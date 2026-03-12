Đà Nẵng ban hành danh mục đô thị loại II và loại III

Theo
Nghị quyết số 111/2025/UBTVQH15, thành phố Đà Nẵng mới được xác định là đô thị
loại I. Thực hiện nghị quyết này và các quy định của pháp luật liên quan, Sở
Xây dựng Đà Nẵng đã tham mưu UBND thành phố ban hành Danh mục 20 đô thị loại II
và 17 đô thị loại III trên địa bàn thành phố Đà Nẵng.
Cụ
thể, 20 đô thị loại II gồm: Đà Nẵng cũ (12 phường), Tam Kỳ (4 phường), Hội An (3
phường, 1 xã); 17 đô thị loại III là các đô thị loại IV, loại V, thị xã, thị
trấn mà trước khi sắp xếp đơn vị hành chính chưa được công nhận loại đô thị,
gồm: Đô thị Điện Bàn (4 phường, 2 xã), Núi Thành (6 xã) và 15 đô thị còn lại
(mỗi đô thị là một phần của 1 xã), gồm: Phú Thịnh, Nam Phước, Ái Nghĩa, Đông
Phú, Hương An, Trung Phước, Hà Lam, Tân Bình, Tiên Kỳ, P’Rao, A Tiêng, Thạnh
Mỹ, Khâm Đức, Trà My và Tăk Pỏ.
Căn cứ theo quy định của Nghị quyết 111, UBND thành phố Đà Nẵng cũng công bố
danh mục 9 phường đạt trình độ phát triển đô thị đối với đơn vị hành chính
trong đô thị (phường đô thị) loại II gồm: Hải Châu, Hòa Cường, Thanh Khê, An
Khê, An Hải, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Cẩm Lệ, Tam Kỳ. Các phường đô thị loại III
gồm: Hải Vân, Liên Chiểu, Hòa Khánh, Hòa Xuân, Quảng Phú, Hương Trà, Bàn Thạch,
Điện Bàn, Điện Bàn Đông, An Thắng, Điện Bàn Bắc, Hội An, Hội An Đông, Hội An
Tây.
Sau
khi công bố, UBND thành phố Đà Nẵng giao Sở Xây dựng, UBND các xã, phường phối
hợp với các đơn vị liên quan rà soát tiêu chí, tiêu chuẩn về phân loại đô thị
đối với các trường hợp chuyển tiếp nói trên để lập mới hoặc điều chỉnh, tổ chức
thực hiện chương trình phát triển đô thị, kế hoạch phát triển đô thị và các quy
hoạch, kế hoạch khác nhằm đảm bảo hoàn thiện chất lượng đô thị theo quy định. Đồng
thời rà soát, điều chỉnh hoặc lập mới chương trình phát triển đô thị, kế hoạch
phát triển đô thị làm cơ sở đầu tư xây
dựng hạ tầng đô thị đồng bộ... Các sở, ban, ngành, đơn vị rà soát, bổ sung
nghiên cứu phát triển hệ thống đô thị trên địa bàn thành phố để khai thác, phát
huy lợi thế, không gian phát triển mới; rà soát, hoàn thiện các tiêu chuẩn về
cơ sở hạ tầng đô thị…
Trước
đó, vào ngày 27/2, tại kỳ họp chuyên đề HĐND TP. Đà Nẵng khóa X, nhiệm kỳ
2021 - 2026 ông Nguyễn Đức Dũng, Chủ tịch HĐND thành phố, cho biết sau thời điểm hợp nhất và triển khai
mô hình chính quyền địa phương hai cấp, Đà Nẵng đã xác lập một quy
mô, vị thế và tính chất phát triển hoàn toàn mới, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải
có một quy hoạch phù hợp với địa giới hành chính và mô hình tổ chức chính quyền
mới, nhằm phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng.
Quy hoạch
nhấn mạnh quan điểm hạ tầng là công cụ kiến tạo không gian và mô hình tăng
trưởng, đồng thời xác định vai trò dẫn dắt của thành phố về khoa học - công
nghệ, phát triển kinh tế biển, logistics, công nghệ cao, tài chính, đổi mới
sáng tạo; hướng tới xây dựng thành phố Đà Nẵng trở thành đô thị thông minh,
sinh thái, giàu bản sắc văn hóa, có môi trường sống chất lượng cao; phát triển
kinh tế năng động, bền vững, gắn với chuyển đổi xanh, chuyển đổi số toàn
diện; từng bước khẳng định vị thế là một trong những trung tâm kinh tế - xã hội
lớn của cả nước, có vai trò và tầm ảnh hưởng trong khu vực Đông Nam Á và châu Á
- Thái Bình Dương.