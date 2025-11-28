Vàng trượt giá từ đỉnh 2 tuần

Sau dịp này, mối quan tâm của nhà đầu tư sẽ hướng tới cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng trong năm 2025 của Fed, dự kiến diễn ra vào ngày 9-10/12...

Giá vàng thế giới giảm trong phiên giao dịch ngày thứ Năm (27/11), rút khỏi mức cao nhất trong gần nửa tháng thiết lập trong phiên trước, trong khi nhà đầu tư tiếp tục đặt cược cao vào khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) giảm lãi suất trong cuộc họp sắp tới. Đồng USD vẫn đương đầu áp lực giảm giá do bất lợi từ triển vọng lãi suất.

Lúc đóng cửa, giá vàng giao ngay giảm 7 USD/oz, tương đương giảm 0,17%, còn 4.157,8 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Trên sàn COMEX, giá vàng giao tháng 12 giảm 0,3%, còn 4.153,6 USD/oz.

Thị trường tài chính Mỹ đóng cửa nghỉ lễ Tạ ơn vào ngày thứ thứ Năm. Sau dịp này, mối quan tâm của nhà đầu tư sẽ hướng tới cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng trong năm 2025 của Fed, dự kiến diễn ra vào ngày 9-10/12.

Những ngày gần đây, khả năng Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp tới đã tăng mạnh trở lại, sau khi một số quan chức Fed phát tín hiệu mềm mỏng và Mỹ công bố nhiều số liệu kinh tế yếu hơn dự báo. Theo dữ liệu từ công cụ FedWatch Tool của sàn giao dịch CME, các nhà giao dịch đang đặt cược khả năng 85% Fed hạ lãi suất 0,25 điểm phần trăm trong cuộc họp sắp tới, so với mức chỉ khoảng 30% cách đây 1 tuần.

Theo nhà phân tích Carsten Menke của công ty Julius Baer, đợt tích lũy của giá vàng bắt đầu từ cuối tháng 10 sẽ tiếp tục do trở ngại kỹ thuật gây ra sự điều chỉnh trước đó hiện vẫn đang tồn tại. So với mức cao kỷ lục trên 4.380 USD/oz thiết lập vào hôm 20/10, giá vàng đã giảm 5%, nhưng về cơ bản giữ được ngưỡng chủ chốt 4.000 USD/oz.

“Những yếu tố thuận lợi hỗ trợ thị trường vàng nói chung vẫn duy trì, gồm tăng trưởng kinh tế Mỹ chậm lại mở đường cho lãi suất giảm và một đồng USD yếu hơn, nhu cầu kênh đầu tư an toàn ở mức cao và xu hướng mua ròng vàng tiếp diễn của các ngân hàng trung ương”, ông Menke nhấn mạnh với hãng tin Reuters.

Tuần này, phát biểu của một số quan chức Fed gồm Chủ tịch Fed chi nhánh San Francisco, bà Mary Daly, và Thống đốc Fed Christopher Waller đều cho thấy quan điểm ủng hộ giảm lãi suất. Ông Kevin Hassett - người đang nổi lên là ứng cử viên số 1 thay thế Chủ tịch Fed Jerome Powell khi ông Powell kết thúc nhiệm kỳ vào tháng 5/2026 - là người có chung chủ trương muốn lãi suất thấp như Tổng thống Donald Trump.

Diễn biến giá vàng thế giới 1 tháng qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Đồng USD vững giá trong phiên ngày thứ Năm, với chỉ số Dollar Index đóng cửa trên mức 99,5 điểm, giảm nhẹ so với phiên trước. Trong 5 phiên trở lại đây, chỉ số đã giảm hơn 0,6% do áp lực từ khả năng Fed hạ lãi suất tăng lên.

Lúc 6h20 sáng nay (28/11) theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á đứng ở mức 4.157,8 USD/oz, không thay đổi so với mức chốt phiên Mỹ. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 132,3 triệu đồng/lượng, giảm 300.000 đồng/lượng so với sáng hôm qua.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.159 đồng (mua vào) và 26.409 đồng (bán ra), tăng 6 đồng ở mỗi đầu giá so với sáng hôm qua.