Trung Quốc: 87% người lao động thường xuyên sử dụng AI trong công việc

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) đang trở thành động lực chính của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, các công ty Trung Quốc được đánh giá là đang dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APAC) trong việc ứng dụng AI vào hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Theo báo cáo mới đây từ Boston Consulting Group (BCG), Trung Quốc nổi bật trong số các quốc gia trong khu vực khi có tới 87% người lao động được khảo sát cho biết họ thường xuyên sử dụng các công cụ AI trong công việc, cao hơn nhiều so với mức trung bình toàn cầu là 72%. Khu vực APAC cũng dẫn đầu toàn cầu về tỷ lệ sử dụng AI với 78% nhân viên sử dụng ít nhất hàng tuần, trong khi tỷ lệ này trên thế giới là 72%.

Điều đáng chú ý là xu hướng áp dụng AI tại Trung Quốc không chỉ tập trung ở các lãnh đạo cấp cao mà trải rộng từ nhân viên tuyến đầu, quản lý trung cấp đến các giám đốc điều hành, phản ánh một văn hóa đổi mới và khả năng thích ứng công nghệ rất cao. Tỷ lệ nhân viên tuyến đầu sử dụng AI đều đặn tại APAC lên tới 70%, trong khi con số này ở phạm vi toàn cầu chỉ là 51%.

Sự hứng khởi với AI cũng thể hiện rõ khi 60% người được khảo sát tại APAC bày tỏ thái độ lạc quan về tiềm năng của công nghệ này, vượt mức trung bình toàn cầu 52%. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra một nghịch lý khi lo ngại mất việc do AI tăng cao đồng thời với mức độ áp dụng công nghệ ngày càng rộng rãi. Có tới 52% nhân viên tại APAC lo ngại mất việc, cao hơn mức 41% trên toàn thế giới.

Ông Jeff Walters, Giám đốc điều hành và đối tác cấp cao của BCG, nhận định tốc độ đón nhận AI của nhân viên Trung Quốc là rất ấn tượng. Làn sóng nhiệt huyết bắt nguồn từ nhân viên tuyến đầu đang trở thành lợi thế quan trọng thúc đẩy đổi mới sáng tạo AI của quốc gia này.

Tuy nhiên, báo cáo cũng cảnh báo rằng phần lớn các công ty Trung Quốc mới chỉ dừng lại ở giai đoạn triển khai công cụ AI mà chưa tận dụng triệt để để tái thiết kế quy trình làm việc hay điều chỉnh vai trò công việc nhằm tăng năng suất tối đa. Ngoài ra, chỉ 18% nhân viên tuyến đầu tại Trung Quốc cho biết họ nhận được hướng dẫn rõ ràng từ lãnh đạo về cách sử dụng AI, cho thấy cần có sự đồng bộ hơn giữa chiến lược của doanh nghiệp và thực tiễn áp dụng tại cơ sở.

Ông Jeffrey Wu, Giám đốc điều hành kiêm đối tác của BCG, nhấn mạnh: “Khả năng cạnh tranh trong kỷ nguyên AI không chỉ nằm ở việc sử dụng rộng rãi các công cụ, mà quan trọng hơn là việc ứng dụng chúng một cách có hệ thống và chiến lược.”

Báo cáo đề xuất các doanh nghiệp tại APAC nên chủ động tái thiết kế quy trình làm việc để thích ứng với sự chuyển đổi do AI mang lại, đồng thời phát huy vai trò của lãnh đạo trong việc thúc đẩy đào tạo lại nhân viên, cập nhật công cụ AI liên tục và xây dựng một tầm nhìn rõ ràng về AI. Ngoài ra, cần sự phối hợp từ dưới lên bằng cách trao quyền cho nhân viên tuyến đầu vốn sinh ra trong thời đại kỹ thuật số và nâng cao kỹ năng cho các quản lý trung cấp nhằm giảm khoảng cách kỹ năng.

Chuyên gia Pan Helin thuộc Ban chuyên gia Kinh tế Thông tin và Truyền thông, Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin Trung Quốc, nhận định việc áp dụng nhanh các công nghệ số, tiêu biểu là AI, sẽ tạo động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy nâng cấp số hóa, thông minh hóa trong doanh nghiệp.

Trung Quốc hiện sở hữu nguồn nhân lực kỹ thuật chất lượng cao, hạ tầng số tiên tiến như mạng 5G và hệ thống điện toán mạnh mẽ, cùng lượng dữ liệu lớn và năng lực đổi mới sáng tạo không ngừng, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển và ứng dụng AI hiệu quả. Sự dẫn đầu của các công ty Trung Quốc trong ứng dụng AI tại khu vực APAC không chỉ thể hiện qua tỷ lệ áp dụng cao mà còn ở tinh thần đổi mới mạnh mẽ và khả năng thích ứng nhanh chóng với công nghệ mới. Để duy trì và phát huy lợi thế này, doanh nghiệp cần đồng bộ chiến lược từ lãnh đạo đến nhân viên, tận dụng AI một cách có hệ thống nhằm thúc đẩy năng suất và đổi mới sáng tạo trong tương lai.