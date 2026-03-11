Cú “bứt phá” ngoạn mục của Thái Nguyên trong hút vốn FDI
Phương Nhi
11/03/2026, 11:04
Trong hai tháng đầu năm nay, Thái Nguyên bất ngờ vươn lên dẫn đầu cả nước về thu hút vốn ngoại, với hơn 1,65 tỷ USD vốn FDI đăng ký, vượt qua hai trung tâm thu hút vốn FDI lớn là TP. Hồ Chí Minh và Bắc Ninh.....
Theo số liệu của Cục Đầu tư nước
ngoài (FIA) (thuộc Bộ Tài chính), tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam
trong hai tháng đầu năm 2026 đạt hơn 6,03
tỷ USD, với 620 dự án mới.
Đáng chú ý, bức tranh thu hút FDI
tại các địa phương trong giai đoạn này đã có sự thay đổi rõ nét khi Thái Nguyên đã vượt qua TP. Hồ Chí Minh và Bắc
Ninh để trở thành địa phương thu hút FDI nhiều nhất cả nước.
TRỞ
THÀNH “ĐIỂM SÁNG” THU HÚT FDI CỦA CẢ NƯỚC
Cụ thể, tổng vốn FDI đăng ký vào
Thái Nguyên trong hai tháng đầu năm nay đạt hơn 1,65 tỷ USD,
gấp 14 lần so với cùng kỳ năm ngoái
(hai tháng đầu năm 2025 chỉ đạt 113,78 triệu USD), và chiếm 27,4% tổng vốn FDI đăng ký của cả nước
trong cùng kỳ. Động lực cho sự tăng trưởng đột phá này đến từ 1,31 tỷ USD vốn đăng ký mới, cùng với 341,3 triệu USD vốn điều chỉnh tăng thêm
từ các dự án đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.
Lũy kế đến nay, tổng vốn FDI đăng ký vào Thái Nguyên đã đạt
hơn 11,9 tỷ USD với 263 dự án còn hiệu lực. Nhờ những chính sách thu hút
đầu tư nhất quán, môi trường kinh doanh ngày càng thân thiện cùng các cải cách
hành chính thiết thực, Thái Nguyên đã có bước phát triển mạnh mẽ, từng bước trở
thành trung tâm tăng trưởng công nghiệp
và đổi mới sáng tạo ở khu vực phía Bắc.
Không những vậy, hoạt động xúc tiến
và thu hút đầu tư tại Thái Nguyên đã diễn ra sôi động ngay từ đầu năm nay. Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm
2026 tổ chức vào tháng 1 vừa qua, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định
chấp thuận chủ trương đầu tư và các biên bản ghi nhớ hợp tác cho 31 dự án của các nhà đầu tư.
Trong đó
có 23 dự án của nhà đầu tư trong nước
với tổng vốn gần 2,9 tỷ USD và 8 dự án của các nhà đầu tư nước ngoài với
tổng vốn hơn 1,5 tỷ USD.
Nhiều năm vừa qua, tỉnh Thái Nguyên
đã từng bước khẳng định vị thế là một trong những “thủ phủ công nghiệp” của miền Bắc, với sức hút mạnh mẽ đối với
dòng vốn FDI.
Các dự án trong lĩnh vực điện tử, công nghệ cao và năng lượng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu đầu tư nước ngoài tại Thái Nguyên, với sự hiện diện của nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới như
Samsung (Hàn Quốc), Dongwha (Hàn Quốc),
Trina Solar (Trung Quốc), Huali (Trung Quốc),… Qua đó, địa phương này
đang dần khẳng định vị thế là “vùng đất
của cơ hội” đối với nhiều doanh nghiệp và đối tác toàn cầu.
Đáng chú ý, theo báo cáo tài chính gần đây của Tập đoàn Samsung, trong năm
2025 vừa rồi, Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên
tiếp tục là đơn vị đóng góp doanh thu lớn nhất trong số bốn nhà máy của Samsung
tại Việt Nam khi đạt mức doanh thu 24,9 tỷ USD,
tăng 12% so với năm trước.
TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI CƠ CHẾ “LUỒNG XANH” ĐỂ
HÚT ĐẦU TƯ
Với vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống hạ tầng
giao thông và khu công nghiệp ngày càng hoàn thiện cùng môi trường đầu tư thông
thoáng, Thái Nguyên được đánh giá là một trong những địa
phương thu hút vốn FDI hiệu quả nhất trong nhóm các tỉnh trung du và miền núi
phía Bắc.
Một trong những lợi thế nổi bật của địa phương
này là khả năng kết nối hạ tầng ngày càng được cải thiện
mạnh mẽ. Cùng với việc hoàn thiện tuyến Vành
đai 5 Vùng Thủ đô và các trục đường bộ, đường sắt chiến lược,
Thái Nguyên đang ngày càng thuận lợi trong việc kết nối với sân bay Nội Bài,
và sắp tới đây là sân bay Gia Bình, cũng như cảng biển Hải Phòng. Nhờ đó, tỉnh dần trở thành một mắt xích quan trọng trong vòng cung công nghiệp phía Bắc,
tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất và logistics của các doanh
nghiệp FDI.
Bên cạnh lợi thế về hạ tầng, nguồn nhân lực dồi dào và chất lượng cũng được xem là
điểm cộng lớn của Thái Nguyên trong mắt các nhà đầu tư. Nhiều tập đoàn quốc tế
cho biết họ có nguồn lực tài chính và công nghệ, nhưng việc tìm kiếm đội ngũ kỹ
sư vận hành chất lượng lại không hề dễ dàng.
Đồng thời, Thái Nguyên từ lâu cũng được xem là “cái
nôi” đào tạo nhân lực kỹ thuật với hệ thống các trường đại học
và cơ sở đào tạo lớn. Vì vậy, nhà đầu tư đến đây không chỉ tìm kiếm lợi thế về
hạ tầng mà còn bị thu hút bởi hệ sinh thái tri thức sẵn
có, cho phép doanh nghiệp đặt hàng đào tạo nhân lực ngay tại
chỗ và giảm đáng kể chi phí tuyển dụng.
Quỹ
đất công nghiệp sẵn sàng cho đầu tư cũng là một lợi thế đáng
kể của địa phương này. Hiện Thái Nguyên đã hoàn thành hơn 16.000 ha khu công nghiệp được đầu tư và giải phóng mặt bằng, và có sẵn hơn 300 ha đất sạch trong các khu, cụm công nghiệp. Việc chủ động chuẩn bị quỹ đất, “có đất chờ nhà đầu tư” thay
vì để nhà đầu tư chờ mặt bằng được xem là một tư
duy phát triển mang tính thị trường và thực tiễn cao.
Không chỉ dừng lại ở hạ tầng và quỹ đất, chính
quyền địa phương cũng đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu
tư thông qua cải cách hành chính mạnh mẽ.
Theo ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, tỉnh
đang triển khai cơ chế “luồng xanh”
trong giải quyết thủ tục hành chính và thủ tục đầu tư; đồng thời nâng cao trách
nhiệm của người đứng đầu, tăng cường đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp để
kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, qua đó bảo đảm môi
trường đầu tư minh bạch, ổn định và thuận lợi.
Với những lợi thế về hạ
tầng kết nối, nguồn nhân lực, quỹ đất công nghiệp và chính sách hỗ trợ doanh
nghiệp, Thái Nguyên đang ngày càng khẳng định sức hút của mình,
trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và
ngoài nước.
