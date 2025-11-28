Hải Phòng yêu cầu 9 xã rút kinh nghiệm do giải phóng mặt bằng chậm

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng yêu cầu 9 xã chậm tiến độ giải phóng mặt bằng rút kinh nghiệm, nhất là những nơi có tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đi qua…

Ngày 26/11, thông tin từ UBND TP. Hải Phòng cho biết Văn phòng UBND thành phố vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Chủ tịch thành phố về tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công thành phố. Theo đó, Chủ tịch thành phố phê bình, nhắc nhở 25 chủ đầu tư có kết quả giải ngân thấp hơn bình quân chung của thành phố, đồng thời, yêu cầu 9 xã chậm tiến độ giải phóng mặt bằng rút kinh nghiệm.

TỶ LỆ GIẢI NGÂN ĐẠT 75,5% KẾ HOẠCH THỦ TƯƠNG GIAO

Theo thống kê, đến ngày 12/11/2025, Hải Phòng giải ngân được 27.110 tỷ đồng vốn đầu tư công, bằng 75,5% so với kế hoạch Thủ tướng giao, bằng 68,9% kế hoạch thành phố giao. Tính theo kịch bản giải ngân của UBND thành phố Hải Phòng (kế hoạch 282/KH-UBND ngày 28/10/2025), chỉ riêng tuần 46 (từ ngày 6 – 12/11) giá trị giải ngân đạt gần 829 tỷ đồng, chiếm 30,2% số vốn phải giải ngân trong tháng 11/2025 (2.735 tỷ đồng), trong đó, vốn giải ngân cho công tác giải phóng mặt bằng là 311 tỷ đồng.

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng biểu dương 24 chủ đầu tư (trong tổng số 50 chủ đầu tư) có kết quả giải ngân vượt tỷ lệ giải ngân bình quân chung của thành phố (68,9%). Trong đó, có 4 chủ đầu tư đã giải ngân 100% kế hoạch vốn giao là Tòa án nhân dân thành phố, Thành đoàn Hải Phòng, Trung tâm Y tế Kim Thành và Công ty TNHH MTV Thương mại và đầu tư phát triển đô thị.

Chủ tịch thành phố phê bình, nhắc nhở 25 chủ đầu tư có kết quả giải ngân thấp hơn tỷ lệ giải ngân bình quân chung của thành phố. Điển hình như Bệnh viện Nhi Hải Dương chưa thực hiện giải ngân, sở Y tế giải ngân được 0,1%, Ban Quản lý khu kinh tế giải ngân được 5,4%, sở Nông nghiệp và Môi trường giải ngân được 20,3%, Công ty TNHH MTV Quản lý và Kinh doanh nhà Hải Phòng giải ngân được 23,1%, sở Xây dựng giải ngân được 28,5%...

Chủ tịch thành phố yêu cầu, các chủ đầu tư và các xã phường này nghiêm túc rút kinh nghiệm và xây dựng kế hoạch khắc phục ngay những tồn tại hạn chế. Trong thời gian tới cần chủ động giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, tập trung cao độ và nghiêm túc thực hiện theo kế hoạch kịch bản giải ngân vốn đầu tư công đã đề ra.

Đối với công tác chuẩn bị đầu tư, trong thời gian tới, UBND TP. Hải Phòng yêu cầu các chủ đầu tư, các địa phương phân công lãnh đạo, cán bộ chịu trách nhiệm trực tiếp về tiến độ từng dự án, cập nhật tiến độ thực hiện thường xuyên, kịp thời báo cáo các khó khăn vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai.

