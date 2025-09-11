Cuộc chiến chống giảm phát của Trung Quốc bước đầu có tác dụng
Bình Minh
11/09/2025, 07:35
Giảm phát giá nhà sản xuất đã “ám” Trung Quốc trong khoảng 3 năm trở lại đây, bào mòn biên lợi nhuận của doanh nghiệp nước này...
Tình trạng giảm phát giá nhà sản xuất ở Trung Quốc đã dịu đi trong tháng 8, cho thấy nỗ lực của Bắc Kinh trong việc kiềm chế sự cạnh tranh quá mức bằng cách giảm giá ở các ngành công nghiệp chủ chốt đã bắt đầu mang lại kết quả. Dù vậy, giới phân tích cho rằng các nhà sản xuất ở nước này vẫn còn một chặng đường đáng kể phải đi để đạt tới một chu kỳ tăng phát.
Số liệu do Tổng cục Thống kê Trung Quốc (NBS) công bố ngày 10/9 cho thấy chỉ số giá nhà sản xuất (PPI) của nước này giảm 2,9% trong tháng 8, thu hẹp so với mức giảm 3,6% ghi nhận vào tháng 7. Trước đó, các nhà kinh tế được hãng tin Reuters khảo sát cũng đã dự báo mức giảm 2,9%.
Cũng theo báo cáo của NBS, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Trung Quốc giảm 0,4% trong tháng 8 so với cùng kỳ 2024, sâu hơn mức dự báo giảm 0,2% mà các nhà kinh tế được Reuters khảo sát đưa ra. Trước đó, chỉ số này đi ngang trong tháng 7.
Đây là mức giảm sâu nhất ghi nhận ở CPI của Trung Quốc trong 6 tháng qua, phản ánh biến động giá thực phẩm. Trong tháng 8, giá thực phẩm ở Trung Quốc giảm 4,3% so với cùng kỳ năm trước, sau khi giảm 1,6% trong tháng 7. Nếu so với tháng trước, CPI tháng 8 không thay đổi, thay vì tăng 0,1% như dự báo, sau khi tăng 0,4% trong tháng 7.
Tuy nhiên, CPI lõi - thước đo không bao gồm giá của hai mặt hàng có nhiều biến động là thực phẩm và năng lượng - tăng 0,9% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái, tăng tốc so với mức tăng 0,8% của tháng 7 và là mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 2/2023.
Nhà kinh tế cấp cao Xu Tianchen của công ty nghiên cứu kinh tế Economist Intelligence Unit (EIU) nhận xét với hãng tin Reuters: “Hiệu ứng của nỗ lực chống giảm phát bắt đầu xuất hiện vào tháng 6-7, và đến nay đã bắt đầu được cảm nhận rõ. Tuy nhiên, một chu kỳ tăng phát duy trì vẫn là điều mà Trung Quốc chưa đạt được vào lúc này”.
Giải thích về nhận định này, ông Xu nói rằng các biện pháp hạn chế công suất vẫn chưa được doanh nghiệp Trung Quốc thực thi nghiêm ngặt, trong khi nền kinh tế toàn cầu đang có chiều hướng tăng trưởng chậm lại.
Tình trạng giảm phát ở cổng nhà máy tại Trung Quốc dịu bớt sau khi nhà chức trách nước này gần đây tăng cường kêu gọi các ngành công nghiệp giảm các hành vi cạnh tranh bằng cách giảm giá hàng hóa. Một cuộc chiến giá cả kéo dài, chẳng hạn trong lĩnh vực ô tô, đã gây tổn thất lớn về mặt tài chính cho các nhà sản xuất.
Giảm phát giá nhà sản xuất đã “ám” Trung Quốc trong khoảng 3 năm trở lại đây, bào mòn biên lợi nhuận của doanh nghiệp nước này, trong lúc họ đồng thời cũng phải đối mặt với tâm lý bi quan của người tiêu dùng và những bất định xung quanh chính sách thương mại của Mỹ.
Số liệu hải quan Trung Quốc công bố vào đầu tuần này cho thấy tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc trong tháng 8 giảm xuống mức thấp nhất 6 tháng do giai đoạn bùng nổ xuất khẩu để “né” thuế quan đã không còn.
Việc chỉ số CPI của Trung Quốc còn yếu phản ánh nhu cầu tiêu dùng trong nước còn ảm đạm, trong bối cảnh khủng hoảng bất động sản kéo dài và thuế quan Mỹ phủ bóng lên khu vực xuất khẩu của nước này. Dù vậy, chỉ số CPI lõi tăng tốc được coi là một tín hiệu khả quan.
“Có vẻ như các biện pháp kích cầu đang hỗ trợ giá cả, dù Trung Quốc vẫn còn cách xa mục tiêu lạm phát mà nước này đề ra”, ông Xu nói.
Các nhà hoạch định chính sách Trung Quốc đã liên tục cam kết thúc đẩy tiêu dùng. Tháng 8 vừa qua, Bắc Kinh triển khai một chương trình hỗ trợ lãi suất cho người vay các khoản vay tiêu dùng và khoản vay doanh nghiệp trong 8 lĩnh vực dịch vụ gồm ăn uống và du lịch.
Theo hãng tin CNBC, trong môi trường giảm phát và kinh tế khó khăn hiện nay, các xu hướng tiêu dùng ở Trung Quốc có sự thay đổi rõ rệt. Chẳng hạn, hàng hiệu đã qua sử dụng đang được rất được ưa chuộng vì giúp người mua tiết kiệm một khoản đáng kể.
Zhuanzhuan là một công ty bán hàng hiệu secondhand vốn chỉ bán trực tuyến, nhưng hiện đã mở cửa hiệu lớn ở trung tâm Bắc Kinh để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh. Đối với những người tiêu dùng Trung Quốc giàu có như Hao Wenli, trước đây, việc mua hàng đã qua sử dụng là không chấp nhận được. Nhưng bây giờ, mọi chuyện đã khác.
“Chúng tôi không đến các cửa hàng xa xỉ như trước nữa. Kiếm tiền bây giờ khó hơn, nên tại sao không đi mua sắm ở những chỗ như thế này và tiết kiệm tiền”, Hao nói với CNBC.
