dịch hàng hóa nông sản và chứng chỉ Carbon mã hóa. Sự kết hợp giữa
công nghệ khớp lệnh lõi quốc tế, năng lực lưu ký thanh toán bù trừ của khối
ngân hàng thương mại sáng lập, cùng mạng lưới vận tải, logistics sẵn có của các
tập đoàn đa ngành trong liên minh sẽ cho phép Việt Nam tự chủ định giá nông sản
quốc gia. Doanh nghiệp và nông dân có thể tiếp cận mức giá minh bạch, giao dịch
trực tiếp bằng chứng chỉ số, giảm thiểu tối đa chi phí ma sát tài chính trung
gian, giữ lại giá trị gia tăng cao nhất cho chuỗi nông sản nội địa.
Đà Nẵng: Đặc
khu công nghệ tài chính và ngân hàng số hải ngoại
Nếu như TP.HCM
đại diện cho chiều sâu của thị trường vốn doanh nghiệp, thì danh mục 12 thành
viên chính thức của VIFC Đà Nẵng mang tính chất công nghệ tài chính (Fintech)
cao. Từ đó, có thể đề xuất một số ý tưởng về hệ sản phẩm lõi cho VIFC Đà Nẵng
như sau:
Thứ nhất,
Trái phiếu số chuỗi hạ tầng Logistics miền Trung liên thông quốc tế. Sản
phẩm này áp dụng cấu trúc hai tầng (phân phối riêng lẻ cho định chế tài chính tại
Tầng 1 và phân phối bán lẻ trực tiếp trên Sàn giao dịch Tài sản số Quốc tế của
IFC Đà Nẵng tại Tầng 2) tương tự với mô hình Trái phiếu số của VIFC-HCMC. Nghĩa
vụ trả nợ gốc và của trái phiếu được lấy từ nguồn thu phí dịch vụ cảng biển,
phí lưu kho và dịch vụ vận tải tương lai của các chuỗi logistics miền Trung đưa
vào thí điểm.
Thứ hai,
định chế ngân hàng số hải ngoại chuyên biệt. Để tận dụng tối đa cơ chế
đặc thù theo Nghị quyết 259/2025/QH15, Đà Nẵng cần xem xét đề xuất sản phẩm ngân hàng số hải ngoại,
nhằm bứt phá năng lực cạnh tranh với các trung tâm tài chính khu vực như
Singapore và Hong Kong.
Bằng việc cấp
phép cho mô hình tài khoản hải ngoại phi cư trú hoạt động trong môi trường thuế
suất bằng 0% và tự do luân chuyển vốn, sản phẩm này cho phép khối ngân hàng
thương mại nhà nước phối hợp cùng các tập đoàn tài chính số trực tiếp cung ứng
các dịch vụ thanh toán theo thời gian thực và hạ tầng phái sinh phòng vệ tỷ giá
chuyên biệt. Đây là đường ống tài chính cốt lõi khơi thông dòng vốn xuyên biên
giới, giảm từ 1,5% - 2% chi phí ma sát hành chính cho hoạt động ngoại thương của
các tập đoàn FDI dọc Hành lang kinh tế Đông - Tây.
Điểm đột phá của mô hình này là việc dùng hạ tầng công nghệ số thay thế cho thủ
tục kiểm soát hành chính bằng giấy tờ. Toàn bộ quy trình định danh điện tử
(eKYC) xuyên biên giới, rà soát tuân thủ chống rửa tiền (AML) và giám sát giao
dịch bất thường sẽ được tự động hóa hoàn toàn dựa trên công nghệ phi tập trung
và trí tuệ nhân tạo (AI) do liên minh công nghệ - công ty luật chuyên trách của
IFC vận hành. Mô hình quản trị thông minh này có thể giúp VIFC Đà Nẵng cắt giảm
tới 60% chi phí vận hành so với mô hình truyền thống, thiết lập hành lang an
toàn để thu hút dòng vốn ngoại mà không gây rủi ro đến sự ổn định chính sách tiền
tệ nội địa.
Bằng việc thiết
kế danh mục sản phẩm cốt lõi liên thông chặt chẽ với thế mạnh của các thành
viên sáng lập, nhằm vận dụng tối đa đặc thù thể chế và công nghệ của IFC để giải
quyết những nhiệm vụ thiết thực của đất nước và địa phương, chúng ta sẽ chuyển
dịch mô hình vận hành của hai IFC thành mô hình mẫu mang tầm quốc gia. Hệ sản
phẩm đột phá cốt lõi chính là điểm giao thoa chiến lược, giải quyết đồng thời
áp lực điều hành vĩ mô của Chính phủ, khát vọng bứt phá thể chế của địa phương,
cùng với mong muốn cống hiến và lợi ích kinh tế của khối thành viên tham gia.
Đó chính là bệ phóng đưa thị trường tài chính Việt Nam vượt qua những cơn sóng
vĩ mô khắc nghiệt toàn cầu phía trước, đóng góp thiết thực cho mục tiêu phát
triển nhanh và bền vững trong kỷ nguyên mới.
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