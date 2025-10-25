Khai mạc Lễ mở ký Công ước của Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng - Công ước Hà Nội

9h sáng nay, 25/10, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao về Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (còn gọi là Công ước Hà Nội) chính thức diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội…

Sự kiện có chủ đề "Chống tội phạm mạng-Chia sẻ trách nhiệm-Hướng tới tương lai" do Việt Nam đăng cai tổ chức, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong nỗ lực toàn cầu nhằm tăng cường hợp tác quốc tế, bảo đảm an ninh, an toàn trên không gian mạng.

Tham dự Lễ mở ký có đại diện gần 100 quốc gia thành viên Liên hợp quốc cùng hơn 100 tổ chức quốc tế và khu vực, bao gồm các cơ quan thuộc hệ thống Liên hợp quốc, các tổ chức khu vực, định chế tài chính, cùng đông đảo chuyên gia, học giả trong lĩnh vực an ninh mạng và pháp lý quốc tế.

Chủ tịch nước Lương Cường đến dự Lễ mở ký Công ước Hà Nội - Ảnh VGP.

Chủ tịch nước Lương Cường sẽ chủ trì Lễ mở ký Công ước cùng với sự tham dự của Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc (LHQ) Antonio Guterres và nhiều lãnh đạo cấp cao các nước, các tổ chức khu vực và quốc tế.

Diễn ra từ ngày 25-26/10, Chương trình dự kiến bao gồm, ngoài phiên khai mạc và bế mạc, Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao sẽ có 1 phiên thảo luận toàn thể, 1 phiên ký, 4 phiên thảo luận cấp cao và 4 phiên trao đổi bàn tròn, 1 Gala dinner, Triển lãm về Công nghệ do Chính phủ Việt Nam và Ban Thư ký Liên Hợp Quốc phối hợp tổ chức.

Ngày đầu tiên của Lễ mở ký và Hội nghị cấp cao về Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng - "Công ước Hà Nội" sẽ có Phiên thảo luận toàn thể do Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng Tổng Thư ký Liên hợp quốc António Guterres đồng điều hành; cùng với đó là các cuộc tiếp xúc song phương cấp cao, chuỗi sự kiện thảo luận bên lề về các chủ đề: "Bảo vệ công dân trong kỷ nguyên chuyển đổi số"; "Hợp tác toàn cầu phòng, chống lừa đảo trực tuyến"; "Triển khai Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng: Nâng cao năng lực là trụ cột của hợp tác toàn cầu"; "Chia sẻ kinh nghiệm điều tra, thu thập chứng cứ điện tử trong các vụ việc liên quan đến tài sản ảo và rửa tiền".

Đây là lần đầu tiên một địa điểm của Việt Nam - Thủ đô Hà Nội, được liên kết với một hiệp ước đa phương toàn cầu trong một lĩnh vực có tầm quan trọng quốc tế. Sự lựa chọn này nhấn mạnh vị thế quốc tế của Việt Nam, phản ánh sự ghi nhận của cộng đồng quốc tế với quá trình đóng góp của Việt Nam khi xây dựng Công ước.

Sau 8 phiên đàm phán chính thức và 5 phiên họp giữa kỳ kéo dài khoảng 30 tháng (tháng 2/2022 đến tháng 8/2024), Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã chính thức đồng thuận thông qua Công ước vào ngày 24/12/2024. Công ước hứa hẹn trở thành một "công cụ pháp lý quan trọng có tính phổ quát, bao trùm toàn cầu" cho tất cả các quốc gia thành viên hợp tác phòng, chống tội phạm mạng.

Phó Thủ tướng Bùi Thanh Sơn đón các đại biểu quốc tế đến dự Lễ mở ký - Ảnh VGP.

Công ước gồm 9 chương, 71 điều, được soạn thảo suốt 4 năm, với nhiều nội dung quan trọng như: hình sự hóa các hành vi phạm tội qua mạng; cơ chế hợp tác quốc tế trong điều tra, dẫn độ, chia sẻ chứng cứ điện tử, tịch thu, xử lý tài sản phạm tội, bảo vệ nhân chứng, hỗ trợ nạn nhân.

Công ước Hà Nội được ghi nhận trong lời văn của Công ước đã phản ánh sự ghi nhận đối với quá trình đóng góp của Việt Nam vào việc xây dựng văn kiện này. Qua đó cho thấy việc đăng cai tổ chức Lễ mở ký là bước đi cụ thể để khẳng định vị thế, thể hiện trách nhiệm và thúc đẩy các sáng kiến an ninh mạng của Chính phủ Việt Nam.