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Bộ Tài chính chưa chốt đánh thuế thu nhập chuyển nhượng vàng miếng

Lan Anh

04/06/2026, 07:54

Bộ Tài chính chưa đưa ra quy định cụ thể về việc áp dụng thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng. Cơ quan này cho biết việc xem xét chính sách thuế chỉ có thể thực hiện khi khung pháp lý về quản lý thị trường vàng được hoàn thiện và các điều kiện triển khai đã sẵn sàng…

Bộ Tài chính chưa chốt đánh thuế thu nhập chuyển nhượng vàng miếng
Bộ Tài chính chưa chốt đánh thuế thu nhập chuyển nhượng vàng miếng

Một nội dung đáng chú ý trong Bản giải trình, tiếp thu dự án Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp tổ chức thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân là vấn đề thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vàng miếng.

Theo góp ý của Ngân hàng Nhà nước, cơ quan này đề nghị bổ sung quy định về việc áp dụng thuế thu nhập cá nhân đối với khoản thu từ giao dịch chuyển nhượng vàng miếng. Tuy nhiên, đề xuất này loại trừ trường hợp cá nhân mua bán vàng với mục đích tích lũy, tiết kiệm hoặc nắm giữ tài sản dài hạn, không nhằm mục tiêu kinh doanh.

Ngân hàng Nhà nước cho rằng việc nghiên cứu chính sách thuế đối với giao dịch vàng phù hợp với định hướng của Chính phủ về việc nâng cao tính minh bạch của thị trườngvàng, đồng thời hỗ trợ cơ quan quản lý trong việc giám sát và hạn chế tình trạng đầu cơ.

Bên cạnh đó, Luật Thuế thu nhập cá nhân số 109/2025/QH15 cũng đã quy định thu nhập từ hoạt động chuyển nhượng vàng miếng thuộc diện chịu thuế với mức thuế suất 0,1% tính trên giá trị giao dịch từng lần.

Tuy nhiên, dự thảo Nghị định hiện vẫn chưa có quy định cụ thể hướng dẫn việc triển khai thu thuế đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng.

(Góp ý của Ngân hàng Nhà nước)

Do đó, cơ quan này cho rằng việc sớm ban hành hướng dẫn chi tiết là cần thiết trong bối cảnh thị trường vàng trong nước diễn biến phức tạp, giá cả biến động và tiềm ẩn nguy cơ đầu cơ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và tăng tính minh bạch của thị trường, Ngân Hàng Nhà nước nêu rõ.

Ở góc độ địa phương, Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cho biết Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 đã xác định thu nhập từ chuyển nhượng vàng miếng là loại thu nhập khác thuộc diện chịu thuế. Tuy vậy, dự thảo Nghị định chưa làm rõ các nội dung quan trọng như ngưỡng giá trị áp thuế, mức thuế suất hay phương pháp tính thuế.

Do đó, địa phương kiến nghị cần có quy định hướng dẫn cụ thể hơn nhằm bảo đảm sự thống nhất trong thực thi, tránh gây khó khăn cho cả cơ quan quản lý thuế và người nộp thuế.

Phản hồi các ý kiến nêu trên, Bộ Tài chính cho biết Luật Thuế thu nhập cá nhân năm 2025 đã giao Chính phủ thẩm quyền quyết định ngưỡng giá trị vàng miếng chịu thuế, thời điểm áp dụng cũng như điều chỉnh thuế suất đối với hoạt động chuyển nhượng vàng miếng, gắn với lộ trình quản lý thị trường vàng.

Theo Bộ Tài chính, đây là cơ sở pháp lý để Chính phủ xem xét việc áp dụng chính sách thu thuế khi các điều kiện về quản lý thị trường và hạ tầng phục vụ công tác quản lý đã được hoàn thiện.

Bộ Tài chính cho biết hiện Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đang phối hợp với các bộ, ngành xây dựng đề án thành lập sàn giao dịch vàng để trình Chính phủ. Sau khi đề án được thông qua, các cơ quan chức năng sẽ có thêm căn cứ để hoàn thiện khung pháp lý điều chỉnh hoạt động của thị trường vàng.

"Chỉ khi hệ thống quy định quản lý thị trường vàng được xây dựng đầy đủ và phù hợp, việc xem xét áp dụng thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng vàng của cá nhân mới có cơ sở triển khai. Vì vậy, nội dung này chưa được quy định chi tiết trong dự thảo Nghị định hiện nay”, Bộ Tài chính nhấn mạnh.

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Bộ Tài Chính chuyển nhượng vàng miếng đề án sàn giao dịch vàng Luật Thuế thu nhập cá nhân 2025 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sàn giao dịch vàng tài chính thị trường vàng thuế thu nhập cá nhân

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