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OCB đồng hành cùng hộ kinh doanh thúc đẩy hành trình chuyển đổi mô hình lên doanh nghiệp

Thúy Quỳnh

05/06/2026, 08:00

Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa triển khai sản phẩm cấp tín dụng dành cho phân khúc doanh nghiệp siêu nhỏ (MSME), đồng thời hướng đến hỗ trợ nhóm khách hàng chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, giúp quá trình tiếp cận vốn trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn…

Sản phẩm mới của OCB mở ra giải pháp giúp hộ kinh doanh dễ dàng chuyển đổi theo xu thế kinh tế thị trường.
Sản phẩm mới của OCB mở ra giải pháp giúp hộ kinh doanh dễ dàng chuyển đổi theo xu thế kinh tế thị trường.

Theo đó, khách hàng có thể tiếp cận hạn mức tín dụng lên đến 15 tỷ đồng, qua đó hỗ trợ nguồn vốn cho nhiều nhu cầu thiết thực như: Bổ sung vốn lưu động, đầu tư tài sản cố định như mua sắm, xây dựng, sửa chữa nhà xưởng, máy móc, thiết bị… đáp ứng nhu cầu thực tế của khách hàng trong quá trình chuyển đổi và mở rộng hoạt động.

Đồng thời, phương thức trả nợ phù hợp với từng loại hình cho vay, đáp ứng cả nhu cầu vay ngắn hạn tối đa 12 tháng lẫn các khoản vay trung dài hạn với thời gian lên đến 240 tháng. Thông qua 3 hình thức: Cho vay, cấp hạn mức thấu chi và phát hành bảo lãnh với những ưu điểm trên, sản phẩm nhanh chóng trở thành đòn bẫy hiệu quả đưa hộ kinh doanh tăng tốc bền vững ngay từ những bước đầu tiên của hành trình chuyển đổi kinh doanh.

Chia sẻ về quá trình chuyển đổi, anh Hải, chủ một cơ sở sản xuất nội thất tại TP. Hồ Chí Minh, cho biết: “Khi còn là hộ kinh doanh nhỏ, việc xoay xở vốn đối với chúng tôi khá đơn giản. Nhưng khi đã quyết định phát triển lên mô hình doanh nghiệp, đó lại là một câu chuyện khác. Nhu cầu tài chính bỗng tăng vọt từ khâu nhập nguyên liệu số lượng lớn đến mở rộng nhà xưởng, đầu tư máy móc, áp lực về thời gian cũng rất lớn, trong khi việc tiếp cận các khoản vay quy mô lại là thử thách không nhỏ đối với một doanh nghiệp mới chuyển đổi như chúng tôi. May mắn là từ khi biết đến gói vay từ OCB, bài toán này đã được giải và chúng tôi có thêm nguồn lực để mạnh dạn bứt phá”.

Trong bối cảnh thị trường không ngừng mở rộng và xu hướng chuyển đổi từ hộ kinh doanh cá thể lên mô hình doanh nghiệp ngày càng rõ nét, các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ không chỉ đứng trước yêu cầu phải chuyên nghiệp hóa bộ máy vận hành, minh bạch hóa tài chính và nâng cao năng lực cạnh tranh mà còn phải giải quyết đồng thời nhiều bài toán cụ thể như: thiếu vốn, quản lý dòng tiền còn thủ công, thiếu công cụ theo dõi hiệu quả và áp lực chuẩn hóa quy trình.

Hiểu rõ nhu cầu đó, OCB còn mang đến giải pháp thanh toán toàn diện OCB Smart Merchant, giải pháp giúp doanh nghiệp tối ưu hóa việc thanh toán linh hoạt thông qua đa dạng hình thức như QR, POS, chuyển khoản, đảm bảo giao dịch luôn thuận tiện và nhanh chóng. Đặc biệt, tính năng quản lý dòng tiền theo thời gian thực giúp chủ doanh nghiệp dễ dàng theo dõi doanh thu – chi phí một cách minh bạch, rõ ràng, từ đó giảm thiểu tối đa sự phụ thuộc vào các quy trình thủ công rườm rà.

Sự kết hợp giữa “nguồn vốn” và “công cụ vận hành” giúp doanh nghiệp không chỉ có đủ tiềm lực tài chính để mở rộng, mà còn làm chủ được cách sử dụng dòng tiền một cách hiệu quả nhất. “Chúng tôi hiểu rằng, bước chuyển mình từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp là một hành trình đầy thách thức. Do đó, họ không chỉ cần vốn, mà cần một hệ sinh thái tài chính toàn diện. Chính vì vậy OCB mong muốn trở thành một đối tác tin cậy, đồng hành cùng khách hàng trong quá trình tiếp cận nguồn lực tín dụng dồi dào, cũng như tối ưu hóa năng lực vận hành để bứt phá và phát triển bền vững dài hạn”, đại diện lãnh đạo OCB chia sẻ.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng cao, việc sở hữu một “bệ phóng” tài chính đồng bộ từ nguồn vốn, công cụ quản lý đến giải pháp thanh toán chính là lợi thế giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian tăng trưởng. Với định hướng này, OCB không đơn thuần cung cấp sản phẩm tín dụng, mà đang từng bước xây dựng một hệ sinh thái hỗ trợ doanh nghiệp chuyển mình theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp và bền vững hơn.

Từ khóa:

ocb

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