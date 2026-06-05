Thứ Sáu, 05/06/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tài chính

Ngân hàng Nhà nước hút ròng gần 32.000 tỷ đồng, lượng tiền bơm qua OMO giảm mạnh từ đỉnh tháng 2

Kỳ Phong

05/06/2026, 10:55

Sau giai đoạn lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh đầu tháng, Ngân hàng Nhà nước đang thu hẹp dần lượng tiền bơm hỗ trợ qua kênh thị trường mở (OMO). Chỉ trong ba phiên gần nhất, cơ quan điều hành đã hút ròng gần 32.000 tỷ đồng, kéo quy mô OMO lưu hành giảm khoảng 29% so với mức đỉnh hồi tháng 2…

Nền kinh tế "nghiện" tín dụng khiến thanh khoản hệ thống ngân hàng chịu áp lực lớn.
Nền kinh tế "nghiện" tín dụng khiến thanh khoản hệ thống ngân hàng chịu áp lực lớn.

Ngày 4/6, lãi suất bình quân liên ngân hàng bằng đồng Việt Nam giảm 0,2 điểm phần trăm (đpt) ở kỳ hạn qua đêm, trong khi giữ nguyên tại các kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên trước. Cụ thể, lãi suất giao dịch qua đêm ở mức 5,3%/năm; kỳ hạn 1 tuần là 6,2%/năm; kỳ hạn 2 tuần là 6,5%/năm và kỳ hạn 1 tháng là 7,1%/năm.

Đối với đồng USD, lãi suất bình quân liên ngân hàng đi ngang tại các kỳ hạn ngắn, đồng thời giảm 0,01 đpt ở kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng. Mức giao dịch tương ứng gồm: qua đêm 3,65%; kỳ hạn 1 tuần 3,7%; kỳ hạn 2 tuần 3,74% và kỳ hạn 1 tháng 3,78%/năm.

Diễn biến lãi suất liên ngân hàng VND từ 1/1 đến 5/6/2026 (Nguồn: WiGroup)
Diễn biến lãi suất liên ngân hàng VND từ 1/1 đến 5/6/2026 (Nguồn: WiGroup)

Cùng ngày, Ngân hàng Nhà nước chào thầu 1.000 tỷ đồng trên kênh cầm cố tại các kỳ hạn 7 ngày, 35 ngày và 56 ngày với lãi suất 4,5%/năm; toàn bộ 3.000 tỷ đồng đều trúng thầu. Trong phiên, có 13.000 tỷ đồng đáo hạn và Ngân hàng Nhà nước không phát hành tín phiếu mới. Như vậy, cơ quan điều hành hút ròng 10.000 tỷ đồng khỏi thị trường, đưa quy mô lưu hành trên kênh cầm cố xuống còn 319.939,55 tỷ đồng.

Đây là phiên hút ròng thứ 3 liên tiếp của Ngân hàng Nhà nước kể từ sau khi lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh tại các kỳ hạn ngắn vào ngày 1/6 và cơ quan điều hành kích hoạt trở lại nghiệp vụ hoán đổi ngoại tệ.

Ngân hàng Nhà nước liên tiếp hút ròng trong những phiên đầu tháng 6, kéo tổng lượng OMO lưu hành giảm về khoảng 314.000 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh hồi tháng 2/2026 (Đơn vị: Nghìn tỷ đồng; Nguồn: WiGroup).
Ngân hàng Nhà nước liên tiếp hút ròng trong những phiên đầu tháng 6, kéo tổng lượng OMO lưu hành giảm về khoảng 314.000 tỷ đồng, thấp hơn đáng kể so với mức đỉnh hồi tháng 2/2026 (Đơn vị: Nghìn tỷ đồng; Nguồn: WiGroup).

Trong ba tuần đầu tháng 5, lãi suất liên ngân hàng qua đêm chủ yếu dao động quanh mức 5% - 6%, phản ánh trạng thái thanh khoản hệ thống nhìn chung ổn định. Đây cũng là giai đoạn Ngân hàng Nhà nước có xu hướng thu hẹp quy mô hỗ trợ vốn qua kênh thị trường mở, với mức hút ròng bình quân hơn 8.000 tỷ đồng mỗi phiên.

Đến cuối tháng 5, lãi suất liên ngân hàng qua đêm tăng lên khoảng 7%, cao hơn khoảng 0,8 điểm phần trăm so với cuối tháng 4. Trong khi đó, các kỳ hạn từ 1 tuần đến 1 tháng đồng loạt tăng thêm khoảng 0,3 - 0,7 điểm phần trăm, dao động quanh vùng 7,1% - 7,2%. Trái chiều với xu hướng chung, lãi suất kỳ hạn 6 tháng giảm nhẹ khoảng 0,05 điểm phần trăm. 

