Ngân hàng Nhà nước hút ròng gần 32.000 tỷ đồng, lượng tiền bơm qua OMO giảm mạnh từ đỉnh tháng 2
Kỳ Phong
05/06/2026, 10:55
Sau giai đoạn lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh đầu tháng, Ngân hàng Nhà nước đang thu hẹp dần lượng tiền bơm hỗ trợ qua kênh thị trường mở (OMO). Chỉ trong ba phiên gần nhất, cơ quan điều hành đã hút ròng gần 32.000 tỷ đồng, kéo quy mô OMO lưu hành giảm khoảng 29% so với mức đỉnh hồi tháng 2…
Ngày 4/6, lãi suất
bình quân liên ngân hàng bằng đồng Việt Nam giảm 0,2 điểm phần trăm (đpt) ở kỳ
hạn qua đêm, trong khi giữ nguyên tại các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với
phiên trước. Cụ thể, lãi suất giao dịch qua đêm ở mức 5,3%/năm; kỳ hạn 1 tuần
là 6,2%/năm; kỳ hạn 2 tuần là 6,5%/năm và kỳ hạn 1 tháng là 7,1%/năm.
Đối với đồng USD, lãi
suất bình quân liên ngân hàng đi ngang tại các kỳ hạn ngắn, đồng thời giảm 0,01
đpt ở kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng. Mức giao dịch tương ứng gồm: qua đêm 3,65%; kỳ
hạn 1 tuần 3,7%; kỳ hạn 2 tuần 3,74% và kỳ hạn 1 tháng 3,78%/năm.
Cùng ngày, Ngân hàng
Nhà nước chào thầu 1.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố tại các kỳ hạn 7 ngày, 35
ngày và 56 ngày với lãi suất 4,5%/năm; toàn bộ 3.000 tỷ đồng đều trúng thầu.
Trong phiên, có 13.000 tỷ đồng đáo hạn và Ngân hàng Nhà nước không phát hành
tín phiếu mới. Như vậy, cơ quan điều hành hút ròng 10.000 tỷ đồng khỏi thị trường,
đưa quy mô lưu hành trên kênh cầm cố xuống còn 319.939,55 tỷ đồng.
Đây là phiên hút ròng
thứ 3 liên tiếp của Ngân hàng Nhà nước kể từ sau khi lãi suất liên ngân hàng
tăng mạnh tại các kỳ hạn ngắn vào ngày 1/6 và cơ quan điều hành kích hoạt trở lại
nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ.
Trong
ba tuần đầu tháng 5, lãi suất liên ngân hàng qua đêm chủ yếu dao động quanh mức
5% - 6%, phản ánh trạng thái thanh khoản hệ thống nhìn chung ổn định. Đây cũng
là giai đoạn Ngân hàng Nhà nước có xu hướng thu hẹp quy mô hỗ trợ vốn qua kênh
thị trường mở, với mức hút ròng bình quân hơn 8.000 tỷ đồng mỗi phiên.
Đến
cuối tháng 5, lãi suất liên ngân hàng qua đêm tăng lên khoảng 7%, cao hơn khoảng
0,8 điểm phần trăm so với cuối tháng 4. Trong khi đó, các kỳ hạn từ 1 tuần đến
1 tháng đồng loạt tăng thêm khoảng 0,3 - 0,7 điểm phần trăm, dao động quanh
vùng 7,1% - 7,2%. Trái chiều với xu hướng chung, lãi suất kỳ hạn 6 tháng giảm
nhẹ khoảng 0,05 điểm phần trăm.
LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG CHỊU ÁP LỰC KHI TÍN DỤNG TĂNG NHANH HƠN HUY ĐỘNG
Diễn biến lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh trong những ngày đầu tháng 6 diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng tiếp tục vượt tốc độ huy động vốn.
Ở thị trường 1, mặt bằng lãi suất huy động nhìn chung chưa biến động lớn đến cuối tháng 5 do nền cao từ quý 1 và Ngân hàng Nhà nước thực hiện nhiều giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất. Khảo sát tại ngày 5/6 cho thấy lãi suất tiền gửi phổ biến dao động khoảng 4,5–4,75%/năm với kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng, khoảng 6 - 7%/năm ở nhóm kỳ hạn 6–12 tháng.
Trước diễn biến đó, Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh quy mô bơm vốn
trên kênh thị trường mở. Giá trị trúng thầu bình quân mỗi phiên đạt gần 25.900
tỷ đồng, cao gấp hơn 3 lần mức bình quân của ba tuần đầu
tháng 5. Dù vậy, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng vẫn neo ở vùng cao, nhất là tại
các kỳ hạn ngắn.
Tính
chung cả tháng 5, Ngân hàng Nhà nước chào thầu gần 250.500 tỷ đồng trên kênh thị
trường mở với các kỳ hạn từ 7 - 56 ngày, duy trì lãi suất ở mức 4,5%/năm, giảm
khoảng 28% so với tháng trước. Trong khi đó, lượng vốn đáo hạn đạt hơn 227.800
tỷ đồng, qua đó cơ quan điều hành bơm ròng gần 22.700 tỷ đồng trong tháng, dư nợ
lưu hành trên kênh thị trường mở duy trì trên 332.300 tỷ đồng.
Giới
phân tích cho rằng việc Ngân hàng Nhà nước tiếp tục định hướng các tổ chức tín
dụng giảm lãi suất cho vay khiến mặt bằng lãi suất huy động chưa tăng mạnh như
giai đoạn đầu năm. Tuy nhiên, diễn biến huy động vốn tại các ngân hàng vẫn tạo
áp lực nhất định lên lãi suất liên ngân hàng, tương tự xu hướng ghi nhận trong
năm 2025.
Sau
chỉ đạo giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước từ đầu tháng 4, thị trường ghi nhận
6 ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất huy động trong tháng 5, với mức giảm từ
0,1 - 1,1 điểm phần trăm ở các kỳ hạn từ 3 - 24 tháng. Tuy nhiên, ở chiều ngược
lại, khoảng 9 ngân hàng vẫn tăng lãi suất huy động với biên độ phổ biến từ 0,1
- 0,7 điểm phần trăm, tập trung chủ yếu tại các kỳ hạn từ 6 - 12 tháng.
Đà tăng lãi suất huy động vẫn xuất hiện
tại một số ngân hàng trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng tại những tổ chức này tiếp tục duy trì ở mức
cao, gần gấp đôi tốc độ tăng trưởng huy động vốn.
Dữ liệu khảo sát thực tế cho thấy, đến
cuối tháng 5/2026, lãi suất huy động kỳ hạn dưới 12 tháng cao nhất đạt
8,8%/năm. Đối với kỳ hạn 12 tháng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt
Nam (LPBank) là ngân hàng niêm yết mức lãi suất cao nhất, ở mức 8,8%/năm.
Trung bình lãi suất huy động kỳ hạn 12
tháng của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân tăng 0,12 điểm phần trăm so
với cuối tháng 4, lên 8,28%/năm, tương ứng tăng 259 điểm cơ bản so với đầu năm.
Ngược lại, lãi suất bình quân kỳ hạn 12 tháng của nhóm ngân hàng thương mại có
vốn nhà nước giảm nhẹ 0,04 điểm phần trăm so với cuối tháng 4, xuống còn
8,41%/năm, song vẫn cao hơn 254 điểm cơ bản so với đầu năm.
Tính chung toàn hệ thống, lãi suất huy
động kỳ hạn 12 tháng đến cuối tháng 5 ở mức bình quân 8,35%/năm, tăng 257 điểm
cơ bản so với đầu năm.
Đáng
chú ý, đầu tháng 6, một ngân hàng thương mại có vốn nhà nước cũng điều chỉnh
tăng lãi suất huy động tại một số kỳ hạn.
Lãi suất huy động diễn biến trái chiều giữa các ngân hàng
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