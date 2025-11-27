Thúc tiến độ đường Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh

Trong chuyến công tác kiểm tra thực địa dự án đường Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh chiều 25/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã yêu cầu chủ đầu tư, nhà thầu cùng các đơn vị liên quan khẩn trương khắc phục các hạn chế về thiếu vật liệu, mưa kéo dài, đẩy nhanh tiến độ dự án, bảo đảm hoàn thành đúng kế hoạch...

Ngày 25/11/2025, đoàn công tác Chính phủ do Phó Thủ tướng Mai Văn Chính làm trưởng đoàn, đã có chuyến kiểm tra thực địa tại công trường đường Vành đại 3 TP.Hồ Chí Minh đoạn qua địa phận Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh.

Nhấn mạnh rằng dự án phải hoàn thành, thông xe kỹ thuật vào ngày 19/12 sắp tới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính yêu câu các đơn vị liên quan tranh thủ thời tiết thuận lợi, tăng cường thi công ba ca bốn kíp, huy động tối đa nhân lực, máy móc và thiết bị, để hoàn thành đúng mục tiêu đã đề ra.

Báo cáo với Phó Thủ tướng và đoàn công tác, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng tỉnh Đồng Nai - chủ đầu tư dự án - cho biết, đến nay tổng giá trị thực hiện các gói thầu đã đạt trên 60%. Trên công trường, nhịp độ thi công các gói thầu xây lắp chính của dự án rất khẩn trương, nhà thầu đã tập trung thi công khối lượng công việc còn lại nhằm hoàn thành thông xe kỹ thuật dự án trước ngày 19/12/2025 theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Sau khi kiểm tra thự địa công trường và nghe các báo cáo của chủ đầu tư, đơn vị liên quan, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính cho rằng so với lần kiểm tra công trường gần nhất vào tháng 9 vừa qua, đến nay ghi nhận đã có nhiều nỗ lực, khối lượng thi công tổng thể tăng thêm 6,5%. Dù vậy, do diễn biến thời tiết bất lợi, tình hình mưa nhiều kéo dài, vấn đề thiếu vật liệu… đã tác động mạnh đến tiến độ, khiến tốc độ thi công chưa đạt yêu cầu.

Đoạn dự án qua TP.Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP.Hồ Chí Minh (TCIP) cho biết, công tác di dời hạ tầng kỹ thuật vẫn đang được triển khai. Các đơn vị đang dựng trụ điện và đăng ký lịch cắt điện để di dời và dự kiến hoàn thành trong tháng 11/2025.

Báo cáo với Phó Thủ tướng về khối lượng thi công, ông Lê Ngọc Hung - Phó giám đốc TCIP - cho biết các dự án thành phần đến nay đạt từ 51,6 - 87% giá trị hợp đồng. Theo kế hoạch, đến ngày 19/12 sẽ thông xe kỹ thuật và thông tuyến 66,3 km/70,1 km. Dự kiến đến 30/4/2026, sẽ thông xe kỹ thuật 70,1 km; đến ngày 30/6/2026, hoàn thành toàn bộ dự án.

Chủ đầu tư báo cáo tiến độ dự án Vành đai 3 qua địa phận Đồng Nai với Phó thủ tướng và đoàn công tác, ngày 25/11/2025. Ảnh: Như Ngọc

Về vật liệu thi công, lãnh đạo TCIP cho rằng nguồn vật liệu, đặc biệt là đá, khan hiếm do nhiều dự án lớn tại khu vực phía Nam cùng tăng tốc để về đích trước cuối năm 2025. Công suất khai thác tại các mỏ đá chưa đáp ứng được nhu cầu, khiến việc đưa vật liệu về công trường gặp khó khăn. Cùng với đó, thời tiết khu vực phía Nam năm nay mưa bão thất thường, liên tục và kéo dài, ảnh hưởng đến tiến độ thi công.

Tại buổi làm việc sau khi đoàn công tác kiểm tra thực địa, Phó Chủ tịch UBND TP.Hồ Chí Minh Bùi Xuân Cường thông tin, tại Thành phố hiện có nhiều công trình trọng điểm đang triển khai, trong đó đường Vành đai 3 là một trong những dự án được tập trung cao nhất.

Theo ông Cường, tinh thần chung là các nhà thầu phải chủ động lo liệu, bảo đảm nguồn vật liệu thi công. Ông cũng cho biết, nguồn cung vật liệu, nhất là đá, chủ yếu tại các mỏ ở Đồng Nai và TP.Hồ Chí Minh. Sau sáp nhập, Thành phố cũng đang xúc tiến nhanh các thủ tục liên quan để khai thác các mỏ vật liệu ở Bình Dương (cũ).

Kết luận tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh rằng đường Vành đai 3 TP.Hồ Chí Minh là công trình trọng điểm quốc gia có ý nghĩa chiến lược đối với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Ông lưu ý thời điểm từ nay đến cuối năm có thể còn phát sinh bão và mưa lớn, trong khi khối lượng công tác còn nhiều, nên yêu cầu các bộ, ngành và địa phương tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm gồm đẩy nhanh giải phóng mặt bằng và di dời hạ tầng kỹ thuật.

“Thời gian còn lại từ nay đến ngày 19/12 là không nhiều, chủ đầu tư, các nhà thầu cần tranh thủ thời tiết tốt, tăng cường ca kíp, nhân lực, máy móc thi công xuyên ngày đêm để hoàn thành mục tiêu thông xe kỹ thuật dự án trước ngày 19/12/2025 theo đúng yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ. Quá trình thi công ‘chạy nước rút’ đẩy nhanh tiến độ về đích rất cần chú trọng bảo đảm chất lượng công trình”, Phó Thủ tướng chỉ đạo.