Trang chủ Kinh tế số

Đà Nẵng đặt mục tiêu kinh doanh tài sản số bằng NFT

Nam Anh

18/09/2025, 13:15

Trong số 65 chỉ tiêu mà Đà Nẵng đặt ra đến năm 2030, có nhiều chỉ tiêu đáng chú ý như có ít nhất một doanh nghiệp công nghệ số với nhân lực 15000 người hoặc đạt doanh thu hai tỷ USD/năm; thí điểm và tiến đến triển khai kinh doanh tài sản số bằng NFT…

Ảnh minh họa.
Ảnh minh họa.

Sở Khoa học và Công nghệ Đà Nẵng cho biết Ban Thường vụ Thành ủy mới đây đã ban hành Kế hoạch hành động số 21 thực hiện Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia trên địa bàn thành phố.

Kế hoạch số 21 thay thế hai kế hoạch cũ của Đà Nẵng và Quảng Nam, được cập nhật theo định hướng của Ban Chỉ đạo 57 Trung ương. Đáng chú ý, thành phố đề xuất triển khai 3 sáng kiến lớn: Bản sao số thành phố (Digital Twin), Trung tâm tài chính thông minh, Trung tâm thương mại tự do thông minh.

Mục tiêu đến năm 2030, Đà Nẵng đặt ra 65 chỉ tiêu cụ thể, đặc biệt trong đó có 8 chỉ tiêu đề xuất vượt so với TW, gồm: Quy mô kinh tế số đạt tối thiểu 35-40% GRDP toàn thành phố (Nghị quyết số 57-NQ/TW là 30%); Mỗi năm có ít nhất 10 công trình đạt giải thưởng khoa học và công nghệ cấp quốc gia/khu vực (yêu cầu của TW là 03); Có ít nhất 95% hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến (yêu cầu TW là 85%); Tỉ lệ thanh toán trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính, dịch vụ công đạt 90% (yêu cầu TW là 80%); Tỉ lệ sử dụng dịch vụ công trực tuyến, toàn trình của người dân và doanh nghiệp đạt tối thiểu 85% (yêu cầu TW là 80%); Có ít nhất 95% đảng ủy, chính quyền xã, phường sử dụng phần mềm quản trị điều hành thống nhất (yêu cầu TW là 90%)…

Có 2 chỉ tiêu đóng góp trực tiếp vào phát triển khoa học công nghệ toàn quốc: Có tối thiểu có 01 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến hoạt động tại thành phố (toàn quốc đặt mục tiêu là 05); Có thêm ít nhất 02 tuyến cáp quang biển mới đưa vào hoạt động (toàn quốc đặt mục tiêu là 09).

Ngoài ra, Đà Nẵng còn có 19 chỉ tiêu thêm theo đặc thù yêu cầu phát triển của thành phố: Triển khai thêm ít nhất 02 khu công nghệ thông tin tập trung; Có thêm 01 trạm trung chuyển dữ liệu quốc tế (digital hub); Có thêm trung tâm dữ liệu quốc tế; Có ít nhất 05 sản phẩm thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) được triển khai trên địa bàn thành phố; Thí điểm và tiến đến triển khai kinh doanh tài sản số bằng NFT; Kinh tế số mỗi ngành, lĩnh vực chiếm tối thiểu 20%.

Đồng thời thu hút một số doanh nghiệp có doanh thu ít nhất 01 tỷ USD đặt trụ sở nghiên cứu, sản xuất tại thành phố; Có ít nhất 01 doanh nghiệp công nghệ số với nhân lực 15000 người hoặc đạt doanh thu 02 tỷ USD/năm; Quản lý đô thị, giao dịch với người dân và doanh nghiệp trên môi trường điện tử; 100% các cơ quan nhà nước thực hiện chỉ đạo, điều hành, quản trị nội bộ trên môi trường điện tử...

Đến năm 2045, Đà Nẵng ra 48 chỉ tiêu cụ thể để thực hiện; đặc biệt là thu hút đội ngũ chuyên gia, nhà khoa học, kỹ sư công nghệ hàng đầu, hình thành “cụm chuyên gia”; mỗi năm có ít nhất: 800 bài báo khoa học có địa chỉ tác giả tại thành phố (Scopus/ISI), 1800 bài báo khoa học ứng dụng liên quan đổi mới sáng tạo, 10 công trình đạt giải thưởng khoa học và công nghệ cấp quốc gia/khu vực, 150 dự án đổi mới sáng tạo được hỗ trợ từ ngân sách thành phố... Đến năm 2045, Đà Nẵng có tối thiểu có 02 doanh nghiệp công nghệ số ngang tầm các nước tiên tiến, kinh tế số đạt 60% GRDP.

Về nhiệm vụ, giải pháp, kế hoạch đưa gia 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu: (1) Nâng cao nhận thức và quyết tâm chính trị, thông tin, truyền thông; (2) Hoàn thiện thể chế, chính sách tạo đột phá, đảm bảo nguồn lực; (3) Phát triển hạ tầng số, ứng dụng, dịch vụ số.

(4) Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, hỗ trợ nghiên cứu và phát triển, đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ; (5) Phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; (6) Đẩy mạnh chuyển đổi số, kinh tế số; (7) Bảo đảm an ninh mạng và chủ quyền số và (8) Đẩy mạnh hợp tác, liên kết vùng, quốc tế.

bitcoin blockchain Đà Nẵng kinh tế số NFT tài sản số trung tâm tài chính mới

