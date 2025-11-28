Đà Nẵng: Phấn đấu trở thành trung tâm hàng đầu cả nước về thiết kế vi mạch và ứng dụng AI

Ngày 27/11, tại Đà Nẵng, UBND thành phố đã phối hợp cùng SuperEdge và AI Research Labs - Đại học Columbia (Hoa Kỳ) tổ chức Hội thảo công nghệ trí tuệ nhân tạo SuperEdge AI Summit 2025.

Hội thảo có sự tham dự của đại diện lãnh đạo UBND thành phố, các sở, ngành; các trường đại học, viện nghiên cứu trong nước và quốc tế cùng các giáo sư, nhà khoa học từ Đại học Columbia, lãnh đạo tập đoàn công nghệ, quỹ đầu tư chuyên sâu về AI và blockchain, cùng đông đảo doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.

Hội thảo công nghệ trí tuệ nhân tạo SuperEdge AI Summit 2025 là dịp để Đà Nẵng tiếp nhận các tư vấn khoa học-công nghệ chuyên sâu từ đội ngũ chuyên gia quốc tế, điển hình là các học giả từ Đại học Columbia. Đồng thời mở ra cơ hội thúc đẩy hợp tác giữa các viện nghiên cứu, trường đại học, doanh nghiệp trong nước và quốc tế, qua đó hỗ trợ đào tạo nhân lực, triển khai nghiên cứu chung, chuyển giao công nghệ và thu hút đầu tư vào các lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo, bán dẫn, trung tâm dữ liệu và công nghệ cao.

Phát biểu tại Hội thảo, ông Hồ Quang Bửu, Phó Chủ tịch UBND thành phố, cho biết Đà Nẵng đang phấn đấu trở thành một trong những trung tâm hàng đầu cả nước về thiết kế vi mạch và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, hình thành hệ sinh thái đổi mới sáng tạo mạnh, đồng thời đào tạo và thu hút khoảng 3.000 nhân lực chất lượng cao trong lĩnh vực AI.

Theo ông Hồ Quang Bửu, thế giới hiện nay đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn và các mô hình hạ tầng phi tập trung. Những công nghệ này không chỉ tạo ra công cụ mới mà đang làm thay đổi cấu trúc hạ tầng số, phương thức quản lý và mô hình tăng trưởng của các đô thị hiện đại.

Ông Bửu nhấn mạnh: Việc cập nhật tri thức và chuẩn bị năng lực tiếp cận là yêu cầu cấp thiết để Đà Nẵng hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược, từ phát triển đô thị thông minh, nâng cao hiệu quả quản trị, đến xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế Việt Nam tại Đà Nẵng.

Các diễn giả tại Hội thảo

Tại hội thảo, các chuyên gia trong nước và quốc tế đã trình bày các tham luận chuyên sâu về AI phi tập trung, hạ tầng và tiêu chuẩn dữ liệu xác thực, năng lực ứng dụng AI trong lĩnh vực đô thị thông minh và tài chính công, cũng như những mô hình AI tuân thủ theo chuẩn quốc tế.

Bên cạnh đó, Hội thảo cũng đã diễn ra phần trao đổi tập trung về khả năng triển khai AI vào các dịch vụ công của Đà Nẵng, hướng tới xây dựng một đô thị vận hành dựa trên dữ liệu minh bạch, an toàn và có khả năng kiểm chứng.

Theo ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở KH-CN thành phố Đà Nẵng, để từng bước định vị Đà Nẵng trở thành địa phương tiên phong ứng dụng AI trong các hoạt động kinh tế – tài chính, thành phố có thể ưu tiên phát triển hạ tầng dữ liệu. Đây là hướng đi phù hợp, giúp đẩy nhanh tiến trình xây dựng và khai thác các nguồn dữ liệu phục vụ quản lý, điều hành và phát triển dịch vụ số.

Ông Lê Sơn Phong, Phó Giám đốc Sở KH-CN thành phố Đà Nẵng tại sự kiện SUPER VIETNAM. Ảnh Ngô Anh Văn

Việc triển khai được tiến hành trên cơ sở tuân thủ quy định pháp luật, bảo đảm an toàn, bảo mật và quyền riêng tư của người dân, đồng thời phát huy vai trò chủ động của tổ chức, doanh nghiệp và các đơn vị nghiên cứu trong hệ sinh thái đổi mới sáng tạo của thành phố.

Cùng ngày 27/11, UBND thành phố Đà Nẵng phối hợp cùng SuperEdge và AI Research Labs – Đại học Columbia (Hoa Kỳ) tổ chức Hội nghị Học thuật Công nghệ Trí tuệ Nhân tạo SuperEdge AI Summit 2025, với sự tham gia của nhiều chuyên gia quốc tế, trong đó có GS Max (Chong) Li – chủ sở hữu hơn 200 bằng sáng chế tại Hoa Kỳ, cố vấn blockchain của Liên Hợp Quốc; và GS Pramod Viswanath – Giáo sư Đại học Princeton, học giả uy tín trong lĩnh vực Kỹ thuật điện và Khoa học máy tính.

Tại hội nghị, các diễn giả trình bày chuỗi chuyên đề về AI phi tập trung, tiêu chuẩn xác thực dữ liệu, mô hình AI tuân thủ pháp lý, cùng ứng dụng AI trong đô thị thông minh và tài chính công. Trong đó, trọng tâm thảo luận xoay quanh việc tích hợp AI vào dịch vụ công của Đà Nẵng, hướng tới xây dựng hệ thống vận hành minh bạch, an toàn và có khả năng kiểm chứng.

Dịp này, UBND thành phố Đà Nẵng và SecureFinAI Research Labs (Đại học Columbia) đã ký kết hợp tác về đào tạo nhân lực AI, nghiên cứu và phát triển hạ tầng công nghệ phục vụ kinh tế số. Đây được xem là bước tiến quan trọng trong chiến lược đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm AI của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.