Cùng với tăng vốn để dẫn đầu, Techcombank làm gì để hệ sinh thái vươn tầm quốc tế?
Thu Hà
25/04/2026, 13:17
Ngày 25/4/2026, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank, HOSE: TCB) đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên 2026, đánh dấu một bước ngoặt lịch sử trên hành trình phát triển.
Đại hội không chỉ thông qua kế hoạch đưa Techcombank trở thành ngân hàng tư nhân có vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam mà còn khắc họa tầm nhìn chiến lược 5 năm tiếp theo. Tầm nhìn tạo nên hệ sinh thái tài chính toàn diện "hơn cả dịch vụ ngân hàng" và tiên phong ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), tạo bệ phóng vững chắc để đưa thương hiệu vươn tầm quốc tế.
VỊ THẾ DẪN ĐẦU TOÀN DIỆN VÀ HOÀN THIỆN
Năm 2025 khép lại hành trình chuyển đổi chiến lược 5 năm (2021 - 2025) bằng bức tranh tài chính vô cùng rực rỡ, minh chứng cho sức mạnh của một hệ sinh thái tài chính toàn diện đang ngày càng hoàn thiện.
Techcombank đã ghi nhận lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt mức kỷ lục 32,538 tỷ đồng, tăng 18.16% so với năm 2024 và vượt xa kế hoạch đề ra. Đi cùng với đó, tổng thu nhập hoạt động đạt 53.4 nghìn tỷ đồng và tổng tài sản vượt mốc 1.19 triệu tỷ đồng với mức tăng trưởng ấn tượng 21.82%. Chất lượng tài sản của ngân hàng tiếp tục được củng cố khi tỷ lệ nợ xấu giảm sâu xuống 1.13%, nằm trong nhóm thấp nhất thị trường, trong khi tỷ lệ bao phủ nợ xấu tăng vọt lên 127.9% và hệ số an toàn vốn duy trì lành mạnh ở mức 14.6%.
Sức mạnh của hệ sinh thái này tiếp tục bứt phá mạnh mẽ ngay trong quý đầu năm 2026 với mức lợi nhuận trước thuế cao nhất lịch sử đạt 8,900 tỷ đồng. Đặc biệt, thu nhập từ hoạt động dịch vụ bùng nổ 47% lên 3,600 tỷ đồng, cùng với mảng bảo hiểm nhân thọ tăng trưởng 103.4% chỉ sau 3 tháng triển khai toàn diện, chính là minh chứng sắc nét nhất cho sự "chín muồi" và hiệu quả vượt trội của các dịch vụ liên kết chéo trong hệ sinh thái Techcombank.
Thành công vươn tầm của Techcombank bắt nguồn từ chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm, thu hút sự tín nhiệm tuyệt đối từ 18 triệu khách hàng, trong đó có tới 2.7 triệu khách hàng mới gia nhập hệ sinh thái chỉ riêng trong năm 2025. Sức hút nội tại này giúp ngân hàng duy trì vị trí quán quân trên hàng loạt chỉ số trọng yếu, bao gồm tỷ lệ CASA cao nhất thị trường ở mức 40.4%.
Trong lĩnh vực quản lý gia sản, Techcombank khẳng định thế độc tôn với khối tài sản quản lý đạt 645 nghìn tỷ đồng cho phân khúc khách hàng cao cấp, tăng trưởng tới 86%.
Không dừng lại ở đó, ngân hàng còn thống lĩnh 27% thị phần thanh toán thẻ Visa toàn quốc, 16% giao dịch số NAPAS và 38% thị phần phát hành trái phiếu. Năng lực vận hành xuất sắc đã mang về cho Techcombank cú "hat-trick" giải thưởng danh giá "Ngân hàng tốt nhất Việt Nam" từ ba tổ chức uy tín toàn cầu là Euromoney, FinanceAsia và Global Finance trong 2 năm liên tiếp. Đồng thời, hồ sơ tài chính dẫn đầu ngành của ngân hàng liên tục được các tổ chức xếp hạng tín nhiệm quốc tế như S&P, Moody’s và Fitch Ratings đánh giá tích cực và nâng hạng tín nhiệm.
