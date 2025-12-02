Đà Nẵng chuẩn hóa, đồng bộ 1.133.871 thửa đất lên cơ sở dữ liệu quốc gia

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Ba, 02/12/2025
Ngô Anh Văn
02/12/2025, 11:27
Sau 90 ngày triển khai chiến dịch tổng rà soát và chuẩn hóa dữ liệu đất đai, Thành phố Đà Nẵng đã tiến hành rà soát 1.301.817 thửa đất, trong đó, đã đồng bộ 1.133.871 thửa đất lên cơ sở dữ liệu quốc gia, đưa Đà Nẵng nằm trong nhóm các địa phương có tiến độ nhanh và đạt chất lượng.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Môi trường Đà Nẵng, sau chiến dịch 90 ngày làm dữ liệu minh bạch, đồng bộ (từ 1/9 - 30/11/2025) với mục tiêu hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai theo tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung", toàn Thành phố đã tiến hành rà soát 1.301.817 thửa đất.
Qua rà soát, Thành phố đã phân loại 1.003.695 thửa đất thành 3 nhóm để quản lý và chỉnh lý dữ liệu. Cụ thể, ở nhóm 1: dữ liệu đã đạt tiêu chí "đúng - đủ - sạch - sống" là 545.352 thửa (bằng 54,35%); nhóm 2: dữ liệu cần chỉnh lý, bổ sung và xác thực thông tin là 378.618 thửa (bằng 37,71%) và nhóm 3: dữ liệu không còn khả năng sử dụng, cần xây dựng mới là 79.725 thửa (bằng 7,94%). Số thửa còn lại đang được tiếp tục bổ sung thông tin để cập nhật vào cơ sở dữ liệu.
Đáng chú ý, kết quả ghi nhận nhiều chỉ số nổi bật khi 96,8% thông tin chủ sử dụng đất đã được đối soát, xác thực; 98,85% giấy chứng nhận và căn cước công dân được thu thập và 100% hồ sơ thu thập được scan và cập nhật vào cơ sở dữ liệu… thể hiện sự cố gắng nỗ lực của ngành Nông nghiệp và Môi trường cùng các cơ quan liên quan, đặc biệt là sự hợp tác tích cực của người dân.
Theo đánh giá của lãnh đạo Thành phố, chiến dịch đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của toàn bộ hệ thống chính trị, tạo nền tảng cho quá trình chuyển đổi số lĩnh vực đất đai, đưa Đà Nẵng nằm trong nhóm các địa phương có tiến độ nhanh và đạt chất lượng trong làm sạch dữ liệu đất đai của thành phố. Hiện Đà Nẵng cũng đang tập trung xây dựng dữ liệu cho phần còn lại, bảo đảm cập nhật định kỳ và liên thông với các cơ sở dữ liệu quốc gia.
Để hoàn thiện bộ cơ sở dữ liệu đất đai bảo đảm "đúng - đủ - sạch - sống", UBND thành phố kiến nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Công an phối hợp truyền thông rộng rãi, hướng dẫn người dân cung cấp thông tin qua ứng dụng VNeID; đồng thời, hỗ trợ kỹ thuật, pháp lý và nguồn lực, cũng như ban hành tiêu chí lựa chọn phần mềm vận hành cơ sở dữ liệu đất đai phù hợp để người dân dễ thực hiện.
Bên cạnh đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường cũng đang phối hợp các đơn vị liên quan chủ động cắt giảm một số loại giấy tờ, sử dụng ngay thông tin đã có trong cơ sở dữ liệu đất đai, cơ sở dữ liệu dân cư để giải quyết thủ tục hành chính tinh gọn nhất
Theo đánh giá của lãnh đạo UBND thành phố Đà Nẵng, chiến dịch 90 ngày rà soát và chuẩn hóa dữ liệu đất đai đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của cả hệ thống chính trị, tạo nền tảng để Đà Nẵng tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai hiện đại, thống nhất, dùng chung, phục vụ người dân và doanh nghiệp. Với kết quả đạt được, Đà Nẵng đang tiến gần hơn đến mục tiêu xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai hiện đại, minh bạch, phục vụ hiệu quả người dân và doanh nghiệp.
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Công văn 6275/UBND-ĐT về việc tăng cường quản lý hoạt động tập kết, kinh doanh vật liệu xây dựng trên địa bàn Hà Nội. Trong đó, Thành phố giao các sở, ngành rà soát, điều chỉnh danh mục bến bãi vật liệu xây dựng; xử lý nghiêm những điểm trung chuyển tự phát; kiên quyết giải tỏa trường hợp lấn chiếm đất đai và chấm dứt hoạt động của bến bãi trái phép…
UBND TP. Hồ Chí Minh đã thành lập Hội đồng thẩm định bảng giá đất với 192 thành viên, bao gồm lãnh đạo các sở, ngành và chủ tịch UBND phường, xã; Hội đồng có nhiệm vụ thẩm định, phản biện và lấy ý kiến góp ý từ các cơ quan, tổ chức và người dân…
Hạ tầng đang dịch chuyển mạnh về Đông Bắc Hà Nội khi sân bay quốc tế 5 sao Gia Bình và các tuyến kết nối trọng điểm cùng lúc tăng tốc. Với vai trò cửa ngõ quốc tế mới của miền Bắc, sân bay Gia Bình được kỳ vọng mở ra chu kỳ đầu tư mới cho khu vực.
Công ty cổ phần Hoàng Vương Hưng Yên, Chủ đầu tư Khu đô thị Economy City mới đây đã chính thức công bố phân khu cao tầng Economy Residences – được định vị là sản phẩm kiểu mẫu bởi giá trị mang lại tại cửa ngõ phía đông Thủ đô.
Theo TS. Nguyễn Trí Hiếu - Viện trưởng Viện Nghiên cứu và phát triển thị trường Tài chính và Bất động sản Toàn Cầu - sau nhiều năm điều chỉnh, thị trường bất động sản Quy Nhơn đang tiến gần hơn đến giai đoạn “ổn định trong tăng trưởng”.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: