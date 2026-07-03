Đà Nẵng: Khai trương trung tâm thương mại thứ 8 của AEON tại Việt Nam

Sáng 3/7, trung tâm thương mại đầu tiên của AEON tại thành phố Đà Nẵng đã chính thức khai trương tại số 46 Điện Biên Phủ, phường Thanh Khê. Đây cũng là trung tâm thương mại thứ 8 của Tập đoàn AEON trên cả nước.

Sự kiện đánh dấu cột mốc quan trọng trong chiến lược mở rộng của Tập đoàn AEON và Công ty TNHH AEON MALL Việt Nam tại khu vực miền Trung, góp phần bổ sung một điểm đến thương mại - dịch vụ hiện đại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân địa phương và du khách trong nước, quốc tế.

Điểm đến thương mại hiện đại tại vị trí chiến lược

AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê nằm trong khối đế thương mại của một tổ hợp đa chức năng gồm khách sạn, văn phòng và căn hộ, cách Sân bay Quốc tế Đà Nẵng khoảng 5 phút di chuyển. Vị trí này giúp trung tâm thương mại sở hữu lợi thế kết nối thuận tiện với các khu dân cư, khu du lịch và các tuyến giao thông trọng điểm của thành phố.

Trung tâm thương mại Aeon Mall Thanh Khê tấp nập khách tham quan ngay từ những ngày đầu khai trương

Theo thông tin từ chủ đầu tư, trung tâm thương mại có tổng diện tích sàn thương mại khoảng 30.000 mét vuông, quy tụ khoảng 54 cửa hàng, trong đó nhiều thương hiệu nổi tiếng trong nước và quốc tế. Đáng chú ý, khoảng một nửa số cửa hàng chuyên dụng khai trương tại đây là những thương hiệu lần đầu tiên xuất hiện tại Đà Nẵng, góp phần mang đến diện mạo mua sắm mới và thúc đẩy sự phát triển của thị trường bán lẻ địa phương.

Dự án dự kiến tạo việc làm cho khoảng 1.700 lao động, đồng thời phục vụ khu vực dân cư khoảng 1 triệu người trong bán kính 30 phút di chuyển.

Đa dạng thương hiệu và mô hình siêu thị thế hệ mới

AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê mang đến hệ sinh thái mua sắm, ẩm thực và giải trí đa dạng, trong đó nhiều thương hiệu thời trang, phong cách sống lần đầu tiên có mặt tại thị trường Đà Nẵng như Uniqlo, Muji, Jins, Lacoste, cùng các thương hiệu quốc tế quen thuộc như Nike, Adidas, Charles & Keith. Ở mảng vui chơi giải trí, trung tâm thương mại có sự góp mặt của TIMEZONE, KID'S BOX JUMBO; đáng chú ý, Galaxy Cinema vận hành cụm rạp với 6 phòng chiếu, 553 chỗ ngồi và lần đầu tiên giới thiệu công nghệ Dolby Vision + Atmos tại Việt Nam. Khu vực ẩm thực quy tụ nhiều thương hiệu Nhật Bản và quốc tế như Marugame Udon, cùng các chuỗi quen thuộc như Starbucks, KFC, Gogi House.

Không gian rạp chiếu phim hiện đại của Galaxy Cinema tại Aeon Mall Thanh Khê, Đà Nẵng

Là gian hàng chủ lực của trung tâm thương mại, AEON Đà Nẵng Thanh Khê chính thức đi vào hoạt động theo mô hình Trung tâm Bách hóa Tổng hợp và Siêu thị tinh gọn (Super Supermarket) thứ 5 của AEON tại Việt Nam, cung cấp danh mục sản phẩm đa dạng gồm thực phẩm tươi sống, hàng nhập khẩu và nhãn hàng riêng TOPVALU, cùng các khu vực đặc trưng như AEON Bakery, AEON Sushi theo phong cách Nhật Bản và khu quầy lưu niệm phục vụ du khách.