TẦM NHÌN 2026-2030: HỆ SINH THÁI ĐỘT PHÁ "HƠN CẢ DỊCH VỤ NGÂN HÀNG"
Tại Đại hội đồng cổ đông 2026, sự đồng thuận tuyệt đối của các cổ đông đối với toàn bộ tờ trình của Hội đồng Quản trị đã tạo ra xung lực to lớn. Đáng chú ý nhất là phương án chi trả cổ tức bằng tiền và kế hoạch tăng vốn thông qua trả cổ tức bằng tiền và cổ phiếu với tổng tỷ lệ 67%. Động thái này chính thức đưa Techcombank trở thành ngân hàng tư nhân có quy mô vốn điều lệ lớn nhất Việt Nam, cung cấp nguồn lực tài chính dồi dào để ngân hàng tiếp tục nuôi dưỡng, đẩy mạnh phát triển toàn diện các mảng kinh doanh cốt lõi.
Phòng ngừa những biến động phức tạp của chuỗi cung ứng và địa chính trị toàn cầu, Techcombank đã chủ động đệ trình hai kịch bản kinh doanh linh hoạt cho năm 2026 dựa trên hạn mức tín dụng 12%. Dù trong kịch bản biến động được giải quyết nhanh chóng với mục tiêu lợi nhuận 37,500 tỷ đồng hay kịch bản biến động kéo dài với lợi nhuận 35,000 tỷ đồng, ngân hàng luôn đặt mục tiêu tối ưu hóa bảng cân đối kế toán, kiểm soát chặt chẽ nợ xấu, qua đó đảm bảo hệ sinh thái phát triển an toàn, bền vững và bảo vệ tối đa quyền lợi của các nhà đầu tư.
Bước vào "kỷ nguyên tăng trưởng mới" của nền kinh tế với mục tiêu duy trì GDP hai chữ số của Chính phủ, Ban lãnh đạo Techcombank đã vạch ra định hướng chiến lược 5 năm nhằm nâng tầm hệ sinh thái vươn ra quốc tế, trong đó nhấn mạnh 3 trọng tâm chính năm 2026.
Đầu tiên, trọng tâm cốt lõi của năm 2026 là việc Techcombank định vị trở thành ngân hàng đầu tiên ứng dụng AI toàn diện. Công nghệ tiên tiến này sẽ là trái tim của hệ sinh thái, mang đến các trải nghiệm "siêu cá nhân hóa", tối ưu hóa năng suất làm việc của cán bộ nhân viên và đảm bảo các dịch vụ hoạt động xuyên suốt 24/7.
Hơn thế nữa, Techcombank không ngừng mở rộng hệ sinh thái vượt ra khỏi khuôn khổ ngân hàng truyền thống để cung cấp một vòng lặp giá trị khép kín, bao gồm thị trường vốn, quản lý gia sản và các nền tảng thanh toán thế hệ mới thúc đẩy giao dịch xuyên biên giới. Điểm nhấn mang tính đột phá là sự thắt chặt kết nối với các đối tác chiến lược trong những lĩnh vực thiết yếu như bất động sản, tiêu dùng và y tế. Thay vì chỉ đóng vai trò cung cấp vốn, Techcombank sẽ hiện diện sâu rộng trong mọi khía cạnh đời sống của khách hàng, tạo ra những giá trị bền vững và gia tăng mạnh mẽ thu nhập từ phí.
Cùng với cam kết phát triển bền vững ESG và định hướng kiến tạo các nền tảng tài sản số tiên tiến, hệ sinh thái toàn diện của Techcombank đang vững vàng rẽ sóng, sẵn sàng đồng hành cùng tiến trình hiện đại hóa của các Trung tâm Tài chính Quốc tế tại Việt Nam và tự tin vươn ra biển lớn.