LÃI SUẤT LIÊN NGÂN HÀNG CHỊU ÁP LỰC KHI TÍN DỤNG TĂNG NHANH HƠN HUY ĐỘNG

Diễn biến lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh trong những ngày đầu tháng 6 diễn ra trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng tiếp tục vượt tốc độ huy động vốn. 

Ở thị trường 1, mặt bằng lãi suất huy động nhìn chung chưa biến động lớn đến cuối tháng 5 do nền cao từ quý 1 và Ngân hàng Nhà nước thực hiện nhiều giải pháp nhằm ổn định mặt bằng lãi suất. Khảo sát tại ngày 5/6 cho thấy lãi suất tiền gửi phổ biến dao động khoảng 4,5–4,75%/năm với kỳ hạn ngắn dưới 6 tháng, khoảng 6 - 7%/năm ở nhóm kỳ hạn 6–12 tháng.

Trước diễn biến đó, Ngân hàng Nhà nước tăng mạnh quy mô bơm vốn trên kênh thị trường mở. Giá trị trúng thầu bình quân mỗi phiên đạt gần 25.900 tỷ đồng, cao gấp hơn 3 lần mức bình quân của ba tuần đầu tháng 5. Dù vậy, mặt bằng lãi suất liên ngân hàng vẫn neo ở vùng cao, nhất là tại các kỳ hạn ngắn.

Tính chung cả tháng 5, Ngân hàng Nhà nước chào thầu gần 250.500 tỷ đồng trên kênh thị trường mở với các kỳ hạn từ 7 - 56 ngày, duy trì lãi suất ở mức 4,5%/năm, giảm khoảng 28% so với tháng trước. Trong khi đó, lượng vốn đáo hạn đạt hơn 227.800 tỷ đồng, qua đó cơ quan điều hành bơm ròng gần 22.700 tỷ đồng trong tháng, dư nợ lưu hành trên kênh thị trường mở duy trì trên 332.300 tỷ đồng.

Giới phân tích cho rằng việc Ngân hàng Nhà nước tiếp tục định hướng các tổ chức tín dụng giảm lãi suất cho vay khiến mặt bằng lãi suất huy động chưa tăng mạnh như giai đoạn đầu năm. Tuy nhiên, diễn biến huy động vốn tại các ngân hàng vẫn tạo áp lực nhất định lên lãi suất liên ngân hàng, tương tự xu hướng ghi nhận trong năm 2025.

Sau chỉ đạo giảm lãi suất của Ngân hàng Nhà nước từ đầu tháng 4, thị trường ghi nhận 6 ngân hàng điều chỉnh giảm lãi suất huy động trong tháng 5, với mức giảm từ 0,1 - 1,1 điểm phần trăm ở các kỳ hạn từ 3 - 24 tháng. Tuy nhiên, ở chiều ngược lại, khoảng 9 ngân hàng vẫn tăng lãi suất huy động với biên độ phổ biến từ 0,1 - 0,7 điểm phần trăm, tập trung chủ yếu tại các kỳ hạn từ 6 - 12 tháng.

Đà tăng lãi suất huy động vẫn xuất hiện tại một số ngân hàng trong bối cảnh tăng trưởng tín dụng tại những tổ chức này tiếp tục duy trì ở mức cao, gần gấp đôi tốc độ tăng trưởng huy động vốn.

Dữ liệu khảo sát thực tế cho thấy, đến cuối tháng 5/2026, lãi suất huy động kỳ hạn dưới 12 tháng cao nhất đạt 8,8%/năm. Đối với kỳ hạn 12 tháng, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Lộc Phát Việt Nam (LPBank) là ngân hàng niêm yết mức lãi suất cao nhất, ở mức 8,8%/năm.

Trung bình lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng của nhóm ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân tăng 0,12 điểm phần trăm so với cuối tháng 4, lên 8,28%/năm, tương ứng tăng 259 điểm cơ bản so với đầu năm. Ngược lại, lãi suất bình quân kỳ hạn 12 tháng của nhóm ngân hàng thương mại có vốn nhà nước giảm nhẹ 0,04 điểm phần trăm so với cuối tháng 4, xuống còn 8,41%/năm, song vẫn cao hơn 254 điểm cơ bản so với đầu năm.

Tính chung toàn hệ thống, lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng đến cuối tháng 5 ở mức bình quân 8,35%/năm, tăng 257 điểm cơ bản so với đầu năm.

Đáng chú ý, đầu tháng 6, một ngân hàng thương mại có vốn nhà nước cũng điều chỉnh tăng lãi suất huy động tại một số kỳ hạn.

