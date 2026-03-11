Cú “bứt phá” ngoạn mục của Thái Nguyên trong hút vốn FDI

Trong hai tháng đầu năm nay, Thái Nguyên bất ngờ vươn lên dẫn đầu cả nước về thu hút vốn ngoại, với hơn 1,65 tỷ USD vốn FDI đăng ký, vượt qua hai trung tâm thu hút vốn FDI lớn là TP. Hồ Chí Minh và Bắc Ninh.....

Theo số liệu của Cục Đầu tư nước ngoài (FIA) (thuộc Bộ Tài chính), tổng số vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam trong hai tháng đầu năm 2026 đạt hơn 6,03 tỷ USD, với 620 dự án mới.

Đáng chú ý, bức tranh thu hút FDI tại các địa phương trong giai đoạn này đã có sự thay đổi rõ nét khi Thái Nguyên đã vượt qua TP. Hồ Chí Minh và Bắc Ninh để trở thành địa phương thu hút FDI nhiều nhất cả nước.

TRỞ THÀNH “ĐIỂM SÁNG” THU HÚT FDI CỦA CẢ NƯỚC

Cụ thể, tổng vốn FDI đăng ký vào Thái Nguyên trong hai tháng đầu năm nay đạt hơn 1,65 tỷ USD, gấp 14 lần so với cùng kỳ năm ngoái (hai tháng đầu năm 2025 chỉ đạt 113,78 triệu USD), và chiếm 27,4% tổng vốn FDI đăng ký của cả nước trong cùng kỳ. Động lực cho sự tăng trưởng đột phá này đến từ 1,31 tỷ USD vốn đăng ký mới, cùng với 341,3 triệu USD vốn điều chỉnh tăng thêm từ các dự án đang hoạt động trên địa bàn tỉnh.

Lũy kế đến nay, tổng vốn FDI đăng ký vào Thái Nguyên đã đạt hơn 11,9 tỷ USD với 263 dự án còn hiệu lực. Nhờ những chính sách thu hút đầu tư nhất quán, môi trường kinh doanh ngày càng thân thiện cùng các cải cách hành chính thiết thực, Thái Nguyên đã có bước phát triển mạnh mẽ, từng bước trở thành trung tâm tăng trưởng công nghiệp và đổi mới sáng tạo ở khu vực phía Bắc.

Top 10 địa phương có vốn FDI đăng ký nhiều nhất trong 2 tháng năm 2026. (Nguồn số liệu: Cục Đầu tư nước ngoài (FIA))

Không những vậy, hoạt động xúc tiến và thu hút đầu tư tại Thái Nguyên đã diễn ra sôi động ngay từ đầu năm nay. Tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Thái Nguyên năm 2026 tổ chức vào tháng 1 vừa qua, lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và các biên bản ghi nhớ hợp tác cho 31 dự án của các nhà đầu tư.

Trong đó có 23 dự án của nhà đầu tư trong nước với tổng vốn gần 2,9 tỷ USD và 8 dự án của các nhà đầu tư nước ngoài với tổng vốn hơn 1,5 tỷ USD.

Nhiều năm vừa qua, tỉnh Thái Nguyên đã từng bước khẳng định vị thế là một trong những “thủ phủ công nghiệp” của miền Bắc, với sức hút mạnh mẽ đối với dòng vốn FDI.

Các dự án trong lĩnh vực điện tử, công nghệ cao và năng lượng chiếm tỷ trọng lớn trong cơ cấu đầu tư nước ngoài tại Thái Nguyên, với sự hiện diện của nhiều tập đoàn hàng đầu thế giới như Samsung (Hàn Quốc), Dongwha (Hàn Quốc), Trina Solar (Trung Quốc), Huali (Trung Quốc),… Qua đó, địa phương này đang dần khẳng định vị thế là “vùng đất của cơ hội” đối với nhiều doanh nghiệp và đối tác toàn cầu.

