Đà Nẵng ban hành danh mục đô thị loại II và loại III

Thực hiện nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15 ngày 24/12/2025 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị, UBND thành phố Đà Nẵng vừa ban hành danh mục đô thị loại II, loại III và các phường đạt trình độ phát triển đô thị đối với đơn vị hành chính trong đô thị loại II, loại III.

Theo Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15, thành phố Đà Nẵng mới được xác định là đô thị loại I. Thực hiện nghị quyết này và các quy định của pháp luật liên quan, Sở Xây dựng Đà Nẵng đã tham mưu UBND thành phố ban hành Danh mục 20 đô thị loại II và 17 đô thị loại III trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.

Cụ thể, 20 đô thị loại II gồm: Đà Nẵng cũ (12 phường), Tam Kỳ (4 phường), Hội An (3 phường, 1 xã); 17 đô thị loại III là các đô thị loại IV, loại V, thị xã, thị trấn mà trước khi sắp xếp đơn vị hành chính chưa được công nhận loại đô thị, gồm: Đô thị Điện Bàn (4 phường, 2 xã), Núi Thành (6 xã) và 15 đô thị còn lại (mỗi đô thị là một phần của 1 xã), gồm: Phú Thịnh, Nam Phước, Ái Nghĩa, Đông Phú, Hương An, Trung Phước, Hà Lam, Tân Bình, Tiên Kỳ, P’Rao, A Tiêng, Thạnh Mỹ, Khâm Đức, Trà My và Tăk Pỏ.

Căn cứ theo quy định của Nghị quyết 111, UBND thành phố Đà Nẵng cũng công bố danh mục 9 phường đạt trình độ phát triển đô thị đối với đơn vị hành chính trong đô thị (phường đô thị) loại II gồm: Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An Khê, An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Tam Kỳ. Các phường đô thị loại III gồm: Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Khánh, Hòa Xuân, Quảng Phú, Hương Trà, Bàn Thạch, Điện Bàn, Điện Bàn Đông, An Thắng, Điện Bàn Bắc, Hội An, Hội An Đông, Hội An Tây.

Sau khi công bố, UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Xây dựng, UBND các xã, phường phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát tiêu chí, tiêu chuẩn về phân loại đô thị đối với các trường hợp chuyển tiếp nói trên để lập mới hoặc điều chỉnh, tổ chức thực hiện chương trình phát triển đô thị, kế hoạch phát triển đô thị và các quy hoạch, kế hoạch khác nhằm đảm bảo hoàn thiện chất lượng đô thị theo quy định. Đồng thời rà soát, điều chỉnh hoặc lập mới chương trình phát triển đô thị, kế hoạch phát triển đô thị làm cơ sở đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị đồng bộ... Các sở, ban, ngành, đơn vị rà soát, bổ sung nghiên cứu phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn thành phố để khai thác, phát huy lợi thế, không gian phát triển mới; rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn về cơ sở hạ tầng đô thị…

Trước đó, vào ngày 27/2, tại kỳ họp chuyên đề HĐND TP. Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND thành phố, cho biết sau thời điểm hợp nhất và triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đà Nẵng đã xác lập một quy mô, vị thế và tính chất phát triển hoàn toàn mới, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có một quy hoạch phù hợp với địa giới hành chính và mô hình tổ chức chính quyền mới, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng.

Quy hoạch nhấn mạnh quan điểm hạ tầng là công cụ kiến tạo không gian và mô hình tăng trưởng, đồng thời xác định vai trò dẫn dắt của thành phố về khoa học - công nghệ, phát triển kinh tế biển, logistics, công nghệ cao, tài chính, đổi mới sáng tạo; hướng tới xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị thông minh, sinh thái, giàu bản sắc văn hóa, có môi trường sống chất lượng cao; phát triển kinh tế năng động, bền vững, gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số toàn diện; từng bước khẳng định vị thế là một trong những trung tâm kinh tế - xã hội lớn của cả nước, có vai trò và tầm ảnh hưởng trong khu vực Đông Nam Á và châu Á - Thái Bình Dương.