Lãi suất huy động diễn biến trái chiều giữa các ngân hàng

14:09, 01/06/2026

Lãi suất huy động diễn biến trái chiều giữa các ngân hàng

Nhận định đường đi của lãi suất

15:06, 03/03/2026

Nhận định đường đi của lãi suất

Vì sao lãi suất liên ngân hàng tăng sốc?

11:10, 04/02/2026

Vì sao lãi suất liên ngân hàng tăng sốc?

Từ khóa:

cầm cố diễn biến lãi suất huy động vốn lãi suất huy động lãi suất liên ngân hàng lãi suất USD ngân hàng nhà nước tăng trưởng tín dụng thị trường mở tín dụng

Đọc thêm

OCB đồng hành cùng hộ kinh doanh thúc đẩy hành trình chuyển đổi mô hình lên doanh nghiệp

OCB đồng hành cùng hộ kinh doanh thúc đẩy hành trình chuyển đổi mô hình lên doanh nghiệp

Ngân hàng Phương Đông (OCB) vừa triển khai sản phẩm cấp tín dụng dành cho phân khúc doanh nghiệp siêu nhỏ (MSME), đồng thời hướng đến hỗ trợ nhóm khách hàng chuyển đổi từ hộ kinh doanh lên doanh nghiệp, giúp quá trình tiếp cận vốn trở nên thuận tiện và dễ dàng hơn…

Giá vàng hồi phục khi đồng USD suy yếu, SPDR Gold Trust không ngừng bán ròng

Giá vàng hồi phục khi đồng USD suy yếu, SPDR Gold Trust không ngừng bán ròng

Quỹ vàng khổng lồ SPDR Gold Trust tiếp tục bán ròng, phản ánh tâm lý bi quan của nhà đầu tư về triển vọng giá vàng trong ngắn hạn...

ACB triển khai sáng kiến “Đóng góp xanh” vì môi trường trên ACB One

ACB triển khai sáng kiến “Đóng góp xanh” vì môi trường trên ACB One

Sáng kiến này nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 33 năm thành lập ACB, thể hiện cam kết của ngân hàng nhằm hiện thực hóa phát triển bền vững theo mô hình tạo giá trị chung (CSV), trong lĩnh vực sức khỏe, giáo dục và môi trường…

SHB viết tiếp câu chuyện đồng hành cùng đất nước với diện mạo mới và khát vọng vươn tầm

SHB viết tiếp câu chuyện đồng hành cùng đất nước với diện mạo mới và khát vọng vươn tầm

Suốt hơn ba thập kỷ phát triển, SHB không chỉ là câu chuyện về sự lớn mạnh của một định chế thuộc TOP 5 Ngân hàng tư nhân lớn nhất Việt Nam, mà còn đóng góp vào hành trình của khát vọng Việt Nam vươn mình trong dòng chảy hội nhập. SHB hôm nay đang chuyển mình mạnh mẽ, kế thừa những thành tựu, nền tảng vững mạnh đã có để tiếp nối và bứt tốc chinh phục những cột mốc mới, với tầm nhìn của Chủ tịch HĐQT Đỗ Quang Hiển về một Ngân hàng vươn tầm khu vực và quốc tế.

Từ ngân hàng đến bảo hiểm: Khi những banker chọn “rẽ hướng”

Từ ngân hàng đến bảo hiểm: Khi những banker chọn “rẽ hướng”

Họ từng có công việc ổn định, môi trường chuyên nghiệp và nền tảng kiến thức tài chính vững chắc trong ngành ngân hàng. Điều khiến họ chuyển hướng không chỉ là mong muốn thay đổi, mà là nhu cầu tìm một không gian rộng hơn để năng lực đã tích lũy có thể tạo ra tác động rõ hơn, gần hơn với khách hàng, và mở ra không gian phát triển lớn hơn trong bảo hiểm nhân thọ…

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 5/2026

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Video

CEO Ngân hàng: Chuyển từ thử nghiệm sang khai thác AI và dữ liệu quy mô lớn

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

eMagazine

Hợp lực xây dựng giao thông thông minh tại Việt Nam

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

CEO TSMC: Không ngại cạnh tranh từ Intel, Samsung hay công ty của Elon Musk

Thế giới

2

Trung Quốc: Phát triển điện mặt trời ngoài không gian

Kinh tế xanh

3

Dow Jones tăng gần 900 điểm trước thềm báo cáo việc làm quan trọng, giá dầu trượt 3%

Thế giới

4

Mùa du lịch hè 2026: Du khách nội địa lên rừng hay xuống biển?

Du lịch

5

Giải ngân hàng trăm tỷ đồng cho giao thông, Nghệ An dồn lực thông tuyến các dự án trọng điểm

Hạ tầng

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy