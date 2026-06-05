Ngân hàng Nhà nước hút ròng gần 32.000 tỷ đồng, lượng tiền bơm qua OMO giảm mạnh từ đỉnh tháng 2

Sau giai đoạn lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh đầu tháng, Ngân hàng Nhà nước đang thu hẹp dần lượng tiền bơm hỗ trợ qua kênh thị trường mở (OMO). Chỉ trong ba phiên gần nhất, cơ quan điều hành đã hút ròng gần 32.000 tỷ đồng, kéo quy mô OMO lưu hành giảm khoảng 29% so với mức đỉnh hồi tháng 2…

Ngày 4/6, lãi suất bình quân liên ngân hàng bằng đồng Việt Nam giảm 0,2 điểm phần trăm (đpt) ở kỳ hạn qua đêm, trong khi giữ nguyên tại các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên trước. Cụ thể, lãi suất giao dịch qua đêm ở mức 5,3%/năm; kỳ hạn 1 tuần là 6,2%/năm; kỳ hạn 2 tuần là 6,5%/năm và kỳ hạn 1 tháng là 7,1%/năm.

Đối với đồng USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng đi ngang tại các kỳ hạn ngắn, đồng thời giảm 0,01 đpt ở kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng. Mức giao dịch tương ứng gồm: qua đêm 3,65%; kỳ hạn 1 tuần 3,7%; kỳ hạn 2 tuần 3,74% và kỳ hạn 1 tháng 3,78%/năm.

Diễn biến lãi suất liên ngân hàng VND từ 1/1 đến 5/6/2026 (Nguồn: WiGroup)

Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 1.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố tại các kỳ hạn 7 ngày, 35 ngày và 56 ngày với lãi suất 4,5%/năm; toàn bộ 3.000 tỷ đồng đều trúng thầu. Trong phiên, có 13.000 tỷ đồng đáo hạn và Ngân hàng Nhà nước không phát hành tín phiếu mới. Như vậy, cơ quan điều hành hút ròng 10.000 tỷ đồng khỏi thị trường, đưa quy mô lưu hành trên kênh cầm cố xuống còn 319.939,55 tỷ đồng.

Đây là phiên hút ròng thứ 3 liên tiếp của Ngân hàng Nhà nước kể từ sau khi lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh tại các kỳ hạn ngắn vào ngày 1/6 và cơ quan điều hành kích hoạt trở lại nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ.

Ngân hàng Nhà nước liên tiếp hút ròng trong những phiên đầu tháng 6, kéo tổng lượng OMO lưu hành giảm về khoảng 314.000 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh hồi tháng 2/2026 (Đơn vị: Nghìn tỷ đồng; Nguồn: WiGroup).

Trong ba tuần đầu tháng 5, lãi suất liên ngân hàng qua đêm chủ yếu dao động quanh mức 5% - 6%, phản ánh trạng thái thanh khoản hệ thống nhìn chung ổn định. Đây cũng là giai đoạn Ngân hàng Nhà nước có xu hướng thu hẹp quy mô hỗ trợ vốn qua kênh thị trường mở, với mức hút ròng bình quân hơn 8.000 tỷ đồng mỗi phiên.

Đến cuối tháng 5, lãi suất liên ngân hàng qua đêm tăng lên khoảng 7%, cao hơn khoảng 0,8 điểm phần trăm so với cuối tháng 4. Trong khi đó, các kỳ hạn từ 1 tuần đến 1 tháng đồng loạt tăng thêm khoảng 0,3 - 0,7 điểm phần trăm, dao động quanh vùng 7,1% - 7,2%. Trái chiều với xu hướng chung, lãi suất kỳ hạn 6 tháng giảm nhẹ khoảng 0,05 điểm phần trăm.

LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG CHỊU ÁP LỰC KHI TÍN DỤNG TĂNG NHANH HƠN HUY ĐỘNG Diễn biến lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh trong những ngày đầu tháng 6 diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng tiếp tục vượt tốc độ huy động vốn. Ở thị trường 1, mặt bằng lãi suất huy động nhìn chung chưa biến động lớn đến cuối tháng 5 do nền cao từ quý 1 và Ngân hàng Nhà nước thực hiện nhiều giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất. Khảo sát tại ngày 5/6 cho thấy lãi suất tiền gửi phổ biến dao động khoảng 4,5–4,75%/năm với kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng, khoảng 6 - 7%/năm ở nhóm kỳ hạn 6–12 tháng.

Trước diễn biến đó, Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh quy mô bơm vốn trên kênh thị trường mở. Giá trị trúng thầu bình quân mỗi phiên đạt gần 25.900 tỷ đồng, cao gấp hơn 3 lần mức bình quân của ba tuần đầu tháng 5. Dù vậy, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng vẫn neo ở vùng cao, nhất là tại các kỳ hạn ngắn.

Tính chung cả tháng 5, Ngân hàng Nhà nước chào thầu gần 250.500 tỷ đồng trên kênh thị trường mở với các kỳ hạn từ 7 - 56 ngày, duy trì lãi suất ở mức 4,5%/năm, giảm khoảng 28% so với tháng trước. Trong khi đó, lượng vốn đáo hạn đạt hơn 227.800 tỷ đồng, qua đó cơ quan điều hành bơm ròng gần 22.700 tỷ đồng trong tháng, dư nợ lưu hành trên kênh thị trường mở duy trì trên 332.300 tỷ đồng.

Giới phân tích cho rằng việc Ngân hàng Nhà nước tiếp tục định hướng các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay khiến mặt bằng lãi suất huy động chưa tăng mạnh như giai đoạn đầu năm. Tuy nhiên, diễn biến huy động vốn tại các ngân hàng vẫn tạo áp lực nhất định lên lãi suất liên ngân hàng, tương tự xu hướng ghi nhận trong năm 2025.

Sau chỉ đạo giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước từ đầu tháng 4, thị trường ghi nhận 6 ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất huy động trong tháng 5, với mức giảm từ 0,1 - 1,1 điểm phần trăm ở các kỳ hạn từ 3 - 24 tháng. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, khoảng 9 ngân hàng vẫn tăng lãi suất huy động với biên độ phổ biến từ 0,1 - 0,7 điểm phần trăm, tập trung chủ yếu tại các kỳ hạn từ 6 - 12 tháng.

Đà tăng lãi suất huy động vẫn xuất hiện tại một số ngân hàng trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng tại những tổ chức này tiếp tục duy trì ở mức cao, gần gấp đôi tốc độ tăng trưởng huy động vốn.

Dữ liệu khảo sát thực tế cho thấy, đến cuối tháng 5/2026, lãi suất huy động kỳ hạn dưới 12 tháng cao nhất đạt 8,8%/năm. Đối với kỳ hạn 12 tháng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPBank) là ngân hàng niêm yết mức lãi suất cao nhất, ở mức 8,8%/năm.

Trung bình lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân tăng 0,12 điểm phần trăm so với cuối tháng 4, lên 8,28%/năm, tương ứng tăng 259 điểm cơ bản so với đầu năm. Ngược lại, lãi suất bình quân kỳ hạn 12 tháng của nhóm ngân hàng thương mại có vốn nhà nước giảm nhẹ 0,04 điểm phần trăm so với cuối tháng 4, xuống còn 8,41%/năm, song vẫn cao hơn 254 điểm cơ bản so với đầu năm.

Tính chung toàn hệ thống, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng đến cuối tháng 5 ở mức bình quân 8,35%/năm, tăng 257 điểm cơ bản so với đầu năm.

Đáng chú ý, đầu tháng 6, một ngân hàng thương mại có vốn nhà nước cũng điều chỉnh tăng lãi suất huy động tại một số kỳ hạn.