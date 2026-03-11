Thứ Tư, 11/03/2026

Đầu tư

Mô hình nhà máy thông minh, lực đẩy mới cho doanh nghiệp sản xuất Việt

Khánh Vy

11/03/2026, 11:06

Trong bối cảnh khoa học công nghệ ngày càng phát triển và áp lực chuyển dịch năng lượng ngày càng lớn, việc chuyển đổi sang mô hình sản xuất hiện đại, nhà máy thông minh ngày càng trở thành một chiến lược của doanh nghiệp…

Ảnh minh họa nhà máy thông minh.
Ảnh minh họa nhà máy thông minh.

Trong bối cảnh nền kinh tế số và Cách mạng công nghiệp lần thứ tư (CMCN 4.0) đang tái thiết lập chuỗi cung ứng, việc chuyển đổi sang mô hình sản xuất thông minh mang tính sống còn đối với các doanh nghiệp. Theo báo cáo của Grand View Research, thị trường sản xuất thông minh toàn cầu dự kiến đạt xấp xỉ 790 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) đạt 14%.

Theo ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia (NIC – Bộ Tài chính), sản xuất thông minh và tự động hóa công nghiệp đang trở thành xu hướng tất yếu trên toàn cầu. Các công nghệ như trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật công nghiệp (IIoT), dữ liệu lớn (Big Data), robot và các hệ thống sản xuất thông minh đang góp phần thay đổi căn bản phương thức vận hành của các nhà máy, tối ưu hóa chuỗi cung ứng và nâng cao hiệu quả sản xuất. Cùng với đó, các ngành công nghiệp nền tảng như chuỗi cung ứng thông minh, công cụ dụng cụ và thiết bị phụ trợ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng hệ sinh thái sản xuất hiện đại, hỗ trợ các ngành công nghiệp chủ lực phát triển.

Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị cũng xác định rõ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là động lực then chốt nâng cao năng suất và năng lực cạnh tranh quốc gia.

Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia trao đổi với báo giới tại buổi công bố thông tin triển lãm. 
Ông Võ Xuân Hoài, Phó Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc gia trao đổi với báo giới tại buổi công bố thông tin triển lãm. 

Trên tinh thần này, NIC phối hợp cùng Uninet Exhibition (Singapore), Công ty TNHH MICE EIMS Hàn Việt và Trung tâm Triển lãm và hội nghị Busan, Hàn Quốc (BEXCO) tổ chức Triển lãm Nhà máy thông minh Việt Nam 2026 (VSE 2026) và Triển lãm Quốc tế Ngũ kim và Dụng cụ phụ trợ Việt Nam 2026 (VHF 2026) sẽ chính thức diễn ra từ ngày 24-26/6/2026 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Sài Gòn (SECC), TP.HCM.

“Triển lãm không chỉ là một sự kiện giới thiệu, trình diễn công nghệ đơn thuần, mà còn là nền tảng kết nối chiến lược giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư, chuyên gia và các nhà hoạch định chính sách trong lĩnh vực sản xuất thông minh”, ông Hoài cho biết.

Đáng chú ý, theo Ông Mai Duy Thiện, Chủ tịch VCEA, trong bối cảnh áp lực chuyển dịch năng lượng ngày càng lớn, triển lãm sẽ giới thiệu và kết nối các giải pháp năng lượng sạch phục vụ cả nhà máy và hộ gia đình, bao gồm điện mặt trời áp mái, hệ thống lưu trữ năng lượng và công nghệ quản lý năng lượng thông minh.

Việc ứng dụng các giải pháp này không chỉ giúp doanh nghiệp sản xuất tối ưu chi phí vận hành và ổn định nguồn điện, mà còn góp phần giảm phát thải carbon, nâng cao năng lực cạnh tranh và đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững của thị trường quốc tế.

Theo Ban tổ chức, sự kiện lần này dự kiến thu hút hơn 14.000 lượt khách tham quan chuyên ngành cùng các đại diện đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong 3 ngày diễn ra, chương trình sẽ mang đến các hoạt động cốt lõi bao gồm triển lãm công nghệ, khoảng 500 phiên kết nối doanh nghiệp (B2B) xuyên biên giới, cùng các tọa đàm chuyên đề và bàn tròn thảo luận cấp cao.

Toàn cảnh buổi công bố thông tin về triển lãm.
Toàn cảnh buổi công bố thông tin về triển lãm.

Việc tổ chức VSE 2026 song hành cùng VHF 2026 là một định hướng chiến lược nhằm tạo ra một hệ sinh thái triển lãm toàn diện cho ngành sản xuất và công nghiệp hỗ trợ. Sự kết hợp này mang đến một bức tranh đầy đủ của chuỗi giá trị sản xuất hiện đại, giúp doanh nghiệp tiếp cận toàn bộ quá trình từ thiết bị, vật tư đến các giải pháp công nghệ tiên tiến trong cùng một không gian.

Theo đó, đối với Triển lãm VSE 2026, Ban Tổ chức tập trung chuyên sâu vào mô hình nhà máy thông minh với các xu hướng công nghệ nổi bật như Tự động hóa và robot công nghiệp thế hệ mới, đặc biệt là robot cộng tác (cobots) và robot vận chuyển tự động AGV/AMR nhằm nâng cao năng suất và tối ưu chi phí; Hệ thống thị giác máy (Machine Vision) kết hợp trí tuệ nhân tạo để kiểm tra chất lượng và phát hiện lỗi với độ chính xác cao; IoT công nghiệp và kết nối dữ liệu cho phép giám sát toàn bộ hoạt động sản xuất theo thời gian thực để ra quyết định nhanh chóng; các giải pháp kho vận và logistics nội bộ thông minh bao gồm hệ thống kho tự động và robot gắp hàng giúp tối ưu hóa chuỗi cung ứng.

Đối với Triển lãm VHF 2026, sự kiện sẽ trưng bày 6 nhóm ngành hàng chủ lực gồm: Công cụ dụng cụ, Sản phẩm ngũ kim, Khóa & Bảo mật, Nhà máy thông minh, Bảo hộ lao động và Nhà thông minh.

