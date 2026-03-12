Hà Nội tạo không gian “sandbox” để hút nhân tài

Việc triển khai Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND được kỳ vọng tạo bước đột phá trong công tác thu hút và phát huy nguồn nhân lực tài năng cho Thủ đô, đóng góp vào mô hình “Thủ đô kiến tạo phát triển”...

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Hà Nội Dương Đức Tuấn vừa ký ban hành Kế hoạch số 92/KH-UBND triển khai Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân TP. Hà Nội về cơ chế, chính sách thu hút và trọng dụng người có tài năng.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ chủ động tìm kiếm, xét chọn và thu hút những cá nhân có tài năng phù hợp với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Đồng thời, Thành phố chú trọng xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại và có tính cạnh tranh cao, tạo điều kiện thuận lợi để người tài phát huy tối đa năng lực, sở trường, đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội của Thủ đô.

Để bảo đảm thực hiện hiệu quả, các cơ quan, đơn vị có hình thức tuyên truyền, phổ biến sâu, rộng nội dung Nghị quyết số 92/2026/NQ-HĐND đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy, Cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình Hà Nội đẩy mạnh tuyên truyền trên Bản tin thông tin nội bộ và Tài liệu tham khảo đặc biệt hàng tháng của Thành ủy; Trang Thông tin điện tử Đảng bộ TP. Hà Nội; Sổ tay Đảng viên điện tử TP. Hà Nội và các phương tiện thông tin đại chúng.

Đồng thời, phối hợp với các cơ quan đại diện ngoại giao, hội du học sinh và các, viện nghiên cứu, trường đại học... để lan tỏa chính sách đến cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và các nhà khoa học.

Theo Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hà Nội, thành phố hiện đang là địa phương tập trung hơn 70% tổ chức khoa học công nghệ, trường đại học, viện nghiên cứu và 82% phòng thí nghiệm của cả nước (trong đó có 14 phòng thí nghiệm trọng điểm quốc gia), với hơn 65% nhà khoa học đầu ngành của cả nước đang sinh sống và làm việc tại Thủ đô.

Việc xây dựng và ban hành đồng bộ các quy định, hướng dẫn chi tiết được xác định là nhiệm vụ trọng tâm nhằm cụ thể hóa chính sách thu hút và trọng dụng nhân tài.

Trong đó, Thành phố sẽ thiết lập quy chế hoạt động của Hội đồng tuyển chọn ở cả cấp Thành phố và cấp cơ sở, bảo đảm tính minh bạch và khách quan; đồng thời hoàn thiện quy trình đánh giá hiệu quả đóng góp của người tài cũng như cơ chế bồi hoàn kinh phí chặt chẽ, tạo cơ sở pháp lý vững chắc để chính sách được vận hành thực chất và thông suốt.

Đặc biệt, Hà Nội cũng đặt quyết tâm đổi mới môi trường làm việc thông qua việc tăng cường quyền tự chủ và tạo “không gian thử nghiệm” (sandbox) để người tài phát huy tối đa tư duy sáng tạo. Thành phố sẽ chủ động đặt ra các “bài toán” thực tiễn lớn, đồng thời cung cấp đầy đủ nguồn lực và điều kiện điều phối để các cá nhân tài năng tham gia giải quyết.

Thành phố sẽ chú trọng xây dựng hệ sinh thái toàn diện gắn liền với việc thiết lập Cơ sở dữ liệu người có tài năng của Thành phố, bảo đảm tính kết nối và đồng bộ với Cơ sở dữ liệu quốc gia. Triển khai Đề án Mô hình phát triển mới gắn với tái cấu trúc thị trường lao động, thu hút, trọng dụng người có tài năng để xác lập Mô hình tăng trưởng hai con số của Thủ đô Hà Nội.

Hằng năm, các cơ quan, đơn vị phối hợp, hợp tác với các tổ chức, chuyên gia tư vấn nhân sự chuyên nghiệp để tìm kiếm, tiếp cận, thuyết phục người có tài năng trong và ngoài nước; đưa tiêu chí chủ động tìm kiếm, đề cử người có tài năng vào tiêu chí đánh giá năng lực lãnh đạo của người đứng đầu cơ quan, đơn vị.

Ngoài ra, tăng cường thiết lập các mục tiêu, chỉ tiêu định lượng cụ thể gắn với công tác kiểm tra, giám sát định kỳ là cơ sở để đánh giá thực tế năng lực, đóng góp của người có tài năng; tối ưu hóa nguồn lực của Thành phố và tạo động lực cho người có tài năng nỗ lực đạt được các thành tích, giải thưởng, các giải pháp cụ thể phù hợp với định hướng phát triển của Thủ đô trong giai đoạn mới.