Thương mại và FDI tiếp tục cố vị thế của Việt Nam trong kết nối kinh tế toàn cầu
Phương Nhi
12/03/2026, 08:36
Việt Nam hiện đang xếp thứ 36 trong tổng số 180 nền kinh tế trên toàn thế giới về chỉ số kết nối toàn cầu; đồng thời được dự báo sẽ đạt mức tăng trưởng tuyệt đối lớn thứ 4 thế giới về thương mại hàng hóa, chỉ sau Trung Quốc, Ấn Độ và Hoa Kỳ....
Theo Báo cáo Kết nối Toàn cầu DHL 2026 (DHL Global Connectedness Report 2026) do DHL Express phối hợp với Trường Kinh doanh Stern (thuộc Đại học New York) công bố ngày 10/3, thương mại và đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vẫn duy trì là những động lực quan trọng thúc đẩy tăng trưởng và tăng cường mức độ kết nối của Việt Nam với nền kinh tế toàn cầu.
THƯƠNG MẠI HÀNG HÓA ĐỨNG THỨ 4 THẾ GIỚI TRONG GIAI ĐOẠN 2026 - 2030
Báo cáo cho thấy mức độ kết
nối toàn cầu của Việt Nam đang ngày càng được cải thiện rõ rệt
với Chỉ số Kết nối Toàn cầu
(Global Connectedness Index) hiện đang xếp thứ 36 trong tổng số 180
nền kinh tế trên toàn thế giới, dựa trên dữ liệu theo dõi các
dòng chảy quốc tế ở bốn trụ cột
gồm thương mại, vốn, thông tin và con người.
Trong đó, thương mại
là trụ cột mà Việt Nam thể hiện mức độ kết nối mạnh mẽ nhất, khi đứng thứ 9 toàn cầu;
tiếp theo là trụ cột vốn với vị trí thứ
46; trong khi trụ cột
con người xếp thứ 102.
Không chỉ có mức độ kết nối cao về thương mại, phạm vi xuất khẩu của Việt
Nam cũng đạt kết quả rất ấn tượng. Báo cáo cho biết Việt Nam đứng thứ 5 thế giới về độ rộng
của mạng lưới xuất khẩu hàng hóa, cho thấy hàng hóa Việt Nam đã
hiện diện tại nhiều thị trường trên toàn cầu và có sự kết nối chặt chẽ với mạng
lưới nhập khẩu quốc tế.
Cùng với đó, vai trò của
thương mại trong nền kinh tế Việt Nam cũng ngày càng nổi bật.
Việt Nam hiện đứng thứ 6 thế giới về xuất
khẩu hàng hóa tính theo tỷ lệ so với GDP và thứ 8 về nhập khẩu hàng hóa,
cho thấy mức độ phụ thuộc và gắn kết của nền kinh tế với thương mại quốc tế cao
hơn so với phần lớn các quốc gia khác.
Nhìn về triển vọng dài hạn, báo cáo dự báo Việt Nam sẽ tiếp tục duy trì
đà tăng trưởng thương mại mạnh mẽ.
Xét về quy mô, trong giai đoạn 2026 - 2030,
Việt Nam được dự báo đạt mức
tăng trưởng tuyệt đối lớn thứ 4 thế giới về thương mại hàng hóa,
chỉ sau Trung Quốc, Ấn Độ và Hoa Kỳ.
Về tốc độ, Việt Nam cũng được dự báo sẽ đạt tốc độ tăng trưởng khối lượng giao
dịch thương mại đứng thứ 24 thế giới với tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR)
khoảng 6% trong giai đoạn này.
Theo ông John
Pearson, Giám đốc điều hành DHL Express, Việt Nam đã có những
bước tiến vượt bậc trong việc tăng cường kết nối với nền kinh tế toàn cầu trong
những thập kỷ gần đây, đặc biệt là về quy mô và
phạm vi địa lý của các dòng chảy thương mại hàng hóa.
Cụ thể, Việt Nam hiện sở hữu nhiều lợi thế quan trọng để tiếp
tục mở rộng vai trò trong mạng lưới thương mại toàn cầu. Đồng thời, hệ thống hạ
tầng logistics của Việt Nam đã và đang được phát triển mạnh mẽ với hạ tầng cảng
biển, sân bay, cao tốc. Từ đó, góp phần
nâng cao năng lực kết nối thương mại và hỗ trợ hoạt động xuất nhập khẩu của quốc
gia.
“Việt Nam chính là một ví dụ điển hình cho thấy sự kết nối toàn cầu có thể đóng
góp như thế nào vào sự phát triển kinh tế của một quốc gia”, ông Pearson nhấn mạnh.
Bên cạnh thương mại, đầu tư trực
tiếp nước ngoài (FDI) cũng là một động lực quan trọng thúc đẩy
tăng trưởng kinh tế của Việt Nam. Báo cáo cho thấy Việt Nam hiện xếp thứ 27 thế giới về thu
hút dòng vốn FDI, và xếp thứ 60 về
các thương vụ mua bán và sáp nhập (M&A) và thứ 66 về tổng số lượng vốn FDI
hiện có.
Dòng vốn đầu tư từ các tập đoàn đa quốc gia không chỉ
mang đến nguồn lực tài chính mà còn góp phần chuyển giao công nghệ, kinh nghiệm
quản trị và hiểu biết thị trường, qua đó nâng cao
năng lực sản xuất và xuất khẩu của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu.
LỢI
THẾ DUY TRÌ ĐÀ TĂNG TRƯỞNG
Ông Pearson cho rằng thương mại toàn cầu thời gian gần đây đang ghi nhận tốc
độ tăng trưởng nhanh nhất kể từ năm 2017, và các dự báo cho thấy xu hướng tích
cực này nhiều khả năng sẽ tiếp tục trong những năm tới.
Theo ông, thương mại
toàn cầu có thể được ví như một dòng chảy luôn tìm ra con đường để tiếp tục vận
động. Khi một tuyến thương mại thay đổi hoặc gặp trở ngại, những tuyến mới sẽ
dần hình thành để thay thế và duy trì sự lưu thông của dòng chảy thương mại
quốc tế.
Trong bối cảnh đó, Việt Nam đang nổi lên như
một nền kinh tế có mức độ hội nhập sâu rộng. Hiện nay, Việt Nam đã xây dựng một
trong những mạng lưới hiệp định thương mại tự do (FTA) rộng và toàn diện nhất
thế giới, tạo nền tảng quan trọng cho việc mở rộng thị trường và thúc đẩy hội
nhập kinh tế quốc tế.
Từ năm 1986 đến năm 2024, xuất khẩu hàng hóa chiếm tỷ trọng lớn trong GDP của Việt Nam, tăng vọt từ 9% lên 87%. Dựa trên số liệu này, Việt Nam hiện là nền kinh tế hướng xuất khẩu lớn thứ sáu trên thế giới, chỉ đứng sau Đặc khu hành chính Hồng Kông (Trung Quốc), Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Slovenia, Singapore và Djibouti.
Bên cạnh tư cách thành viên của ASEAN, Việt Nam còn tham gia nhiều hiệp định
thương mại quy mô lớn như Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP), Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP),…. Những
khuôn khổ hợp tác này được kỳ vọng sẽ tiếp tục giúp Việt Nam tăng cường kết nối
với chuỗi thương mại toàn cầu và mở rộng cơ hội cho các doanh nghiệp trong
nước.
“Các quốc gia và doanh nghiệp đang tích cực mở
rộng quan hệ thương mại và tìm kiếm các đối tác mới trên toàn cầu. Và trong bức
tranh đó, Việt Nam rõ ràng đang nổi lên như một trong những thị trường năng
động và giàu tiềm năng nhất”, ông Pearson nhấn mạnh.
Không chỉ thương mại, dòng vốn FDI cũng được
đánh giá sẽ tiếp tục duy trì xu hướng tích cực.
Theo ông Bernardo Bautista,
Giám đốc điều hành DHL Express Việt Nam, Việt Nam đang nổi lên như một thị
trường đặc biệt hấp dẫn nhờ quy mô dân số khoảng 100 triệu người cùng với nền
tảng kinh tế số đang tăng trưởng nhanh chóng. Từ đó tạo ra một thị trường tiêu
dùng năng động, đồng thời mở ra nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư quốc tế trong
các lĩnh vực công nghệ và dịch vụ.
Ngoài ra, Việt Nam cũng đang từng bước phát
triển ngành công nghiệp bán dẫn, chuyển dịch dần từ các khâu lắp ráp và kiểm
thử sang những công đoạn có giá trị gia tăng cao hơn như thiết kế. Cùng với sự
phát triển mạnh mẽ của các doanh nghiệp trong nước và sự mở rộng nhanh chóng
của các lĩnh vực như trung tâm dữ liệu và hạ tầng số, những yếu tố này đang góp
phần củng cố sức hấp dẫn của Việt Nam đối với các nhà đầu tư quốc tế, qua đó
tiếp tục thúc đẩy dòng vốn FDI vào nền kinh tế.
Trước những biến động khó lường về địa chính trị và sự thắt chặt của các rào cản kỹ thuật, việc tuân thủ trách nhiệm xã hội và an ninh mạng trong chuỗi cung ứng đang trở thành “giấy thông hành” cho khả năng tiếp cận thị trường toàn cầu…