Không gian trải nghiệm kết hợp công nghệ và phong cách sống

Lấy cảm hứng từ ý tưởng "Future Activate Laboratory", AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê được thiết kế như một trung tâm trải nghiệm phong cách sống mới, nơi khách hàng có thể tương tác với công nghệ hiện đại trong suốt hành trình tham quan và mua sắm. Điểm nhấn nổi bật của dự án là "Cầu Ánh sáng" tại tầng 4 với hệ thống LED và hiệu ứng ánh sáng tương tác, mang đến trải nghiệm thị giác độc đáo.

Bấm nút chính thức khai trương TTTM Aeon Mall Thanh Khê

Bên cạnh đó, khu vực sảnh trung tâm được thiết kế như không gian kết nối cộng đồng, nơi diễn ra các hoạt động giao lưu, sự kiện và trải nghiệm dành cho khách hàng. Trung tâm thương mại cũng ứng dụng nhiều tiện ích công nghệ như hệ thống chỉ dẫn kỹ thuật số, ứng dụng AEON MALL Vietnam, màn hình tương tác và tủ khóa thông minh nhằm nâng cao sự thuận tiện trong hành trình mua sắm.

Đà Nẵng kỳ vọng Aeon Mall sớm đầu tư dự án thứ hai tại Hòa Xuân

Phát biểu tại lễ khai trương, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Đà Nẵng, đánh giá cao vai trò của AeonMall Việt Nam như một nhà đầu tư nước ngoài tiêu biểu, hoạt động tích cực, hiệu quả và gắn bó lâu dài với địa phương trong nhiều năm qua. Theo ông, Trung tâm thương mại AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê được kỳ vọng sẽ mang đến một chuẩn trải nghiệm sống đô thị mới thông qua sự tương tác cùng các công nghệ số hiện đại và lan tỏa các giá trị phát triển bền vững.

Ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch thường trực UBND TP. Đà Nẵng

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cho rằng việc AeonMall Việt Nam đưa vào hoạt động trung tâm thương mại này không chỉ thể hiện niềm tin của doanh nghiệp vào môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố, mà còn cho thấy tầm nhìn dài hạn và cam kết đồng hành cùng sự phát triển của Đà Nẵng trong giai đoạn mới. Thành phố Đà Nẵng khẳng định luôn xem cộng đồng doanh nghiệp là động lực quan trọng của sự phát triển và cam kết tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đồng hành, lắng nghe và tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, trong đó có AeonMall Việt Nam, yên tâm sản xuất kinh doanh, phát triển ổn định, bền vững và lâu dài trên địa bàn.

Đáng chú ý, cùng với việc khai trương AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê, lãnh đạo thành phố Đà Nẵng cũng bày tỏ kỳ vọng AeonMall Việt Nam sẽ sớm triển khai đầu tư xây dựng trung tâm thương mại thứ hai tại khu vực Hòa Xuân, hướng tới một trung tâm thương mại có quy mô vùng, phục vụ nhu cầu phát triển đô thị mở rộng của thành phố về phía Nam.

Về phía nhà đầu tư, AEON MALL tiếp tục xác định Việt Nam là thị trường trọng điểm trong thời gian tới, trong đó Đà Nẵng được xác định là một thị trường tiềm năng. Trong thời gian tới, AEON MALL sẽ tiếp tục xây dựng một trung tâm thương mại có quy mô vùng tại khu vực Hòa Xuân, Đà Nẵng.

Việc khai trương AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê không chỉ mở rộng mạng lưới hoạt động của AEON tại Việt Nam mà còn thể hiện cam kết lâu dài của tập đoàn trong việc đồng hành cùng sự phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Thông qua việc tạo việc làm, thu hút các thương hiệu mới, thúc đẩy tiêu dùng và mang đến những trải nghiệm phong cách sống hiện đại, AEON MALL kỳ vọng sẽ trở thành điểm đến quen thuộc của người dân Đà Nẵng cũng như du khách trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy sự phát triển năng động của thành phố trong giai đoạn mới.

Được biết, Công ty TNHH AEONMALL Việt Nam là nhà phát triển trung tâm thương mại chuyên biệt, được thành lập từ năm 2013. Tính đến thời điểm khai trương AEON MALL Đà Nẵng Thanh Khê, AEON MALL đang vận hành 8 trung tâm thương mại tại các thành phố lớn gồm TP.HCM, Hà Nội, Hải Phòng, Huế và Đà Nẵng.