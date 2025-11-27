Thủ tướng Phạm Minh Chính: “Doanh nhân trẻ phải là lực lượng tiên phong, lan tỏa động lực phát triển cho nền kinh tế”

Tại Đại hội Đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh doanh nghiệp và doanh nhân trẻ Tại Việt Nam cần thực hiện “6 tiên phong”, và thi đua “6 nhất” trong xây dựng và phát triển đất nước...

Ngày 27/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030 tại Hà Nội.

Tham dự Đại hội có Trưởng Ban Chính sách và Chiến lược Trung ương Nguyễn Thanh Nghị; lãnh đạo các bộ, ban, ngành; đại diện các địa phương cùng 900 đại biểu đại diện cho 21.000 hội viên trên toàn quốc. Tổng Bí thư Tô Lâm, Chủ tịch nước Lương Cường, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Trước giờ khai mạc, Thủ tướng và toàn thể đại biểu đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ đồng bào tử vong do thiên tai. Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam cũng công bố hỗ trợ khẩn cấp 6 tỷ đồng cho các tỉnh Cao Bằng, Hà Tĩnh, Đà Nẵng, Khánh Hòa, Gia Lai và Đắk Lắk nhằm khắc phục hậu quả thiên tai.

VAI TRÒ DẪN DẮT ĐỘNG LỰC TĂNG TRƯỞNG QUỐC GIA

Nhiệm kỳ VII (2022–2025) của Đại hội đã ghi dấu sự lớn mạnh vượt bậc của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, thể hiện vai trò ngày càng rõ nét trong cộng đồng doanh nghiệp và đóng góp thiết thực cho tăng trưởng kinh tế đất nước.

Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam quy tụ khoảng 21.000 hội viên tại 34 tỉnh, thành phố, 2 tập đoàn kinh tế và 16 câu lạc bộ trực thuộc. Các doanh nghiệp hội viên tạo ra hơn 40 tỷ USD doanh thu mỗi năm, đóng góp trên 10% GDP và giải quyết việc làm cho hơn 5 triệu lao động.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: VGP)

Trong nhiệm kỳ VIII (2025 – 2030), Hội đặt mục tiêu mở rộng số lượng hội viên lên con số từ 35.000-50.000 người. Cùng đó, cộng đồng doanh nghiệp hội viên đặt mục tiêu đóng góp 15% GDP quốc gia và tạo việc làm cho 8 triệu lao động. Hội cũng tiên phong triển khai chương trình đào tạo 10.000 CEO.

Nhiệm kỳ mới cũng đặt mục tiêu hỗ trợ 50.000 hộ kinh doanh chuyển đổi thành doanh nghiệp, 10.000 doanh nghiệp được tư vấn chuyên nghiệp hóa, 80% doanh nghiệp hội viên ứng dụng công nghệ số; 1.000 doanh nghiệp tham gia chương trình AI for SMEs và lan tỏa văn hóa chia sẻ qua chương trình “Mỗi doanh nhân trẻ dìu dắt hai doanh nhân mới”.

Phát biểu tại Đại hội, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh cộng đồng doanh nghiệp là lực lượng sản xuất vật chất chủ yếu, giữ vai trò quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước. Sau gần 40 năm đổi mới, quy mô nền kinh tế Việt Nam liên tục mở rộng, GDP năm 2025 ước đạt hơn 510 tỷ USD, thu nhập bình quân đầu người khoảng 5.000 USD – đánh dấu bước tiến quan trọng đưa Việt Nam vào nhóm nước có thu nhập trung bình cao.

Hiện cả nước có hơn 1 triệu doanh nghiệp đang hoạt động, cùng 14.400 hợp tác xã và hơn 5 triệu hộ kinh doanh. Riêng khu vực doanh nghiệp đóng góp hơn 60% GDP, tạo việc làm cho 15,6 triệu lao động, trong đó doanh nghiệp tư nhân chiếm 82%. Nhiều thương hiệu Việt Nam như Viettel, Vingroup… đã vươn ra khu vực và thế giới, nâng tầm vị thế quốc gia.

“Những thành tựu đó có sự đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân trẻ – lực lượng giàu trí tuệ, sáng tạo, dám dấn thân và luôn khát vọng khẳng định bản lĩnh doanh nhân Việt Nam. Sự phát triển mạnh mẽ của doanh nhân trẻ góp phần lan tỏa tinh thần đổi mới, thúc đẩy cộng đồng doanh nghiệp cả nước cùng tiến bước”, Thủ tướng nhấn mạnh.

Dưới góc độ của doanh nhân, ông Nguyễn Văn Khoa, Tổng Giám đốc Tập đoàn FPT, Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VII, cho rằng để có thể cạnh tranh sòng phẳng với các doanh nghiệp trên thế giới, chỉ một con đường là đầu tư cho khoa học công nghệ .

Phó Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ khóa VII cũng bày tỏ thế hệ doanh nhân mới, doanh nhân trẻ cam kết 3 đột phá mới, gồm đột phá về nhân lực; đột phá về khoa học công nghệ và dữ liệu, đột phá mô hình kinh doanh và hệ sinh thái; đồng thời cam kết tôn trọng pháp luật, đoàn kết, làm chủ công nghệ, đầu tư vào tri thức, cùng đưa khát vọng Việt Nam vươn tầm thế giới.