Đáng chú ý, theo báo cáo tài chính gần đây của Tập đoàn Samsung, trong năm 2025 vừa rồi, Samsung Electronics Việt Nam Thái Nguyên tiếp tục là đơn vị đóng góp doanh thu lớn nhất trong số bốn nhà máy của Samsung tại Việt Nam khi đạt mức doanh thu 24,9 tỷ USD, tăng 12% so với năm trước.

TĂNG CƯỜNG TRIỂN KHAI CƠ CHẾ “LUỒNG XANH” ĐỂ HÚT ĐẦU TƯ

Với vị trí địa lý thuận lợi, hệ thống hạ tầng giao thông và khu công nghiệp ngày càng hoàn thiện cùng môi trường đầu tư thông thoáng, Thái Nguyên được đánh giá là một trong những địa phương thu hút vốn FDI hiệu quả nhất trong nhóm các tỉnh trung du và miền núi phía Bắc.

Một trong những lợi thế nổi bật của địa phương này là khả năng kết nối hạ tầng ngày càng được cải thiện mạnh mẽ. Cùng với việc hoàn thiện tuyến Vành đai 5 Vùng Thủ đô và các trục đường bộ, đường sắt chiến lược, Thái Nguyên đang ngày càng thuận lợi trong việc kết nối với sân bay Nội Bài, và sắp tới đây là sân bay Gia Bình, cũng như cảng biển Hải Phòng. Nhờ đó, tỉnh dần trở thành một mắt xích quan trọng trong vòng cung công nghiệp phía Bắc, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất và logistics của các doanh nghiệp FDI.

Bên cạnh lợi thế về hạ tầng, nguồn nhân lực dồi dào và chất lượng cũng được xem là điểm cộng lớn của Thái Nguyên trong mắt các nhà đầu tư. Nhiều tập đoàn quốc tế cho biết họ có nguồn lực tài chính và công nghệ, nhưng việc tìm kiếm đội ngũ kỹ sư vận hành chất lượng lại không hề dễ dàng.

Đồng thời, Thái Nguyên từ lâu cũng được xem là “cái nôi” đào tạo nhân lực kỹ thuật với hệ thống các trường đại học và cơ sở đào tạo lớn. Vì vậy, nhà đầu tư đến đây không chỉ tìm kiếm lợi thế về hạ tầng mà còn bị thu hút bởi hệ sinh thái tri thức sẵn có, cho phép doanh nghiệp đặt hàng đào tạo nhân lực ngay tại chỗ và giảm đáng kể chi phí tuyển dụng.

Thái Nguyên đã và đang trở thành một trong những cứ điểm đầu tư hàng đầu của các tập đoàn lớn trên thế giới.

Quỹ đất công nghiệp sẵn sàng cho đầu tư cũng là một lợi thế đáng kể của địa phương này. Hiện Thái Nguyên đã hoàn thành hơn 16.000 ha khu công nghiệp được đầu tư và giải phóng mặt bằng, và có sẵn hơn 300 ha đất sạch trong các khu, cụm công nghiệp. Việc chủ động chuẩn bị quỹ đất, “có đất chờ nhà đầu tư” thay vì để nhà đầu tư chờ mặt bằng được xem là một tư duy phát triển mang tính thị trường và thực tiễn cao.

Không chỉ dừng lại ở hạ tầng và quỹ đất, chính quyền địa phương cũng đang nỗ lực cải thiện môi trường đầu tư thông qua cải cách hành chính mạnh mẽ.

Theo ông Vương Quốc Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, tỉnh đang triển khai cơ chế “luồng xanh” trong giải quyết thủ tục hành chính và thủ tục đầu tư; đồng thời nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, tăng cường đối thoại trực tiếp với doanh nghiệp để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, qua đó bảo đảm môi trường đầu tư minh bạch, ổn định và thuận lợi.

Với những lợi thế về hạ tầng kết nối, nguồn nhân lực, quỹ đất công nghiệp và chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, Thái Nguyên đang ngày càng khẳng định sức hút của mình, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước.