TP. Hồ Chí Minh là một trong những cầu nối quan trọng trong thúc đẩy hợp tác với Italia

Quan hệ Việt Nam - Italia tiếp tục phát triển tích cực sau hơn nửa thế kỷ thiết lập quan hệ ngoại giao và hơn một thập niên nâng cấp lên Đối tác chiến lược. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh được đánh giá là một trong những cầu nối quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác kinh tế, đầu tư, văn hóa và giáo dục giữa hai bên...

Tối 2/6, Tổng Lãnh sự quán Italia tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Italia (2/6/1946 - 2/6/2026).

Tham dự sự kiện có Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy, Tổng Lãnh sự Italia tại TP. Hồ Chí Minh, bà Alessandra Tognonato; cùng đại diện cán bộ, nhân viên Tổng Lãnh sự quán Italia và cộng đồng người Italia đang sinh sống, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh.

CẦU NỐI QUAN TRỌNG TRONG THÚC ĐẨY HỢP TÁC SONG PHƯƠNG

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND Thành phố Trần Văn Bảy nhấn mạnh, đối với Việt Nam, sau hơn nửa thế kỷ kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao năm 1973 và hơn 10 năm kể từ khi nâng cấp khuôn khổ quan hệ lên Đối tác chiến lược năm 2013, quan hệ Việt Nam - Italia đang ở trong giai đoạn phát triển hết sức tốt đẹp, ngày càng phong phú, thực chất và hiệu quả.

Là một trong những trung tâm kinh tế lớn và năng động của Việt Nam, đồng thời là cửa ngõ giao lưu quốc tế của cả nước, TP. Hồ Chí Minh từ lâu đã đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các hoạt động hợp tác giữa Việt Nam và Italia.

Năm 2025, kim ngạch thương mại giữa TP. Hồ Chí Minh và Italia đạt hơn 800 triệu USD. Italia hiện có 92 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại TP. Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư đạt 279 triệu USD.

Theo ông Trần Văn Bảy, sau khi thực hiện hợp nhất hành chính với tỉnh Bình Dương và tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, không gian phát triển và hợp tác quốc tế của TP. Hồ Chí Minh tiếp tục được mở rộng, tạo thêm nhiều cơ hội thúc đẩy quan hệ với các đối tác Italia.

Trong bối cảnh đó, dư địa hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và Italia được đánh giá còn rất lớn, đặc biệt trong các lĩnh vực mà Thành phố có nhu cầu phát triển và Italia có nhiều thế mạnh như tài chính, công nghiệp xanh, năng lượng tái tạo, logistics, đổi mới sáng tạo và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Bên cạnh hợp tác kinh tế, TP. Hồ Chí Minh cũng mong muốn tăng cường giao lưu nhân dân thông qua việc mở rộng giảng dạy tiếng Italia, thúc đẩy trao đổi sinh viên, giảng viên và chuyên gia giữa hai bên. Đồng thời, các hoạt động giao lưu văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực, thời trang, thể thao và du lịch cũng được kỳ vọng tiếp tục được đẩy mạnh trong thời gian tới.

MỞ RỘNG HỢP TÁC ĐỊA PHƯƠNG, THÚC ĐÂY KẾT NỐI

Ông Trần Văn Bảy nhấn mạnh bên cạnh các mối quan hệ hợp tác đã được thiết lập với thành phố Torino, vùng Emilia-Romagna và vùng Veneto, TP. Hồ Chí Minh hiện đang tích cực thúc đẩy hợp tác với thành phố Milan trong lĩnh vực quản lý nước thải và chống ngập đô thị.

“Một dấu mốc đáng chú ý trong quan hệ hợp tác giữa TP. Hồ Chí Minh và Italia là việc Thành phố trở thành địa phương đầu tiên của Việt Nam đăng cai tổ chức Diễn đàn Đối thoại cấp cao về Quan hệ kinh tế ASEAN - Italia lần thứ 9 vào tháng 11/2025”, ông Bảy cho biết.

Diễn đàn được đánh giá là không gian kết nối giữa các nhà nghiên cứu, doanh nghiệp và nhà hoạch định chính sách, tạo điều kiện trao đổi về các cơ hội hợp tác giữa Italia và ASEAN, trong đó có Việt Nam, trên các lĩnh vực chiến lược như kinh tế xanh, kinh tế số, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh khẳng định chính quyền Thành phố sẽ tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để Tổng Lãnh sự quán Italia cũng như cộng đồng doanh nghiệp Italia hoạt động hiệu quả, đóng góp tích cực vào việc củng cố quan hệ giữa TP. Hồ Chí Minh với Italia cũng như quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Italia.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Trần Văn Bảy trao đổi với Tổng Lãnh sự Italia tại TP.Hồ Chí Minh Alessandra Tognonato - Ảnh: Cổng thông tin điện tử TP. Hồ Chí Minh

Tại buổi lễ, Tổng Lãnh sự Italia tại TP. Hồ Chí Minh, bà Alessandra Tognonato cho biết hiện có khoảng 870 công dân Italia đang sinh sống và làm việc tại TP. Hồ Chí Minh, chiếm khoảng hai phần ba tổng số người Italia tại Việt Nam. Bên cạnh đó, hơn 100 doanh nghiệp Italia đang hoạt động trên địa bàn Thành phố.

Theo bà Alessandra Tognonato, trong chuyến thăm Italia gần đây và cuộc gặp Tổng thống Italia Sergio Mattarella, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực trọng tâm như khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và giáo dục - đào tạo.

Bộ trưởng Ngoại giao Italia Antonio Tajani cũng đã xác định Việt Nam là thị trường tiềm năng tốt cho các mặt hàng xuất khẩu của Italia và công nhận Việt Nam là đối tác chiến lược cho hợp tác cùng có lợi trong các lĩnh vực triển vọng nhất.

Trên nền tảng đó, Tổng Lãnh sự quán Italia đang nỗ lực nhằm mang ngày càng nhiều hơn hình ảnh Italia đến TP. Hồ Chí Minh - trung tâm kinh tế và tài chính của Việt Nam.

Tổng Lãnh sự Italia bày tỏ tin tưởng rằng cùng với sự phát triển của quan hệ Đối tác chiến lược Italia - Việt Nam, hợp tác giữa Italia và TP. Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục được mở rộng cả về chiều rộng lẫn chiều sâu, hướng tới những mục tiêu hợp tác mang tính chiến lược trong tương lai.