KHÔNG ĐỂ XẢY RA TÌNH TRẠNG TÁI LẤN CHIẾM

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, Chủ tịch thành phố Hải Phòng yêu cầu các địa phương chậm tiến độ giải phóng mặt bằng (9 xã Vĩnh Thuận, Vĩnh Thịnh, Vĩnh Hải, Vĩnh Am, Nguyễn Bỉnh Khiêm, An Trường, An Lão, An Quang, An Khánh) rút kinh nghiệm. Cấp ủy, chính quyền các địa phương này cần tăng cường chỉ đạo công tác kiểm kê, bồi thường giải phóng mặt bằng, phấn đấu hoàn thành, bàn giao mặt bằng cho các chủ đầu tư để thực hiện dự án theo đúng chỉ đạo của UBND thành phố. Đặc biệt là các địa phương có tuyến đường sắt Lào Cai – Hà Nội – Hải Phòng đi qua, cần khẩn trương tập trung triển khai để kịp tiến độ khởi công theo chỉ đạo của Thủ tướng.

Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Vĩnh Bảo rút kinh nghiệm do không tổ chức thi công ngay khi được bàn giao mặt bằng sạch dẫn đến việc các tổ chức, cá nhân tái sử dụng, lấn chiếm.

UBND thành phố giao sở Nông nghiệp và Môi trường chủ trì phối hợp với UBND cấp xã, các chủ đầu tư giải quyết ngay các khó khăn, vướng mắc phát sinh đối với các dự án chậm tiến độ giải phóng mặt bằng. Trường hợp khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền phải kịp thời báo cáo UBND thành phố cho ý kiến chỉ đạo giải quyết.

Công an thành phố có trách nhiệm phối hợp hỗ trợ các xã phường trong quá trình xây dựng phương án, triển khai cưỡng chế thu hồi đất giải phóng mặt bằng. Công ty Điện lực Hải Phòng – Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc có trách nhiệm chủ động phối hợp với UBND các xã phường thực hiện di dời các công trình điện, trạm biến áp để thực hiện giải phóng mặt bằng, đảm bảo tiến độ chung của các dự án.

UBND TP. Hải Phòng giao sở Nội vụ cập nhật danh sách 25 chủ đầu tư có tỷ lệ giải ngân thấp hơn bình quân chung của thành phố và các địa phương chậm tiến độ giải phóng mặt bằng, rà soát với tiến độ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm khác của đơn vị sau 4 tháng triển khai mô hình chính quyền 2 cấp. Từ đó, đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ, đề xuất báo cáo UBND thành phố làm cơ sở điều động, bố trí nhân sự trong thời gian tới.

KIỂM TRA XỬ LÝ NHÀ THẦU VI PHẠM TIẾN ĐỘ THI CÔNG

Đối với công tác thi công, UBND thành phố yêu cầu nhà thầu thi công các dự án phải đảm bảo đủ nguồn vật liệu, máy móc, nhân lực để phục vụ thi công hoàn thành công trình theo hợp đồng đã ký, lập lại kế hoạch tiến độ thi công chi tiết để bù lại phần khối lượng đã chậm tiến độ, gửi về chủ đầu tư, đảm bảo tỷ lệ giải ngân 100% nguồn vốn đã cấp trong năm 2025.

Tại dự án đầu tư xây dựng công trình đường bao phía Đông Nam quận Hải An (trước đây) đoạn từ cầu Rào đến vị trí giao với đường cao tốc Hà Nội – Hải Phòng do Công ty cổ phần tập đoàn Phúc Lộc thực hiện, yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực Hải An rà soát điều khoản trong hợp đồng làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan khi không thực hiện đúng cam kết hợp đồng, báo cáo UBND thành phố. Sở Tài chính, sở Tư pháp căn cứ theo chức năng nhiệm vụ, hướng dẫn chủ đầu tư thực hiện theo quy định pháp luật.

Đối với nhà thầu Công ty cổ phần 68 Minh Đức (Công ty cổ phần Trung Thuỷ) và Công ty TNHH Xây dựng và Vận tải Hoàng Trường, yêu cầu các chủ đầu tư dự án đầu tư công thành phố rà soát các gói thầu ký với 2 nhà thầu này, lập danh mục gửi sở Xây dựng tổng hợp. Giao sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các chủ đầu tư, các địa phương rà soát, kiểm tra các gói thầu do 2 doanh nghiệp này thực hiện, trong đó làm rõ nội dung chậm tiến độ, vi phạm cam kết hợp đồng, báo cáo đề xuất UBND thành phố trong tháng 12/2025.