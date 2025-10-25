Đã có trên 60 quốc gia ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng

Đến thời điểm này đã có 65 quốc gia ký Công ước, cho thấy tinh thần trách nhiệm cao, cũng như tầm quan trọng và sự quan tâm của thế giới với vấn đề này; đồng thời thể hiện vai trò, vị trí, tầm quan trọng, ảnh hưởng và uy tín của Việt Nam…

Chiều 25/10, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia (Hà Nội), Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đồng chủ trì họp báo về Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.

CHỐNG TỘI PHẠM MẠNG LÀ VẤN ĐỀ TOÀN CẦU

Thủ tướng Phạm Minh Chính chào mừng các đại biểu, khách quý tới Việt Nam, tới Hà Nội – Thủ đô ngàn năm văn hiến, thành phố vì hòa bình, Thủ đô của lương tri và phẩm giá con người; qua đó hiểu rõ hơn về đất nước, con người, truyền thống văn hóa, lịch sử và tấm lòng hiếu khách của người Việt Nam.

Thủ tướng đánh giá Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng (Công ước Hà Nội) là sự kiện có ý nghĩa lịch sử trong bối cảnh chủ nghĩa đa phương đang đối mặt nhiều thách thức trên phạm vi thế giới; cảm ơn Tổng Thư ký và Liên Hợp Quốc đã nỗ lực củng cố, tăng cường đoàn kết quốc tế và thúc đẩy chủ nghĩa đa phương trên thế giới trong bối cảnh khó khăn thời gian qua.

Đến thời điểm này đã có 65 quốc gia ký Công ước. Điều này cho thấy tinh thần trách nhiệm cao, cũng như tầm quan trọng và sự quan tâm của thế giới với vấn đề này; đồng thời thể hiện vai trò, vị trí, tầm quan trọng, ảnh hưởng và uy tín của Việt Nam.

Thủ tướng nhấn mạnh, chống tội phạm mạng là vấn đề không của riêng một quốc gia nào, riêng người nào mà có tính toàn dân, toàn diện, toàn cầu; vì vậy phải đề cao chủ nghĩa đa phương, kêu gọi đoàn kết quốc tế - Ảnh: VGP.

Theo Thủ tướng, chống tội phạm mạng là vấn đề không của riêng một quốc gia nào, riêng người nào mà có tính toàn dân, toàn diện, toàn cầu; vì vậy phải đề cao chủ nghĩa đa phương, kêu gọi đoàn kết quốc tế, vì không có quốc gia, người nào an toàn nếu còn quốc gia khác, người khác mất an toàn, bị đe dọa về an ninh mạng. Tội phạm mạng tác động rất xấu không chỉ tới kinh tế, vật chất, mà còn cả tới tâm lý, tinh thần người dân, đời sống văn hóa.

Thủ tướng chia sẻ, Việt Nam vừa kỷ niệm 80 năm lập nước, trong đó có 40 năm chiến tranh, 30 năm bị bao vây cấm vận; nhưng Việt Nam đã luôn phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường trong đấu tranh giải phóng dân tộc và bảo vệ, phát triển đất nước.

Thời gian qua, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Việt Nam vẫn đứng vững, tiếp tục ổn định và phát triển, ổn định để phát triển, phát triển để ổn định, mang lại cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc cho người dân và góp phần vào hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Việt Nam giữ vững độc lập, chủ quyền, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; trong đó, đã đạt những kết quả tích cực, khẳng định vị thế trong nhóm 46 nước dẫn đầu về an toàn, an ninh mạng, được quốc tế đánh giá là "kiểu mẫu", có cam kết và năng lực an ninh mạng cao (xếp thứ 16 thế giới; xếp thứ 3 ASEAN; xếp thứ 4 châu Á - Thái Bình Dương).

Việt Nam kiên trì đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa dạng hóa, đa phương hóa, là bạn tốt, đối tác tin cậy, thành viên có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, vì hòa bình, hợp tác, ổn định và phát triển, Thủ tướng trân trọng cảm ơn Liên Hợp Quốc đã tin tưởng trao cho Việt Nam vinh dự và trách nhiệm thực hiện sứ mệnh tổ chức Lễ mở ký Công ước về chống tội phạm mạng.

TỔNG THƯ KÝ LIÊN HỢP QUỐC: ĐÂY LÀ THỜI KHẮC LỊCH SỬ VÀ CÀNG CÓ Ý NGHĨA KHI DIỄN RA Ở VIỆT NAM

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres cảm ơn Việt Nam đã dành sự đón tiếp nồng hậu; đánh giá đây là thời khắc lịch sử và càng có ý nghĩa khi diễn ra ở Việt Nam – một trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ và ngày càng trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng điện tử trên thế giới, một đất nước rất hứa hẹn về tiềm năng số, nhưng cũng đi kèm các thách thức.

Ông nhấn mạnh, Công ước sẽ là một trụ cột quan trọng để bảo vệ con người trong thế giới số, thiết lập lại công lý số trong những năm tới. Đây cũng không chỉ là một công cụ pháp lý mà còn là lời hứa rằng mọi quốc gia, mọi tổ chức sẽ được bảo vệ trước tội phạm mạng, mang lại giải pháp đối với những vấn đề phức tạp nhất.

Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc António Guterres đánh giá Việt Nam – một trung tâm đổi mới sáng tạo, công nghệ và ngày càng trở thành mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng điện tử trên thế giới - Ảnh: VGP.

Sau lễ ký, các quốc gia sẽ tiến hành phê chuẩn Công ước, đi kèm với các hoạt động đào tạo, nâng cao năng lực, đầu tư để đưa Công ước đi vào thực tiễn. Cho biết Liên Hợp Quốc sẽ hỗ trợ các hoạt động này, Tổng Thư ký một lần nữa cảm ơn Việt Nam vì hoạt động chủ trì sự kiện, cũng như vai trò tiên phong trên các diễn đàn quốc tế. "Công ước này sẽ bảo vệ tất cả chúng ta", ông nói.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong cộng đồng quốc tế sau gần năm thập kỷ hợp tác với Liên Hợp Quốc, những điểm nhấn mới nhất thể hiện rõ tinh thần Việt Nam chủ động, tích cực và trách nhiệm trong hợp tác đa phương toàn cầu trong giai đoạn tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết sau 50 năm hợp tác với Liên Hợp Quốc, Việt Nam có thêm cơ hội để hội nhập quốc tế, cơ hội để dân tộc hóa văn minh thế giới, học hỏi, tham khảo những thành tựu tiên tiến, kinh nghiệm phát triển của thế giới có thể vận dụng được vào Việt Nam. Sự ổn định và phát triển của Việt Nam những năm qua có vai trò quan trọng của quan hệ hợp tác với Liên Hợp Quốc.

Về những dấu ấn của Việt Nam, Thủ tướng cho rằng Việt Nam đã nghiêm túc thực hiện những công việc chung, tích cực đóng góp vào các hoạt động của Liên Hợp Quốc một cách hiệu quả, nhất là trong xử lý các vấn đề nổi lên, góp phần xây dựng thể chế để bảo vệ hòa bình, hợp tác và phát triển ở trên thế giới. Việc tham gia Liên Hợp Quốc cũng là một động lực thúc đẩy Việt Nam vươn lên mạnh mẽ, bởi truyền thống của người Việt Nam là càng áp lực lại càng nỗ lực.

Trưa 25/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn Đ chủ trì chiêu đãi các trưởng đoàn các nước tham dự tại Lễ mở ký và Hội nghị quốc tế về Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn khẳng định, là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn chủ động, tích cực đóng góp vào nỗ lực chung của LHQ vì hoà bình và phát triển - Ảnh: VGP.

Phó Thủ tướng cho rằng sự ra đời của Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng khẳng định tầm quan trọng và giá trị to lớn của Liên Hợp Quốc, của chủ nghĩa đa phương và luật pháp quốc tế. Đây là biểu hiện sinh động của tinh thần đoàn kết và nguyên tắc hợp tác quốc tế trên cơ sở tôn trọng chủ quyền bình đẳng của các quốc gia và bảo đảm quyền con người.

Phó Thủ tướng bày tỏ cảm ơn sự ủng hộ quý báu của các nước và Liên Hợp Quốc để Việt Nam đảm nhận trọng trách này; khẳng định là thành viên tích cực và có trách nhiệm của cộng đồng quốc tế, Việt Nam luôn chủ động, tích cực đóng góp vào nỗ lực chung của Liên Hợp Quốc vì hoà bình và phát triển.

Phó Thủ tướng tin tưởng rằng các quốc gia còn lại sẽ sớm ký và phê chuẩn Công ước để văn kiện này nhanh chóng đi vào thực tiễn, tạo ra một khuôn khổ pháp lý vững chắc để chúng ta cùng nhau bảo vệ không gian mạng toàn cầu.