HƯỚNG TỚI THỰC HIỆN 6 NHIỆM VỤ TIÊN PHONG

Phân tích bối cảnh thế giới và định hướng phát triển thời gian tới, Thủ tướng nhấn mạnh Việt Nam cần thúc đẩy các động lực tăng trưởng mới gồm khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; đồng thời khai mở không gian phát triển mới với tinh thần “bay cao vào vũ trụ, vươn xa ra biển lớn, tiến sâu vào lòng đất”.

Thủ tướng kỳ vọng doanh nhân trẻ phải là lực lượng đi đầu – có tầm nhìn xa, dám nghĩ lớn, biết tận dụng thời cơ, không cầu toàn và không bỏ lỡ cơ hội để phát triển hơn nữa.

Thủ tướng nhấn mạnh sự phát triển của nền kinh tế Việt Nam luôn có đóng góp quan trọng của đội ngũ doanh nhân trẻ. (Ảnh: VGP)

Trong thời gian tới, Thủ tướng đề nghị Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, các tổ chức, đoàn thể quan tâm tạo thuận lợi và đặc biệt là Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam tiếp tục chủ động, sáng tạo, phát triển nhiệt huyết, tinh thần yêu nước, truyền thống dân tộc; trên tinh thần đoàn kết để tạo ra sức mạnh, hợp tác để tạo ra lợi ích, đối thoại để tăng cường niềm tin và thực hiện 6 tiên phong.

Thứ nhất, tiên phong xây dựng thế hệ doanh nhân trẻ có lý tưởng, lòng yêu nước, khát vọng cống hiến; giữ gìn văn hóa doanh nhân Việt Nam “Tâm trong, trí sáng, hoài bão lớn, dấn thân vì nước, vì dân”.

Thứ hai, tiên phong trong khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh; ứng dụng AI, dữ liệu lớn, bán dẫn; phát triển mô hình kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, quản trị theo chuẩn ESG nhằm nâng cao năng suất và sức cạnh tranh.

Thứ ba, tiên phong trong liên kết, hỗ trợ doanh nghiệp. Đội ngũ doanh nghiệp trẻ cần đi đầu trong việc thúc đẩy liên kết các doanh nghiệp tư nhân, hộ kinh doanh… với doanh nghiệp Nhà nước và doanh nghiệp FDI; khai thác thế mạnh của từng khu vực để cùng hình thành các chuỗi giá trị, cụm đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt.

Thứ tư, tiên phong đóng góp xây dựng chính sách; phản ánh kịp thời khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trẻ; đề xuất hoàn thiện thể chế, tháo gỡ điểm nghẽn trong sản xuất, kinh doanh.

Thứ năm, tiên phong, đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân thực hiện thắng lợi các chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, luật pháp của Nhà nước và nguyện vọng của nhân dân; tiên phong trong nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, dẫn dắt quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh của quốc gia; đưa các sản phẩm và giá trị thương hiệu Việt vươn ra thế giới.

Thứ sáu, tiên phong trong thực hiện trách nhiệm xã hội, phát huy truyền thống “chia ngọt, sẻ bùi”, “tương thân, tương ái”, “tình dân tộc, nghĩa đồng bào”; tham gia hỗ trợ người dân và địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lũ, đóng góp cho các chương trình an sinh xã hội.

LAN TỎA TINH THẦN VÀ TRÁCH NHIỆM CỐNG HIẾN TRONG XÃ HỘI

Thủ tướng đề nghị Hội giao nhiệm vụ cụ thể cho một số doanh nghiệp trong phát triển nhà ở xã hội, kêu gọi doanh nhân trẻ tiên phong thực hiện với tinh thần dấn thân và trách nhiệm cao nhất: “không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”. Đây cũng là văn hóa cần xây dựng trong cộng đồng doanh nhân trẻ, bởi các thế hệ thanh niên của đất nước luôn gánh những sứ mệnh cao cả và luôn hoàn thành xuất sắc.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tặng hoa chúc mừng Ủy ban Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam khóa VIII. (Ảnh: VGP)

Thủ tướng cũng đề nghị Hội Doanh nhân trẻ, doanh nghiệp trẻ thi đua thực hiện 6 nhất: “Tiên phong nhất, sáng tạo nhất, dấn thân nhất, đoàn kết nhất, hội nhập nhất, nhân ái nhất”; từ đó góp phần xây dựng đất nước ta phát triển, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc.

Không những đối với các doanh nghiệp và doanh nhân, các cấp, ngành của Việt Nam cũng cần phải là quyết tâm thực hiện phương châm là chính sách thông thoáng, hạ tầng thông suốt, quản lý thông minh, cách làm thông dụng; đặt mục tiêu quyết tâm tháo gỡ các điểm nghẽn cơ bản trong năm nay với tinh thần đã nói là làm, đã cam kết là thực hiện.

Đồng thời, nỗ lực làm giảm chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp. Nhất quán thực hiện tiếp tục hoàn thiện thể chế theo hướng “đột phá của đột phá”, thực hiện quyết liệt nguyên tắc 6 rõ: “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời hạn, rõ kết quả” và “nói đi đôi với làm - không nói không, không nói khó, không nói có mà không làm”.